Предприниматели протестуют против закрытия рынков в Полтаве: Говорят, что не получат помощь от Кабмина, ведь громада не находится в "красной" зоне. ФОТОрепортаж

Предприниматели вышли на протест из-за усиления карантина с 3 апреля, в рамках которого рынки не смогут работать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Зміст".

Заместитель председателя народной кооперации "Полтавщина" Александр Лещенко рассказал, что предприниматели против закрытия рынков, ведь это удар по малому бизнесу.

Предприниматели продуктовых и непродовольственных рынков требуют разрешить им работать на выходных. Также предприниматели говорят, что не получат помощи бизнесу от правительства, ведь по распределению Правительства громада не находится в "красной" зоне карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией в Полтаве планируют усилить карантинные меры.

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