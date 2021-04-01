Задержан преступник, бросивший гранату в сторону полицейских в Рубежном, - пресс-секретарь Нацполиции Луганщины. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции при участии бойцов спецподразделения "КОРД" нашли и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины 39-летнего жителя г. Рубежное, который сегодня утром бросил в сторону патрульных гранату и скрылся с места происшествия. Этот человек ранее уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, но по приговору суда, ему было присуждено условное наказание.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

"Проведение спецоперации "Сирена" завершено. Сейчас следователи открыли уголовное производство по статье ст. 348 УК Украины "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего", - следует из сообщения.

Она напоминает, что сегодня утром в г.Рубежное наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива около 7-го микрорайона для проверки документов остановил водителя мопеда. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия. К счастью из-за взрыва гранаты полицейские не пострадали.

"Немедленно на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники и руководство полиции. Учитывая дерзость преступления, факт использования взрывчатки и опасность, которую может нести вооруженный преступник для гражданского населения, начальником ГУНП в Луганской области был введен специальный план по установлению местонахождения и задержанию правонарушителя. Личный состав полиции Луганщины был поднят по тревоге и началось проведение оперативно-розыскных мероприятий", - подчеркивает Погукай.

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Сотрудники следственно-оперативной группы в ходе осмотра места происшествия установили, что вероятно преступник использовал гранату РГД-5, еще на месте происшествия был обнаружен пистолет и граната РГД-5, которые он выбросил, убегая от полицейских. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение правонарушителя. Бойцы "Корда" задержали злоумышленника в собственной квартире, где он прятался в коробе кровати.

Сейчас задержанный помещен в изолятор временного содержания и находиться под стражей до избрания ему меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры проводятся первоочередные следственные действия.