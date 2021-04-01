Террористы хвастаются военной техникой, поставленной из РФ, и надеются на увеличение поставок. ФОТОрепортаж
Мобильные роты, оснащенные новой российской техникой и современным оружием, вошли в состав так называемой "народной милиции ДНР" (самоназвание НВФ ОРДО).
Об этом говорится в репортаже одного из пропагандистов "республики", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров.
"На Донбассе "армии Народных Республик" готовятся к возможному возобновлению активных боевых действий. 30 марта комплексные занятия по боевой подготовке прошли в пятом отдельном отряде "Оплот" "Народной Милиции", в ходе которых впервые были продемонстрированы мобильные роты на пикапах "УАЗ Патриот"", - пишет автор, подтверждая свои слова фотографиями.
"Мобильные роты были сформированы в так называемой "армии ДНР" в этом году, по опыту войны в Карабахе, а также других современных конфликтов", - уточняет он.
Каждая машина оборудована турелью с возможностью ведения огня на 360 градусов, а также с высокими углами возвышения. На турелях установлены пулеметы "Утес", а также установки противотанковых управляемых ракет.
По его утверждению, занятия по подготовке российской техники и российского же оружия к боевым действиям на Донбассе посетил главарь "ДНР" Денис Пушилин.
Автор репортажа выражает уверенность, что "количество тяжелого вооружения в мобильных группах на автомобильной технике будет в дальнейшем увеличиваться".
При этом он дает понять, что не только российские пулеметы и ПТУРы были завезены из России в последнее время. "Мы же сегодня не видим, что еще спрятано под брезентом, кроме установленного на турелях вооружения", - интригует он.
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Українські ЗМІ дбають про підтримку бойового духу захисників України?
з Днем Зеленського, рідненька Україно !!!!
Короче, ответим врагу "Большой стройкой"!
Молодцы, ... что тут сказать.
Цена/Качество/Результат
Что тут сказать нам таких надо 2000 машин тоже.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Очень плохо.
1. Не було такої підтримки Америки.
2. Не було такої залежності срашки від Америки та світової економіки.
3.(Головне) не було такої кількості людей готоіих захищати свою країну зі зброєю у руках.
Як що срашка полізе то буде багато крові але срашці кінець. Усе їх "вялічіє" на словпх або 1000 проти 100, як вояки вони лайно - війна у Чечні це довела.
Так що не сцять та тримати зброю на поготові.
Україна Переможе.
С электроенергией то мелочь. Причем еще и разовая по-сути.
1. Витор +
2. Косметика-люкс
3. Древоруб Прикарпатья.