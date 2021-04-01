Вымогали деньги за "бесплатные" операции для инвалидов: СБУ разоблачила коррупционную схему в Запорожской больнице. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского горсовета, причастных к получению взяток. Стоимость медицинских "услуг" участников коррупционной схемы составляла до полумиллиона гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Задокументированы факты вымогательства денег с инвалидов 1 и 2 групп за проведение нейрохирургических операций.
По предварительным данным следствия, противоправную деятельность организовали несколько должностных лиц медучреждения. Злоумышленники требовали деньги у граждан за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь. Для передачи неправомерной выгоды организаторы схемы привлекли посредника.
Размер взяток зависел от "пакета услуг", в том числе за проведение операций, размещение в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов установленного образца.
Для легализации незаконной деятельности должностные лица получали от пациентов подписанные заявления о якобы добровольных "взносах" на развитие медицинского учреждения.
Правоохранители задержали посредника в помещении медучреждения при передаче взятки. Один из организаторов схемы задержан в собственном кабинете.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе руководства медучреждения.
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І у КОВІДних - в першу чергу .
А усім - здоров"я ! І нехай такі "лікарі" з голоду повиздихають
Лікарі це суки ще гірші ніж менти, бо ті потвори наживаються на людях які вибору іншого не мають, а відповідальності нуль.