На Киевщине чиновник ежемесячно получал 200 тыс. грн, начисляя завышенные премии подчиненным, - Нацполиция. ФОТО
В Киевской области заместитель Мироновского городского головы организовал схему по получению части начисленных премий сотрудников исполкома.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник за определенную "вознаграждение" насчитывал максимально завышены премии и надбавки отдельным сотрудникам исполнительного комитета - от 200% до 350% к ежемесячной заработной платы. Затем подчиненные отдавали ему часть средств - от 5 до 40 тыс. грн. В общем ежемесячно заместитель городского головы получал за свою "щедрость" до 200 тыс. грн.
Вчера, 30 марта, оперативники полиции задержали одного из заместителей Мироновского городского головы при получении от подчиненного неправомерной выгоды.
Во время проведения обыскв в служебном кабинете правоохранители обнаружили и изъяли "черновые" записи с указанием данных о полученных средствах, а также 17 тыс. грн, которые были переданы как неправомерная выгода.
Решается вопрос о сообщении должностному подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.
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скажіть, при Пороху так не було, )) тоді пару раз спортивну рибалку показали на діамантових прокурорів та Насірова і все кіно...
У меня единственный вопрос, к самому себе: а я бы не скрысятничал? Думается- нет. Потому... а потому- идут они все нахер. Все-все, твари. Нам никогда не вылезти из этого болота...
даже не сравнивай себя с етим зеленым кодлом, почему то мне так кажется...
ты меня на 5 месяцев опередил... - и куда вы все спешите?
ЦЕ БРЕХНЯ!
не думаю що таким займався хтось рівнем нижче першого заступника голови, а ініціював то 200% голова.
Хоча я всіх посадив, тих хто за відкат собі на пенсію зп малював віртуальну. Всі вони однакові злочинці.