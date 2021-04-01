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Задержана преступная группа, три года удерживающая киевлянина с целью завладения его квартирой, - прокуратура. ФОТО

Задержана преступная группа, три года удерживающая киевлянина с целью завладения его квартирой, - прокуратура. ФОТО

Задержана группа лиц, которая 3 года незаконно удерживала киевлянина, чтобы завладеть его квартирой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Подчеркивается, что под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сотрудники Шевченковского УП с привлечением оперативных подразделений ГУНП в Николаевской и Запорожской областях разоблачили группу лиц, которые незаконно лишили свободы киевлянина с целью завладения его квартирой (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 190 УК Украина).

"31 марта текущего года по адресам проживания фигурантов, в том числе на территории Николаева, были проведены обыски. Во время следственных действий в частном доме участника группы обнаружили двух граждан, находившихся в розыске как без вести пропавшие. Один из них - 52-летний мужчина, которого столичные правоохранители разыскивали с 2017 года. Как выяснилось, указанная группа лиц незаконно лишила его свободы и удерживала в этом доме с целью завладения принадлежащей ему квартирой в Киеве", - следует из сообщения.

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В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны и доставлены в Шевченковское УП ГУНП в г. Киеве двое человек - 51-летний житель Николаева и его 46-летняя сообщница, которая работает в органах юстиции Николаевской области. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. 

Задержана преступная группа, три года удерживающая киевлянина с целью завладения его квартирой, - прокуратура 01
Задержана преступная группа, три года удерживающая киевлянина с целью завладения его квартирой, - прокуратура 02

Задержана преступная группа, три года удерживающая киевлянина с целью завладения его квартирой, - прокуратура 03
Задержана преступная группа, три года удерживающая киевлянина с целью завладения его квартирой, - прокуратура 04
Задержана преступная группа, три года удерживающая киевлянина с целью завладения его квартирой, - прокуратура 05
Задержана преступная группа, три года удерживающая киевлянина с целью завладения его квартирой, - прокуратура 06

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к совершению преступления, а также другие эпизоды преступной деятельности.

Автор: 

Киев (25572) похищение (1688) прокуратура (5020) преступность (953)


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за два дня ..цыгане-избили ветерана,убили бомжа,теперь вот это...
п.с. "выхожу один я на дорогу,ноч темна,в руках моих топор и хотя цыган совсем не много-по моим подсчётам перебор"
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01.04.2021 09:17 Ответить
ромале?
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01.04.2021 09:18 Ответить
При чем здесь цыгане) разве они работают в органах юстиции...
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01.04.2021 10:03 Ответить
кстати если кто не знал- название цыгане это сокращение от немецкого Ziechende ****** в переводе кочующие разбойники
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01.04.2021 09:36 Ответить
Огромный дом с ремонтом, неплохая кухня, дубовый стол, забор в два метра, это же сколько времени этот биомусор грабил и подсаживал на наркоту украинцев?
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01.04.2021 10:17 Ответить
3 года держать? Та им лет по 30 нужно кидать...каждому!
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01.04.2021 10:20 Ответить
Як оперативно спрацювали внутрішні органи! Три роки життя - котам під хвіст.
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01.04.2021 10:28 Ответить
3 года? какой то бред.
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01.04.2021 12:01 Ответить
Похищенный работал у них в доме по хозяйству. Сбегать особенно не рвался
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01.04.2021 14:37 Ответить
 
 