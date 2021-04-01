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Предприниматели протестуют против закрытия рынков в Полтаве: Говорят, что не получат помощь от Кабмина, ведь громада не находится в "красной" зоне. ФОТОрепортаж

Предприниматели вышли на протест из-за усиления карантина с 3 апреля, в рамках которого рынки не смогут работать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Зміст".

Заместитель председателя народной кооперации "Полтавщина" Александр Лещенко рассказал, что предприниматели против закрытия рынков, ведь это удар по малому бизнесу.

Предприниматели продуктовых и непродовольственных рынков требуют разрешить им работать на выходных. Также предприниматели говорят, что не получат помощи бизнесу от правительства, ведь по распределению Правительства громада не находится в "красной" зоне карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией в Полтаве планируют усилить карантинные меры.

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Предприниматели протестуют против закрытия рынков в Полтаве: Говорят, что не получат помощь от Кабмина, ведь громада не находится в красной зоне 01
Предприниматели протестуют против закрытия рынков в Полтаве: Говорят, что не получат помощь от Кабмина, ведь громада не находится в красной зоне 02
Предприниматели протестуют против закрытия рынков в Полтаве: Говорят, что не получат помощь от Кабмина, ведь громада не находится в красной зоне 03
Предприниматели протестуют против закрытия рынков в Полтаве: Говорят, что не получат помощь от Кабмина, ведь громада не находится в красной зоне 04
Предприниматели протестуют против закрытия рынков в Полтаве: Говорят, что не получат помощь от Кабмина, ведь громада не находится в красной зоне 05

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2392) Тахтаулове (768) предприниматели (1234) протест (5858) рынок (533) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Они даже бастуют с хоботом наружу. Штрафы выписать надо.
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01.04.2021 11:00
+2
Як багато у нас підприємців і як мало виробництва.
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01.04.2021 11:36
+2
Как же достали эти торгаши недоделанные! Сами выбрали наркомана-малоросса, а теперь бродят ноют под администрациями. Тьфу
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01.04.2021 11:59
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8 тысяч - это копейки, чего они ноют - непонятно
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01.04.2021 10:55 Ответить
где справедливость, чем супермаркеты прод. и не прод. лучше рынка? от закрытия рынка люди в магазинах не перестанут кучковаться. Только вчера был на рынке в Полтаве, в масках единицы, каждый должен заботиться о себе сам.
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01.04.2021 11:14 Ответить
Вы хотите, чтобы супермаркеты закрыли? Или так, абы брякнуть?
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02.04.2021 19:49 Ответить
Они даже бастуют с хоботом наружу. Штрафы выписать надо.
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01.04.2021 11:00 Ответить
по улице давно ходил? а на рынке? большинство без масок или с хоботом наружу, народ за год расслабился. Про закрытие рынка перебор, магазины все работают, толпы без соблюдения дистанций.
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01.04.2021 11:10 Ответить
Каждый думает о своем кармане. А как же здоровье людей.
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01.04.2021 11:11 Ответить
Если будет пуст карман предпринимателей, то они не будут платить налоги в бюджет, не будет денег в бюджете, не будет соцвыплат: пенсий, зарплат, пособий, больничных и т. д. Все окажемся в одной большой ж...пе. бизнес должен работать, но с соблюдением карантинных мер, а то всё это ударит по нам, простым гражданам. Дорогие депутаты себя не обидят, а на народ им на...ать.
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01.04.2021 11:28 Ответить
Предприниматели в основном платят минималку, так что пофиг.
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01.04.2021 13:05 Ответить
Як багато у нас підприємців і як мало виробництва.
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01.04.2021 11:36 Ответить
Как же достали эти торгаши недоделанные! Сами выбрали наркомана-малоросса, а теперь бродят ноют под администрациями. Тьфу
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01.04.2021 11:59 Ответить
Ещё и трындят на вражеском языке.
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02.04.2021 21:39 Ответить
А ты на каком, патрийот7
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03.04.2021 21:59 Ответить
Протестувати треба проти повільної вакцінаціі, тоді і ринки закривати не буде необхідності. Не має в наших підприємців стратегічного мислення.
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01.04.2021 13:18 Ответить
за 10 дней с голоду не сдохнут
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01.04.2021 13:43 Ответить
Хай сватов посмотрят, отдохнут, Пасху свою отпразднуют.
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02.04.2021 21:45 Ответить
 
 