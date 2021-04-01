Задержан мужчина, совершивший разбойное нападение на киевлянина и отобравший у него 300 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Столичные оперативники задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на киевлянина и отобрал у него 300 тыс. гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Инцидент произошел на улице в Деснянском районе столицы. По словам заявителя, к нему подошел неизвестный, ударил твердым предметом по голове и завладел барсеткой с деньгами. После этого злоумышленник сел в машину знакомого и скрылся.

Как рассказал следователь Деснянского управления полиции Александр Кокидько, для поиска правонарушителя в городе была введена специальная полицейская операция.

"Просмотрев записи с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город", мы установили транспортное средство, на котором передвигался фигурант. Иномарку остановили на Броварском проспекте. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения № 1, мы задержали пассажира авто в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 37-летний уроженец Львовщины", - заявил правоохранитель.

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В настоящее время он уведомлен о подозрении и находится под стражей.