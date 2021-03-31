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На Киевщине чиновник ежемесячно получал 200 тыс. грн, начисляя завышенные премии подчиненным, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области заместитель Мироновского городского головы организовал схему по получению части начисленных премий сотрудников исполкома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Киевщине чиновник ежемесячно получал 200 тыс. грн, начисляя завышенные премии подчиненным, - Нацполиция 01

Чиновник за определенную "вознаграждение" насчитывал максимально завышены премии и надбавки отдельным сотрудникам исполнительного комитета - от 200% до 350% к ежемесячной заработной платы. Затем подчиненные отдавали ему часть средств - от 5 до 40 тыс. грн. В общем ежемесячно заместитель городского головы получал за свою "щедрость" до 200 тыс. грн.

Вчера, 30 марта, оперативники полиции задержали одного из заместителей Мироновского городского головы при получении от подчиненного неправомерной выгоды.

На Киевщине чиновник ежемесячно получал 200 тыс. грн, начисляя завышенные премии подчиненным, - Нацполиция 02

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Во время проведения обыскв в служебном кабинете правоохранители обнаружили и изъяли "черновые" записи с указанием данных о полученных средствах, а также 17 тыс. грн, которые были переданы как неправомерная выгода.

На Киевщине чиновник ежемесячно получал 200 тыс. грн, начисляя завышенные премии подчиненным, - Нацполиция 03

Решается вопрос о сообщении должностному подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Смотрите также: На Сумщине на взятке 90 тыс. гривен задержали чиновника одного из горсоветов, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

взятка (6166) Киевская область (4149) Нацполиция (16490) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) чиновник (1560)


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Топ комментарии
+8
На Киевщине чиновник ежемесячно получал 200 тыс. грн, начисляя завышенные премии подчиненным, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9020
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31.03.2021 20:55
+7
в чому помилка? що кожного дня виявляють та затримують всяку наволоч?
скажіть, при Пороху так не було, )) тоді пару раз спортивну рибалку показали на діамантових прокурорів та Насірова і все кіно...
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31.03.2021 21:04
+6
Как говорил один проверяющий, шерстивший некоторые бюджетные учреждения, подчинённые департаменту культуры в Киеве - там есть такие хитроделанные директора, которые практикуют подобную схему очень активно. Расписывают премии на своих приближённых сотрудников, подставных или родственников... Имеют очень неплохие, как для обывателя, деньги. Раскрывается такая схема просто, если захотеть, - берутся ведомости за несколько лет и подсчитываются, сколько и кому перепало премий. Как правило, круг "своих" можно определить. Учреждения бюджетные, а потому - директор - под 200 тыс. премий в год, "ближайшие" - более 100 тыс., и так далее. У кого премии около 10-15 тыс. - это рядовые сотрудники. С премий - часть отстёгивается директору, которого все "уважают". Но всё это только вершина маленького бюджетного рая. Там много чего есть.
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31.03.2021 21:49
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а шо, молодца, сразу организовался и наладил доильный аппарат, не то, шо слюньтяй малюська, вечно клянчащий премии
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31.03.2021 20:55 Ответить
На Киевщине чиновник ежемесячно получал 200 тыс. грн, начисляя завышенные премии подчиненным, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9020
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31.03.2021 20:55 Ответить
в чому помилка? що кожного дня виявляють та затримують всяку наволоч?
скажіть, при Пороху так не було, )) тоді пару раз спортивну рибалку показали на діамантових прокурорів та Насірова і все кіно...
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31.03.2021 21:04 Ответить
Ги-ги.А кредит МВФ все одно не дає, не тих затримують, напевно
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31.03.2021 21:10 Ответить
В МВФ нема шанувальників локшини ,звіздьож не прокатує !!!)))
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31.03.2021 21:14 Ответить
Схема ,давня як світ !!! Дуже поширена була в СРСР !!!)))
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31.03.2021 20:57 Ответить
Так оно и есть. Это- было, есть, и-будет, как очевидно.Где-то стратил этот черт мироновский. Скорее всего- скрытятничал. А крысятничать, по понятиям- нельзя. Его и сдали, мгновенно.

У меня единственный вопрос, к самому себе: а я бы не скрысятничал? Думается- нет. Потому... а потому- идут они все нахер. Все-все, твари. Нам никогда не вылезти из этого болота...
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31.03.2021 21:05 Ответить
Все-все, твари. Нам никогда не вылезти из этого болота...-------Принаймні за наше життя !!!)))
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31.03.2021 21:08 Ответить
А меня более- не интересует. Мне-, через 9 дней- уже 60 исполнится. Мне- повезло. Я- таки успел пожить... Таки 106 стран повидал. Такое(!) видел, что многим не приснится даже... Потому- мне повезло таки.
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31.03.2021 21:11 Ответить
Тю,та ти хлопчисько!!!))))
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31.03.2021 21:16 Ответить
Да-да... мне ещё нужно прожить лет 8-10. Как минимум. Из-за Большой Берты. Ей всего три года. Потому- обязан.
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31.03.2021 21:18 Ответить
Головне ,це стимул мати ,в тебе він є !! Віка тобі і здоров"я !!!)))
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31.03.2021 21:22 Ответить
ты бы нет, Андрюха...
даже не сравнивай себя с етим зеленым кодлом, почему то мне так кажется...
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31.03.2021 21:12 Ответить
Благодарю. За то, что тебе так кажется.
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31.03.2021 21:16 Ответить
с Днюхой - расти большой и красивый!
ты меня на 5 месяцев опередил... - и куда вы все спешите?
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31.03.2021 21:18 Ответить
Куда спешите... я бы не спешил... окружение спешит, как я вижу. Хотят всем скопом, наверное. Ладно. В этом- я не возражаю. Всем скопом- так всем скопом.
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31.03.2021 21:22 Ответить
можно попробовать - поназначать моложежь, которая не бьіла в системе, при єтом должньі бьіть четкие инструкции, описание обязанностей. и ежовьій контроль. ведь система передает "знания" молодому поколению именно потому, что там сидят те, кто может передать.
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31.03.2021 21:16 Ответить
На жаль, 100% інвазія України цією гидотою !!!)))
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31.03.2021 21:20 Ответить
ну коли люди знають, як повинно бути, вони контролюють інших. ось вчилки так затупіли,що не можуть дати дітям ******* норму. батьки не мають іншого виходу, як брать училок за мяке місце, училки у свою чергу знущаються над дітьми. але батьки не мовчать, у них є підтримка. і правлять педкоронваним мізки. проблема у тому і лежить, що народ не лише у матеріальному, але у ментальному зубожінні.
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01.04.2021 00:05 Ответить
уволить наф ВСЕХ и тех кто давал отправить на принудительные работы с метлами и лопатами , а Самого бугра к ассенизаторам шланг таскать.
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31.03.2021 20:59 Ответить
Опять силовики кошмарят бизнесменов...
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31.03.2021 21:00 Ответить
Не спішіть обвинять цього бідолошного. Його примусили. То все Порошенко! То він вселяє в голови наріда плохіє мислі. Довели, падлюки до того, що чеснілюди самі чобі вже й премії повинні начисляти!
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31.03.2021 21:00 Ответить
ничего ему не будет, ещё и премию дадут за непосильный труд по уборке снега
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31.03.2021 21:01 Ответить
ето он дерьмака во скока раз переплюнул? - наверное на ракете Маска летает.
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31.03.2021 21:01 Ответить
у него зарплата как у судьи КС .... умный украинец/еврей, в Одессе бы сказали ты ба какой умный!!!!
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31.03.2021 21:05 Ответить
(глухо как из бочки)
ЦЕ БРЕХНЯ!

На Киевщине чиновник ежемесячно получал 200 тыс. грн, начисляя завышенные премии подчиненным, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8232
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31.03.2021 21:12 Ответить
Отменно! И- не комментирую.
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31.03.2021 21:13 Ответить
Ну там как бы все в сговоре, не он один.
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31.03.2021 21:24 Ответить
остальные вполне себе пострадавшие.
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31.03.2021 21:30 Ответить
Коли я працював на заводі ЗИЛ,Москва,1976-79 р.р.,то комса і профспілка цим займалась ,дуже прибутковий в них був бізнес !!))
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31.03.2021 21:33 Ответить
А покрывать преступление, вообще-то, не хорошо!
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31.03.2021 21:39 Ответить
До мене з пропозиціями не підходили ,дурний норов в мене був і вага теж чимала !!!)))
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31.03.2021 21:41 Ответить
Но ты мог прикрыть эту лавочку, дав заявление в ОБХСС... А так коррупция с тех пор и продолжается
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31.03.2021 21:53 Ответить
Яку "лавочку"? СРСР ??? На Канатчиковій дачі місць для прикривателів було придостатньо !!!))))))
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31.03.2021 22:00 Ответить
Отрабтывал бабло, что заплатил за теплое место? А мэр, конечно, не в курсах...
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31.03.2021 21:34 Ответить
Суки двухжопые 200 тис.... Я не удивлюсь все поголовно в Раде ходят в трусах чаечка за 150 шт... А каком бюджете речь........Пи*дец...
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31.03.2021 21:42 Ответить
А в это время в Украине - 50% пенсов систематически голодает и не может приобрести необходимых лекарств!А фули - титульная нация в центре Европы!
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31.03.2021 21:48 Ответить
та нехай дохнуть ті пенси, бо вони за пачку гречки ту потвору і ВИБРАЛИ собі на голову.
не думаю що таким займався хтось рівнем нижче першого заступника голови, а ініціював то 200% голова.
Хоча я всіх посадив, тих хто за відкат собі на пенсію зп малював віртуальну. Всі вони однакові злочинці.
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31.03.2021 21:58 Ответить
Пенсы хай живут(дай Бог им здоровья),а этих нелюдей на зону с конфискацией!И ещё вопрос - откуда в такой нищей стране такие средства заложены в бюджете на премии?Эти бюджеты тоже пенсы принимали?
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31.03.2021 22:19 Ответить
Как говорил один проверяющий, шерстивший некоторые бюджетные учреждения, подчинённые департаменту культуры в Киеве - там есть такие хитроделанные директора, которые практикуют подобную схему очень активно. Расписывают премии на своих приближённых сотрудников, подставных или родственников... Имеют очень неплохие, как для обывателя, деньги. Раскрывается такая схема просто, если захотеть, - берутся ведомости за несколько лет и подсчитываются, сколько и кому перепало премий. Как правило, круг "своих" можно определить. Учреждения бюджетные, а потому - директор - под 200 тыс. премий в год, "ближайшие" - более 100 тыс., и так далее. У кого премии около 10-15 тыс. - это рядовые сотрудники. С премий - часть отстёгивается директору, которого все "уважают". Но всё это только вершина маленького бюджетного рая. Там много чего есть.
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31.03.2021 21:49 Ответить
Все и везде так делают: и опзжисты и патриоты! Зачем платить налоги?
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31.03.2021 21:57 Ответить
Верхньодніпровська спеціальна школа в Дніпропетровській області- директор Романчук, без погодження з профспілковим комітетом щомісячно виписує собі премії та надбавки цим самим порушуючи купу нормативно-правових актів! Сума щомісячних доплат до основної зарплатні може сягати до 15 тис. грн. Департамент освіти в області не бачить у цьому порушень... Місцева прокуратура та поліція теж... Корупція пронизала все!
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31.03.2021 22:18 Ответить
 
 