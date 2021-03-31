На Киевщине чиновник ежемесячно получал 200 тыс. грн, начисляя завышенные премии подчиненным, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области заместитель Мироновского городского головы организовал схему по получению части начисленных премий сотрудников исполкома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник за определенную "вознаграждение" насчитывал максимально завышены премии и надбавки отдельным сотрудникам исполнительного комитета - от 200% до 350% к ежемесячной заработной платы. Затем подчиненные отдавали ему часть средств - от 5 до 40 тыс. грн. В общем ежемесячно заместитель городского головы получал за свою "щедрость" до 200 тыс. грн.

Вчера, 30 марта, оперативники полиции задержали одного из заместителей Мироновского городского головы при получении от подчиненного неправомерной выгоды.

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Во время проведения обыскв в служебном кабинете правоохранители обнаружили и изъяли "черновые" записи с указанием данных о полученных средствах, а также 17 тыс. грн, которые были переданы как неправомерная выгода.

Решается вопрос о сообщении должностному подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

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