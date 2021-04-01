Нелегальный экспорт древесины за границу: СБУ разоблачила схему на 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила схему экспорта древесины, незаконно срубленной в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В течение 2020-2021 годов организаторы вывезли за границу карпатскую ель (смереку) почти 15 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службы СБУ.

По оперативной информации, мошенническую схему организовали предприниматели из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Ежемесячно коммерсанты отправляли на экспорт 8-10 грузовиков с пиломатериалами.

Для легализации дельцы использовали механизм повторного использования товарно-транспортных накладных на древесину. Ряд аффилированных предпринимателей скупала использованную документацию и перепродала ее для повторного использования. На основании этих накладных экспортеры легализовали незаконно срубленный лес и получали сертификат о происхождении древесины, необходимый для продажи за границу.

Оперативники спецслужбы задержали на границе две фуры с незаконным грузом.

Правоохранители провели 14 обысков по адресам нелегальных производств и вырубок на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Изъяты пиломатериалы с сопроводительной поддельной документации, лес-кругляк без соответствующих документов, финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, доказывающих проведения сделки.

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Продолжается расследование уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209, ст. 246, ч. 1, 3 ст. 358 (пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем; незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.



Фото: сайт СБУ

Разоблачение противоправной деятельности проводилось при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с Управлением СБУ в Ивано-Франковской области и с ГУ ГФС в области под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.