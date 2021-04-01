Арестович обнародовал график привязки количества обстрелов со стороны террористов на Донбассе к заседаниям СНБО и ТКГ: Виден устойчивый рост

График привязки количества обстрелов со стороны террористов на Донбассе к заседаниям СНБО Украины и ТКГ демонстрирует устойчивую зависимость роста накануне соответствующих заседаний.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук спикер Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 31 марта состоялось общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

"Заседание началось с предложения главы украинской делегации Кравчука обеспечить с 00.00 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня. Это предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Х.Грау и координатор Подгруппы по безопасности глава СММ ОБСЕ Х.Чевик. В частности, господин Х.Чевик предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в котором подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала. Однако, ни предложение Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации", - напоминает Арестович.

"Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров ФРГ и Франции, в которых они накануне подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня на Донбассе. И несмотря на то, что Дмитрий Козак, политический советник Путина, накануне также всячески поддерживал необходимость возвращения к полному и всеобъемлющему превращению огня. Что-то там у них в Кремле происходит. Что-то произошло во время переговоров Путина, Макрона и Меркель. Эту ситуацию мы будем размыкать на уровне политических советников, приверженность к продолжению консультаций которых подтвердили все четыре стороны", - добавил Арестович.

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Кроме этого он просит обратить внимание на график привязки количества обстрелов на фронте к заседаниям СНБО Украины и ТКГ. Видна устойчивая зависимость роста к соответствующим заседаниям.

Арестович подчеркивает, что Украина делает сильные шаги в пользу мирного урегулирования, а ответственность за его срывы - на руководстве Кремля.

"Задача действующей власти на данном этапе - снять военную составляющую, сделать так, чтобы меньше погибало военных и мирных граждан Украины. К сожалению, РФ в любой момент может нанести нам новые потери на фронте. Нам приходится предпринимать дипломатические усилия по снятию остроты...Во-первых, мы отвечаем, в случае необходимости и в соответствии с договоренностями, как ответили под Шумами 26 марта. Во-вторых, эскалация боевых действий на данном этапе не принесет ничего, кроме увеличения количества погибших. Потому, что на любой наш ответ, будет новый ответ и пошло-поехало: по два десятка убитых каждый месяц. В условиях стационарного фронта, который никуда не перемещается, платить такую цену за стояние на месте - нет никакого смысла, а возможно даже, преступно", - продолжает он.

"Почему фронт стоит? Потому, что наступать на крупные городские агломерации, где, между прочим, проживают украинские граждане, означает подвергать их риску неоправданных потерь, особенно, учитывая, что на вторые-третьи сутки бои пойдут уже со свежеподошедшей с территории РФ военной группировкой ее армии - со всеми вытекающими последствиями в виде прилетов на головы гражданским снарядов с обеих сторон. Мы готовы к военному ответу, но только в том случае, если нам его навяжут", - подчеркивает спикер ТКГ.

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Кроме этого, по его словам, Украина сосредоточила усилия на уменьшении (в идеале - сведении к нулю) военных потерь и "девятый месяц нам это удается".

Кроме этого он уточнил, что следующее общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.