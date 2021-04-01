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Нелегальный экспорт древесины за границу: СБУ разоблачила схему на 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила схему экспорта древесины, незаконно срубленной в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В течение 2020-2021 годов организаторы вывезли за границу карпатскую ель (смереку) почти 15 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службы СБУ.

По оперативной информации, мошенническую схему организовали предприниматели из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Ежемесячно коммерсанты отправляли на экспорт 8-10 грузовиков с пиломатериалами.

Для легализации дельцы использовали механизм повторного использования товарно-транспортных накладных на древесину. Ряд аффилированных предпринимателей скупала использованную документацию и перепродала ее для повторного использования. На основании этих накладных экспортеры легализовали незаконно срубленный лес и получали сертификат о происхождении древесины, необходимый для продажи за границу.

Оперативники спецслужбы задержали на границе две фуры с незаконным грузом.

Нелегальный экспорт древесины за границу: СБУ разоблачила схему на 15 млн грн 01

Правоохранители провели 14 обысков по адресам нелегальных производств и вырубок на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Изъяты пиломатериалы с сопроводительной поддельной документации, лес-кругляк без соответствующих документов, финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, доказывающих проведения сделки.

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Продолжается расследование уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209, ст. 246, ч. 1, 3 ст. 358 (пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем; незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Нелегальный экспорт древесины за границу: СБУ разоблачила схему на 15 млн грн 02
Фото: сайт СБУ

Разоблачение противоправной деятельности проводилось при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с Управлением СБУ в Ивано-Франковской области и с ГУ ГФС в области под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Буковина (897) вырубка (160) правоохранительные органы (2970) СБУ (19924) силовики (2799) экспорт (877) Ивано-Франковская область (923)


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Не поделились с руководством СБУ? Или от Баканова не позвонили? Ведь даже дети знают, что всю контрабанду крышует СБУ.
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01.04.2021 12:07 Ответить
Там живут самые большие патриоты!
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01.04.2021 12:11 Ответить
как? при бубочке тоже пилят карпаты? как так то?
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01.04.2021 12:16 Ответить
Єдине , що радує - везуть уже за границю не тупо кругляк
А вже оброблену деревину !
Але якщо всередині України - то можна і без документів
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01.04.2021 12:24 Ответить
а раньше этого не знали ? ))
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01.04.2021 12:30 Ответить
Фура смереки кругляка коштує приблизно115 000 - 120 000 гривень! Для середньої лісопилки в Карпатах на протязі МІСЯЦЯ "відправити" 15 - 20 фур лісу не є чимось надзвичайним. А тут роки області і всього 15 мільйонів гривень - ви що дійсно вважаєте що люди повні ДЕБІЛИ і вішаєте таку зелену лапшу на вуха???
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01.04.2021 12:40 Ответить
Щось в цьому недорізаному лісі здохло! За 30 років незалежності розвиднилося, коли пеньки одні позалишалися. І це не тільки з контрабандою лісу.
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01.04.2021 12:42 Ответить
Да ти шо! (як в тому анекдоті )
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01.04.2021 13:33 Ответить
Скільки ще можна смішіть ЛІСОМ, БУРШТИНОМ, ТАБАКОМ, ТІТАНОМ, ЕЛЕКТРИКОЮ, ГАЗОМ, МЕТАЛОМ, ГАЗОМ, ВУГЛЕМ,...,!!! - ще мало МАРОДЕРИ під час ВІЙНИ!!! - ТРИБУНАЛ!!!
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01.04.2021 15:52 Ответить
 
 