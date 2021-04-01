Суд отправил под круглосуточный домашний арест участника протеста под ОП Гаджимурадова. ФОТО
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста задержанному участнику акции протеста возле Офиса президента Давиду Гаджимурадову.
"Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест участника акции под ОП Давида Гаджимурадова", - говорится в сообщении на Фейсбук-странице активиста Сергея Стерненко, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении также отмечается, что заседание по избранию меры пресечения еще одному задержанному – Сергею Филимонову, перенесено на 16.30 четверга.
Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр". Позже суд отправил Сорда под круглосуточный домашний арест. Всего же полиция подготовила подозрения семи участникам акции.
30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.
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