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В детсаду под Киевом произошел пожар: эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В детском саду "Аленушка" в Украинке Киевской области 31 марта произошел пожар, из-за чего из здания пришлось эвакуировать почти 150 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

"31 марта в 17:10 в оперативно-диспетчерскую службу 16-й Государственной пожарно-спасательной части г.. Обухов поступило сообщение о том, что горит детский сад "Аленушка" по адресу: г. Украинка, ул. Юности.

По прибытию на место происшествия установлено, что произошло возгорание в игровой комнате на втором этаже здания. Спасатели эвакуированы 108 детей и 40 человек персонала", - сказано в сообщении.

Пожар был локализован в 17:55 и полностью ликвидирован в 18:17 на площади 200 м.кв.

Причина пожара устанавливается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю огонь унес жизни 50 человек, на водных объектах погибли 14, - ГСЧС

В детсаду под Киевом произошел пожар: эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала, - ГСЧС 01
В детсаду под Киевом произошел пожар: эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала, - ГСЧС 02
В детсаду под Киевом произошел пожар: эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала, - ГСЧС 03
Фото: сайт ГСЧС

детсад (429) Киевская область (4149) пожар (5956)


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альонушка!!! на матйойоп... а мнс мудні, в прес-релізі треба зазначати "жертв і постраждалих нема"!!! чи є?
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01.04.2021 08:43 Ответить
Який ДЛБ влаштував вертикальну пожежну драбину на будівлі дитсадку? Як по ній евакуювати дітей?
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01.04.2021 09:01 Ответить
А назвали б Оленкою , то і не зайнялося б...
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01.04.2021 09:56 Ответить
"альонушка" - українців змалку привчають до "руского міра". Нормальна деколонізація у нас навіть не починалася.
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01.04.2021 12:40 Ответить
О, ирка фарион ще не вмерла
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01.04.2021 14:32 Ответить
 
 