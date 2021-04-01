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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Террористы хвастаются военной техникой, поставленной из РФ, и надеются на увеличение поставок. ФОТОрепортаж

Террористы хвастаются военной техникой, поставленной из РФ, и надеются на увеличение поставок. ФОТОрепортаж

Мобильные роты, оснащенные новой российской техникой и современным оружием, вошли в состав так называемой "народной милиции ДНР" (самоназвание НВФ ОРДО).

Об этом говорится в репортаже одного из пропагандистов "республики", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров.

"На Донбассе "армии Народных Республик" готовятся к возможному возобновлению активных боевых действий. 30 марта комплексные занятия по боевой подготовке прошли в пятом отдельном отряде "Оплот" "Народной Милиции", в ходе которых впервые были продемонстрированы мобильные роты на пикапах "УАЗ Патриот"", - пишет автор, подтверждая свои слова фотографиями.

"Мобильные роты были сформированы в так называемой "армии ДНР" в этом году, по опыту войны в Карабахе, а также других современных конфликтов", - уточняет он.

Каждая машина оборудована турелью с возможностью ведения огня на 360 градусов, а также с высокими углами возвышения. На турелях установлены пулеметы "Утес", а также установки противотанковых управляемых ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое наемников РФ ликвидированы в районе ДАПа, - Necro Mancer

Террористы хвастаются военной техникой, поставленной из РФ, и надеются на увеличение поставок 01
Террористы хвастаются военной техникой, поставленной из РФ, и надеются на увеличение поставок 02
Террористы хвастаются военной техникой, поставленной из РФ, и надеются на увеличение поставок 03
Террористы хвастаются военной техникой, поставленной из РФ, и надеются на увеличение поставок 04
Террористы хвастаются военной техникой, поставленной из РФ, и надеются на увеличение поставок 05

По его утверждению, занятия по подготовке российской техники и российского же оружия к боевым действиям на Донбассе посетил главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Автор репортажа выражает уверенность, что "количество тяжелого вооружения в мобильных группах на автомобильной технике будет в дальнейшем увеличиваться".

При этом он дает понять, что не только российские пулеметы и ПТУРы были завезены из России в последнее время. "Мы же сегодня не видим, что еще спрятано под брезентом, кроме установленного на турелях вооружения", - интригует он.

Автор: 

боевик (16779) россия (95660) терроризм (18691) техника (1737)


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Топ комментарии
+59
а ми у відповідь ... щось відведемо та ще раз заборонемо відповідати вогнем

з Днем Зеленського, рідненька Україно !!!!
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01.04.2021 14:18
+31
Керівництво залізло під диван і мовчить абасрамшись.
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01.04.2021 14:16
+28
А під керівництвом пліснявої влади буде якась контрпропаганда? Є чим відповісти?

Українські ЗМІ дбають про підтримку бойового духу захисників України?
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01.04.2021 14:14
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Правила форума Совет форумчан
А під керівництвом пліснявої влади буде якась контрпропаганда? Є чим відповісти?

Українські ЗМІ дбають про підтримку бойового духу захисників України?
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01.04.2021 14:14 Ответить
Керівництво залізло під диван і мовчить абасрамшись.
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01.04.2021 14:16 Ответить
може вилізти мендельвошка, якоїсь пуйті понести.
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01.04.2021 16:05 Ответить
а ми у відповідь ... щось відведемо та ще раз заборонемо відповідати вогнем

з Днем Зеленського, рідненька Україно !!!!
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01.04.2021 14:18 Ответить
Нам необхідно подивитись у очі
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01.04.2021 14:52 Ответить
подивитись у очі ЗЕленій жабі ?
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01.04.2021 17:44 Ответить
Не вийде. Бо якщо Зєля бачить спрямовані на нього очі він в них ссить...
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02.04.2021 10:42 Ответить
Яка ще "контрпропаганда" може вплинути на тварин що крадуть у тебе з города? Робінзон Крузо розвішував тушки "загиблих товаришів" навколо пшеничного поля.
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01.04.2021 14:38 Ответить
А мы в ответ проводим учения раз в пятилетку. Без стрельб, т.к. экономим боеприпасы. И где-нибудь рядом, т.к. солярка дорогая нынче. И не долго, т.к. моторесурс СССРовской техники на исходе.

Короче, ответим врагу "Большой стройкой"!
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01.04.2021 15:46 Ответить
Стращають нашу Бубачку. Фулюгани.
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01.04.2021 14:14 Ответить
Как раз бубочка с ними заодно, они Украине угрожают.
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01.04.2021 14:23 Ответить
шайтаны переходят к джихад-мобилям....
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01.04.2021 14:16 Ответить
точка У вирішить хто там і що..
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01.04.2021 14:18 Ответить
скільки часу пройшло - а жодна точка у у роботі не була... коптери, як показала практика при ліквідації окупаційних армян - теж непогано свою справу робить!
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01.04.2021 14:22 Ответить
Ви погано знаєтє події 2014 року....
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01.04.2021 14:34 Ответить
Така ж "народная мєліция" стоїть на шухері біля печерного і апеляційного судів Києва.
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01.04.2021 14:19 Ответить
дырявым это не поможет
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01.04.2021 14:20 Ответить
Чудові мішені.
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01.04.2021 14:27 Ответить
и трофеи
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04.04.2021 15:46 Ответить
это для внутреннего употребления, так как с пустыми руками рекрутировать в ряды ДНР новое мясо становится уже опасной работой
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05.04.2021 01:32 Ответить
В годы Второй мировой войны полицаи и власовцы тоже радовались новому немецкому оружию, но немцы старались их не допускать к технике, наверное российские оккупанты всунули днр овцам фуйню
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01.04.2021 14:27 Ответить
Наверное? Уазик со старым совковым бэушным ПКМ. Что может быть фуевее. Даже песчаные обезьяны во всяких сириях и ливиях и те на японских пикапах катаються. Они хоть ездят нормально по бездорожью в отличии от этих гробов.
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01.04.2021 15:06 Ответить
_Хвастаются не террористы какие-то таинственные, а военные формирования расии! Расийская армия.
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01.04.2021 14:27 Ответить
"Нормальна" путлерівська техніка для "війни" з БЕЗЗБРОЙНИМИ (навіть без "коктейлів молотова" протестувальниками! Ну навіщо на НЕБРОНЬОВАНОМУ джипі кулемет?
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01.04.2021 14:30 Ответить
Будут в дыре ездить стращать местных.
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01.04.2021 14:49 Ответить
Бедуіни у Африці використовують. Чому б ні.
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01.04.2021 14:49 Ответить
предлагаю с госбюджета платить процент за каждый уничтоженный касапский танк, или скальп, взять на эту святую работу пять человек и толку будет больше чем от всей армии, МИДа, президентов и прочих недоразумений...
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01.04.2021 14:30 Ответить
Лучше бы рашисты им форму с ДжиПиЭс маячками прислали бы, чтоб потом не искать месяцами обглоданные собаками ошметки тел обдроченцев по канавам ОРДЛО.
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01.04.2021 14:32 Ответить
та да...вонь на бимбасе в 14ом стояла дикая.возле Лимана мы задыхались и блевали
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04.04.2021 15:49 Ответить
*******....е!!!
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01.04.2021 14:33 Ответить
Рашковани готуються до маштабного. Питання тільки - коли.
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01.04.2021 14:37 Ответить
01.04.2021 Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Mark Milley поговорил по телефону с начальником генерального штаба Украины генерал-лейтенантом Хомчаком. Mark Milley также поговорил по телефону с высшим офицером России, начальником Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым. Точное содержание разговоров нам пока неизвестно.(с)
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01.04.2021 14:39 Ответить
"Хлопчики ... Розійдіться, не галасуйте ..."
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01.04.2021 14:51 Ответить
Погонят мирное население впереди себя, а те зомбаки и не против. В сетях где только не гадят про совок и его возврат. Только совкодрочеры смею вас заверить, совка в том понимании, который вы себе рисуете, не будет, будет убогаяя дыра с обещаниями и вечными вождями в золоте.
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01.04.2021 14:55 Ответить
Пятнадцать УАЗиков это видимо симметричный ответ на недавнюю баржу Хамеров от США. А новейшее оружие это ПКМ на крыше образца 1961 года.))
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01.04.2021 14:56 Ответить
Смертники одним словом. На уровне сомалийских пиратов, Хезболлы или Талибана. Легковушка, пулемет, РПГ. Мясо первой волны. На танках и БТРах потом уже пойдут мокшане.
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01.04.2021 15:01 Ответить
обоссанному сивохе это покажите... это его люди....
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01.04.2021 15:11 Ответить
Не несите чушь. Танк живёт 5ть минут на современном поле боя.
Молодцы, ... что тут сказать.
Цена/Качество/Результат
Что тут сказать нам таких надо 2000 машин тоже.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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01.04.2021 15:12 Ответить
Іржаві старовинні кулемети на кацапській рухляді, яка і 50 км без поломок не проїде. Чого тут нам боятися?
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01.04.2021 15:13 Ответить
*Мчались танки, ветер поднимая---наступала грозная броня...*. *Но разведка доложила точно---и пошёл командою взметён, броневой ударный бутыль-ён...*.
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01.04.2021 15:28 Ответить
Богата земля донецкая. Только лопатой махнешь так сразу-же откопаешь УАЗ или танк с полным боекомплектом. А если серьезно - старенький УАЗик в новой одежке легкая цель. Афган наглядный пример.
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01.04.2021 15:33 Ответить
потешные "авто", наверное двигатели от газонокосилки?
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01.04.2021 15:45 Ответить
Будут отправляться в ад с бОльшим грохотом.
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01.04.2021 15:50 Ответить
Тупые орки, они не знают, что можно просто нотами протеста воевать и суходрочкой на нормандский формат...
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01.04.2021 16:27 Ответить
Эти патриоты ещё не догадываются какую подляну им приготовили в Украине. Всё это войско будет горько плакать через жопу.
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01.04.2021 16:44 Ответить
Это не Утёс
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01.04.2021 16:49 Ответить
Вы, очень плохо фотографии рассматривали.
Очень плохо.
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01.04.2021 19:18 Ответить
Да, видны ПК, НСВ "Утёс" и АГС.
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04.04.2021 22:41 Ответить
главное что бы у них не было дронов как в турции или Т90. а это гавно горит очень быстро.
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01.04.2021 17:45 Ответить
шо то ети УАЗ Патриот-дешево выглядят, по сравнению с американскими Hummer, которые подарили США для ВСУ:
Терористи хизуються військовою технікою, поставленою з РФ, і сподіваються на збільшення поставок - Цензор.НЕТ 7726
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01.04.2021 19:33 Ответить
Техника террористов от параша мордорс.
Терористи хизуються військовою технікою, поставленою з РФ, і сподіваються на збільшення поставок - Цензор.НЕТ 1766
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01.04.2021 19:50 Ответить
и это и есть военная поддержка сверхдержавы *********** ??))) ахахха выглядит убого
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01.04.2021 19:54 Ответить
піськов нещодавно муркнув про можливі провокації з боку України і розпалювання громадянської війни. от виїде якесь обдовбане чмо на передок. ВСУ його завалять от вам і привід, а потім доблесні днрівські командири роблять гвалт: наших бьют. і заїзджають до нас накопичені на кордоні російські війська. для підтримки російськомовного населення Донбасу. чим не 1 вересня 1939року?
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01.04.2021 20:10 Ответить
Ттм що у 39му:
1. Не було такої підтримки Америки.
2. Не було такої залежності срашки від Америки та світової економіки.
3.(Головне) не було такої кількості людей готоіих захищати свою країну зі зброєю у руках.
Як що срашка полізе то буде багато крові але срашці кінець. Усе їх "вялічіє" на словпх або 1000 проти 100, як вояки вони лайно - війна у Чечні це довела.
Так що не сцять та тримати зброю на поготові.
Україна Переможе.
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02.04.2021 10:48 Ответить
https://censor.net/ru/news/3257062/ukraina_zaplatila_v_byudjet_rossii_1_mlrd_grn_za_import_elektroenergii_nalivayichenko
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01.04.2021 21:40 Ответить
Украинские автолюбители каждый год туда перечисляют несколько млрд только уже долларов.
С электроенергией то мелочь. Причем еще и разовая по-сути.
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02.04.2021 09:13 Ответить
Ху#ло зустрілось з млізькими Меркель та Макрон й рашиссти вже відкрито поставляють техніку своїм терористам.
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02.04.2021 10:42 Ответить
Донецкий Игил?
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02.04.2021 14:33 Ответить
Изделия русского автопрома, можно смело записывать в союзники Украины
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03.04.2021 13:15 Ответить
МО Украины задумалрось о замене в войсках вымирающих УАЗикоа и объявило тенер. На участи в нём водалои заявки три кита автомобилестроения:
1. Витор +
2. Косметика-люкс
3. Древоруб Прикарпатья.
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03.04.2021 13:45 Ответить
Чого розскиглились,в нас зато є новітня зброя ,американські гумові човни,а ще три кораблі америкосів до нас запливали,а це ж Перемога.
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04.04.2021 10:43 Ответить
я так розумію, що - це бобіки "народной міліціі", які зе-лупа хоче, аби ми своїм коштом утримували?
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04.04.2021 17:42 Ответить
 
 