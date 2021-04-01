Задержана преступная группа, три года удерживающая киевлянина с целью завладения его квартирой, - прокуратура. ФОТО

Задержана группа лиц, которая 3 года незаконно удерживала киевлянина, чтобы завладеть его квартирой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Подчеркивается, что под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сотрудники Шевченковского УП с привлечением оперативных подразделений ГУНП в Николаевской и Запорожской областях разоблачили группу лиц, которые незаконно лишили свободы киевлянина с целью завладения его квартирой (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 190 УК Украина).

"31 марта текущего года по адресам проживания фигурантов, в том числе на территории Николаева, были проведены обыски. Во время следственных действий в частном доме участника группы обнаружили двух граждан, находившихся в розыске как без вести пропавшие. Один из них - 52-летний мужчина, которого столичные правоохранители разыскивали с 2017 года. Как выяснилось, указанная группа лиц незаконно лишила его свободы и удерживала в этом доме с целью завладения принадлежащей ему квартирой в Киеве", - следует из сообщения.

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В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны и доставлены в Шевченковское УП ГУНП в г. Киеве двое человек - 51-летний житель Николаева и его 46-летняя сообщница, которая работает в органах юстиции Николаевской области. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.













Следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к совершению преступления, а также другие эпизоды преступной деятельности.