В детсаду под Киевом произошел пожар: эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В детском саду "Аленушка" в Украинке Киевской области 31 марта произошел пожар, из-за чего из здания пришлось эвакуировать почти 150 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

"31 марта в 17:10 в оперативно-диспетчерскую службу 16-й Государственной пожарно-спасательной части г.. Обухов поступило сообщение о том, что горит детский сад "Аленушка" по адресу: г. Украинка, ул. Юности.

По прибытию на место происшествия установлено, что произошло возгорание в игровой комнате на втором этаже здания. Спасатели эвакуированы 108 детей и 40 человек персонала", - сказано в сообщении.

Пожар был локализован в 17:55 и полностью ликвидирован в 18:17 на площади 200 м.кв.

Причина пожара устанавливается.

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Фото: сайт ГСЧС