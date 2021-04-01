Контрабанда более 80 кг кокаина в Одессе: Четыре гражданина Израиля предстанут перед судом. ФОТОрепортаж

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Израиля, обвиняемых в контрабанде наркотических средств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в конце августа прошлого года иностранцы переместили, с сокрытием от таможенного контроля наркотическое средство в одном из контейнеров через Одесский морской торговый порт.

Наркотик прибыл из Республики Перу в контейнере внутри конструкций станка, расфасованный в 114 брикетах, большинство из которых имеют свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату.

Стоимость изъятой партии кокаина весом более 80 кг на "черном рынке" составляет ориентировочно 30 млн долл США.

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