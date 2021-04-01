РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9263 посетителя онлайн
Новости Фото
5 979 21

Контрабанда более 80 кг кокаина в Одессе: Четыре гражданина Израиля предстанут перед судом. ФОТОрепортаж

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Израиля, обвиняемых в контрабанде наркотических средств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в конце августа прошлого года иностранцы переместили, с сокрытием от таможенного контроля наркотическое средство в одном из контейнеров через Одесский морской торговый порт.

Наркотик прибыл из Республики Перу в контейнере внутри конструкций станка, расфасованный в 114 брикетах, большинство из которых имеют свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату.

Стоимость изъятой партии кокаина весом более 80 кг на "черном рынке" составляет ориентировочно 30 млн долл США.

Читайте: В 2020 году составлено более 78 тысяч админпротоколов по правонарушениям, совершенным иностранцами, - Пантелеев

Контрабанда более 80 кг кокаина в Одессе: Четыре гражданина Израиля предстанут перед судом 01
Контрабанда более 80 кг кокаина в Одессе: Четыре гражданина Израиля предстанут перед судом 02
Контрабанда более 80 кг кокаина в Одессе: Четыре гражданина Израиля предстанут перед судом 03
Контрабанда более 80 кг кокаина в Одессе: Четыре гражданина Израиля предстанут перед судом 04
Контрабанда более 80 кг кокаина в Одессе: Четыре гражданина Израиля предстанут перед судом 05

Автор: 

Израиль (1927) иностранец (492) наркотики (2146) борьба с наркотиками (135) Офис Генпрокурора (2476)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20


Контрабанда более 80 кг кокаина в Одессе: Четыре гражданина Израиля предстанут перед судом - Цензор.НЕТ 6999
показать весь комментарий
01.04.2021 11:29
+9
это катастрофа ! теперь депутаты будут ****** друг другу нюхать, вместо кокаина !

Контрабанда более 80 кг кокаина в Одессе: Четыре гражданина Израиля предстанут перед судом - Цензор.НЕТ 290
показать весь комментарий
01.04.2021 12:04
+7
Зеліни кур"єри спалились.
показать весь комментарий
01.04.2021 11:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан


Контрабанда более 80 кг кокаина в Одессе: Четыре гражданина Израиля предстанут перед судом - Цензор.НЕТ 6999
показать весь комментарий
01.04.2021 11:29 Ответить
Зеліни кур"єри спалились.
показать весь комментарий
01.04.2021 11:32 Ответить
Четыре еврея привезли в Одессу станок из Перу 😂

У СБУ даже не было вопросов
показать весь комментарий
01.04.2021 15:12 Ответить
Наркомани на городі./ В Израиле проблема наркомании стоит очень остро. Израиль вошел в число мировых лидеров по количеству сидящих на кокаине граждан 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды, более половины израильских военных употребляют наркотики , марихуана легализована. Употребление т.н. дизайнерских наркотиков в любой миг может закончиться летальным исходом. В их состав входят дозы крысиного яда. В Израиле производится много своей наркопродукции. Каннабиоиды здесь - местного производства. Мефедрон (соли, мяу-мяу ) был разработан в Израиле. Мефедрон провоцирует высокую смертность.
показать весь комментарий
01.04.2021 11:41 Ответить
дядюшка адік одобряе
показать весь комментарий
01.04.2021 11:56 Ответить
Очень интересно. Такой Израиль я не знаю
показать весь комментарий
01.04.2021 12:26 Ответить
Затея Зеленского легализовать наркотики-плохая затея./ Не жизнь, и смерть в Южном Тель Авиве Nov. 8th, 2014 at 1:07 AM.- Беременным и нервным не смотреть.
показать весь комментарий
01.04.2021 13:49 Ответить
чёрт больной, ты был в Израиле?
показать весь комментарий
01.04.2021 18:34 Ответить
чёрт больной, ты был в Израиле?/ Нахрена? Если Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры./Израиль не признАет Голодомор геноцидом. 27 сентября 2008 .-Об этом заявила посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман. А для Ивана Петровича Сидорова Бандера Герой Украины, а Голодомор это геноцид.
показать весь комментарий
01.04.2021 18:57 Ответить
нахрена? да чтоб не вещать чушь про тотальную наркоманию в Израиле траву курят, немало, но не больше чем здесь, кокаин, экстази, амфетамин есть, но и в Украине его ой как не мало, особенно амфетамин и соли в Украине употребляют слишком активно! И ещё например, в г. Каменское (бывший Днепродзержинск), есть такой завод металлургический - ДМК, так прямо на территории продают "ширку" - опий ацетилированный, и наркусы прямо там и наваливаются и работают
показать весь комментарий
01.04.2021 20:17 Ответить
И не уговаривай-не нужен Ивану Петровичу Сидорову твой Израиль. Наслышан: дыра-дырой, пустыня, всё блеклое, жухлое , зато насекомые с воробья размером и тоже летают. Грязь, говорят, хорошая-так она в Одессе есть. И воняет там, небось, чесноком и нафталином. А наркоманы , о которых ты так печёшься, так и вовсе ни к чему. В Париже , в Мулен Руж и Крези Хорс , и чище, и веселее.
показать весь комментарий
01.04.2021 21:39 Ответить
да уж "чесноком и нафталином" Контрабанда понад 80 кг кокаїну в Одесі: Чотири громадянина Ізраїлю постануть перед судом - Цензор.НЕТ 1847
показать весь комментарий
01.04.2021 22:01 Ответить
"пустыня и всё блеклое" Контрабанда понад 80 кг кокаїну в Одесі: Чотири громадянина Ізраїлю постануть перед судом - Цензор.НЕТ 2137
показать весь комментарий
01.04.2021 22:04 Ответить
См.выше https://censor.net/ru/comments/locate/3256947/01921467-d6cb-730c-bdee-0383845edc4b
показать весь комментарий
01.04.2021 22:48 Ответить
это катастрофа ! теперь депутаты будут ****** друг другу нюхать, вместо кокаина !

Контрабанда более 80 кг кокаина в Одессе: Четыре гражданина Израиля предстанут перед судом - Цензор.НЕТ 290
показать весь комментарий
01.04.2021 12:04 Ответить
Нет, просто теперь придется покупать у Венедиктовой (это ж прокуратору провела операцию, почему-то...), но думаю она своим продаст с хороши дисконтом, так что они даже выиграют с этого
показать весь комментарий
01.04.2021 13:36 Ответить
Вчера смотрела журналистское расследование за прошлый год от Слидство инфо под названием Король контрабанды. Как НАБУ поймали альперина на взятке. И прекрасное объяснение Юли Марушевской , почему такое явление , как альперин , и контрабанда, как таковая , продолжают быть в Украине
показать весь комментарий
01.04.2021 12:37 Ответить
G2...
показать весь комментарий
01.04.2021 17:51 Ответить
Одесский клан нагнул криворожский.
показать весь комментарий
01.04.2021 21:38 Ответить
 
 