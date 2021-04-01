Террористы хвастаются военной техникой, поставленной из РФ, и надеются на увеличение поставок. ФОТОрепортаж

Мобильные роты, оснащенные новой российской техникой и современным оружием, вошли в состав так называемой "народной милиции ДНР" (самоназвание НВФ ОРДО).

Об этом говорится в репортаже одного из пропагандистов "республики", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров.

"На Донбассе "армии Народных Республик" готовятся к возможному возобновлению активных боевых действий. 30 марта комплексные занятия по боевой подготовке прошли в пятом отдельном отряде "Оплот" "Народной Милиции", в ходе которых впервые были продемонстрированы мобильные роты на пикапах "УАЗ Патриот"", - пишет автор, подтверждая свои слова фотографиями.

"Мобильные роты были сформированы в так называемой "армии ДНР" в этом году, по опыту войны в Карабахе, а также других современных конфликтов", - уточняет он.

Каждая машина оборудована турелью с возможностью ведения огня на 360 градусов, а также с высокими углами возвышения. На турелях установлены пулеметы "Утес", а также установки противотанковых управляемых ракет.

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По его утверждению, занятия по подготовке российской техники и российского же оружия к боевым действиям на Донбассе посетил главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Автор репортажа выражает уверенность, что "количество тяжелого вооружения в мобильных группах на автомобильной технике будет в дальнейшем увеличиваться".

При этом он дает понять, что не только российские пулеметы и ПТУРы были завезены из России в последнее время. "Мы же сегодня не видим, что еще спрятано под брезентом, кроме установленного на турелях вооружения", - интригует он.