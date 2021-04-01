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Арестович обнародовал график привязки количества обстрелов со стороны террористов на Донбассе к заседаниям СНБО и ТКГ: Виден устойчивый рост

Арестович обнародовал график привязки количества обстрелов со стороны террористов на Донбассе к заседаниям СНБО и ТКГ: Виден устойчивый рост

График привязки количества обстрелов со стороны террористов на Донбассе к заседаниям СНБО Украины и ТКГ демонстрирует устойчивую зависимость роста накануне соответствующих заседаний.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук спикер Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 31 марта состоялось общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

"Заседание началось с предложения главы украинской делегации Кравчука обеспечить с 00.00 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня. Это предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Х.Грау и координатор Подгруппы по безопасности глава СММ ОБСЕ Х.Чевик. В частности, господин Х.Чевик предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в котором подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала. Однако, ни предложение Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации", - напоминает Арестович.

"Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров ФРГ и Франции, в которых они накануне подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня на Донбассе. И несмотря на то, что Дмитрий Козак, политический советник Путина, накануне также всячески поддерживал необходимость возвращения к полному и всеобъемлющему превращению огня. Что-то там у них в Кремле происходит. Что-то произошло во время переговоров Путина, Макрона и Меркель. Эту ситуацию мы будем размыкать на уровне политических советников, приверженность к продолжению консультаций которых подтвердили все четыре стороны", - добавил Арестович.

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Кроме этого он просит обратить внимание на график привязки количества обстрелов на фронте к заседаниям СНБО Украины и ТКГ. Видна устойчивая зависимость роста к соответствующим заседаниям.

Арестович обнародовал график привязки количества обстрелов со стороны террористов на Донбассе к заседаниям СНБО и ТКГ: Виден устойчивый рост 01

Арестович подчеркивает, что Украина делает сильные шаги в пользу мирного урегулирования, а ответственность за его срывы - на руководстве Кремля.

"Задача действующей власти на данном этапе - снять военную составляющую, сделать так, чтобы меньше погибало военных и мирных граждан Украины. К сожалению, РФ в любой момент может нанести нам новые потери на фронте. Нам приходится предпринимать дипломатические усилия по снятию остроты...Во-первых, мы отвечаем, в случае необходимости и в соответствии с договоренностями, как ответили под Шумами 26 марта. Во-вторых, эскалация боевых действий на данном этапе не принесет ничего, кроме увеличения количества погибших. Потому, что на любой наш ответ, будет новый ответ и пошло-поехало: по два десятка убитых каждый месяц. В условиях стационарного фронта, который никуда не перемещается, платить такую цену за стояние на месте - нет никакого смысла, а возможно даже, преступно", - продолжает он.

"Почему фронт стоит? Потому, что наступать на крупные городские агломерации, где, между прочим, проживают украинские граждане, означает подвергать их риску неоправданных потерь, особенно, учитывая, что на вторые-третьи сутки бои пойдут уже со свежеподошедшей с территории РФ военной группировкой ее армии - со всеми вытекающими последствиями в виде прилетов на головы гражданским снарядов с обеих сторон. Мы готовы к военному ответу, но только в том случае, если нам его навяжут", - подчеркивает спикер ТКГ.

Читайте также: Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович

Кроме этого, по его словам, Украина сосредоточила усилия на уменьшении (в идеале - сведении к нулю) военных потерь и "девятый месяц нам это удается".

Кроме этого он уточнил, что следующее общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

Автор: 

обстрел (27327) россия (95652) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (334)


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Топ комментарии
+13
Люся с празднечгом тебя профессиональным
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01.04.2021 10:21
+9
Арестович обнародовал график привязки количества обстрелов со стороны террористов на Донбассе к заседаниям СНБО и ТКГ: Виден устойчивый рост - Цензор.НЕТ 30
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01.04.2021 10:23
+7
Єдине, за що можна бути вдячними Зе-команді - це те, що сьогодні будь-який жарт може сприйматися як реальна ініціатива Зе-лених. Хоч розрахунки за комунальні послуги елітними собаками, хоч виклик повій у Верховну Раду, хоч тверк у виконанні нардепа (хоча, скоріше, нардупа).

Корабельна сосна, баба да, тупа вівця, собачий рот, діти дуже низької якості, принижень України та інші зашквари Зе-лених доводять лише одне: День дурня - це свято, яке з нами щодня.
Дмитрий Чекалкин
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01.04.2021 10:42
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Люся с празднечгом тебя профессиональным
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01.04.2021 10:21 Ответить
И?
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01.04.2021 10:21 Ответить
І нічого. Арєстовіч наче комусь щось відкрив з таємничим виглядом. Є два рішення,, кмінімум цієї проблеми - не звертати на обстріли уваги і давати достойну відсіч, щоб кацапи відкинули цей спосіб шантажу, як не ефективний і великозатратний, або піддаватися на шатчж, давши зрозуміти, що він дієвий і приносить кацапами результат. Але у такому випадку цей шантаж буде використовуватися безперервно, а поступки будуть все більшими.
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01.04.2021 10:47 Ответить
надо поменять кабинет на блиндаж на пару неделек, всё сразу наладится
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01.04.2021 10:22 Ответить
Дисетацію нехай напише.По стопам Ківи може піти.
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01.04.2021 10:23 Ответить
Арестович обнародовал график привязки количества обстрелов со стороны террористов на Донбассе к заседаниям СНБО и ТКГ: Виден устойчивый рост - Цензор.НЕТ 30
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01.04.2021 10:23 Ответить
АналитеГ...не иначе..
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01.04.2021 10:24 Ответить
какая зряплата у этого рисователя?
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01.04.2021 10:27 Ответить
не херовая- майором оно столько не получало
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01.04.2021 10:28 Ответить
арестович освоил пауэр поинт?
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01.04.2021 10:29 Ответить
Цікаво, а можна якось цей графік прив"язати до "геометричного зростання кількості магазинів Рошен"?))
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01.04.2021 10:29 Ответить
Люся она привяжет
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01.04.2021 10:31 Ответить
Він на Цензорі роками срав під ніком Tierra.
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01.04.2021 10:30 Ответить
Путайся под ногами, но следуй графику!
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01.04.2021 10:31 Ответить
...Них..нє понял . Но било очень интєрєсно .

Арестович обнародовал график привязки количества обстрелов со стороны террористов на Донбассе к заседаниям СНБО и ТКГ: Виден устойчивый рост - Цензор.НЕТ 980 .
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01.04.2021 10:37 Ответить
Схоже, що якісь події наклали на кардіограму переляканого бубочки.
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01.04.2021 10:38 Ответить
внимательно посмотрел график.
увидеть там какую-то "закономерность" может только зебил.
да и то после хоррррошей понюшки! - как у самого Ишака.
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01.04.2021 10:40 Ответить
Украина сосредоточила усилия на уменьшении (в идеале - сведении к нулю) военных потерь и "девятый месяц нам это удается".Источник: https://censor.net/ru/p3256930

ну, так пусть нарисует нам график потерь
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01.04.2021 10:38 Ответить
Єдине, за що можна бути вдячними Зе-команді - це те, що сьогодні будь-який жарт може сприйматися як реальна ініціатива Зе-лених. Хоч розрахунки за комунальні послуги елітними собаками, хоч виклик повій у Верховну Раду, хоч тверк у виконанні нардепа (хоча, скоріше, нардупа).

Корабельна сосна, баба да, тупа вівця, собачий рот, діти дуже низької якості, принижень України та інші зашквари Зе-лених доводять лише одне: День дурня - це свято, яке з нами щодня.
Дмитрий Чекалкин
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01.04.2021 10:42 Ответить
Особисто я, на цих графіках не побачив ніякої закономірності. Стріляють, як карта ляже
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01.04.2021 10:44 Ответить
Ай-яй, кто бы мог подумать ? Ведь столько надежд было на ТКГ !
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01.04.2021 10:48 Ответить
маніпуляцію цифрами людям в лице тиче
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01.04.2021 10:49 Ответить
От як виглядає "пірістать стєлять" по-ЗЄленськи. Але це все одно "стійке перемир'я", правда ж Люська?
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01.04.2021 10:56 Ответить
Важно понимать что Арестович - это не "блогер", а представитель МО, который доводит до сведения населения мнения и решения МО. Таким образом очевидно что МО играет в какую-то политическую игру, возможно связанную с материальными интересами отдельных генералов. Потому что иначе невозможно объяснить их устойчивое желание делать хорошую физиономию при плохой игре.
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01.04.2021 11:04 Ответить
Не смешите.Он шавка дерьмака,за деньги отмывающая его сраку языком.
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01.04.2021 11:18 Ответить
Вы не понимаете как работает военная система. Он - майор военной разведки. Никакой отсебятины он нести не может. Он выполняет приказ.
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01.04.2021 12:26 Ответить
Угу.Такой же как и актер,летчик,эксперт,психолог,астролог,философ -нужное подчеркните. Кроме отсебятины оно никогда ничего не несло.
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01.04.2021 15:55 Ответить
Вы вобще знакомы с его,,творчеством,,? Судя по тому бреду который уже не в первый раз печатаете слово в слово -только по методичке?
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01.04.2021 15:58 Ответить
Просто треба, перестати засідати.
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01.04.2021 11:16 Ответить
Так может проводить заседания пореже,все равно из ,,достижений только увеличение обстрелов перед?
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01.04.2021 11:17 Ответить
Понял! Наконец найдено эффективное стредство! С увеличением количества заседаний пропорционально будут сокращаться обстрелы рашистов.
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01.04.2021 11:17 Ответить
люся жжет.
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01.04.2021 11:52 Ответить
Эту ситуацию мы будем размыкать на уровне политических советников, приверженность к продолжению консультаций которых подтвердили все четыре стороны", - добавил Арестович.- после "размыканий" как правило гибнут украинские защитники,так что не стоит "замыкание" называть "размыканием"
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01.04.2021 12:00 Ответить
 
 