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Вымогали деньги за "бесплатные" операции для инвалидов: СБУ разоблачила коррупционную схему в Запорожской больнице. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского горсовета, причастных к получению взяток. Стоимость медицинских "услуг" участников коррупционной схемы составляла до полумиллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задокументированы факты вымогательства денег с инвалидов 1 и 2 групп за проведение нейрохирургических операций.

По предварительным данным следствия, противоправную деятельность организовали несколько должностных лиц медучреждения. Злоумышленники требовали деньги у граждан за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь. Для передачи неправомерной выгоды организаторы схемы привлекли посредника.

Размер взяток зависел от "пакета услуг", в том числе за проведение операций, размещение в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов установленного образца.

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Для легализации незаконной деятельности должностные лица получали от пациентов подписанные заявления о якобы добровольных "взносах" на развитие медицинского учреждения.

Правоохранители задержали посредника в помещении медучреждения при передаче взятки. Один из организаторов схемы задержан в собственном кабинете.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе руководства медучреждения.

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Вымогали деньги за бесплатные операции для инвалидов: СБУ разоблачила коррупционную схему в Запорожской больнице 01
Вымогали деньги за бесплатные операции для инвалидов: СБУ разоблачила коррупционную схему в Запорожской больнице 02
Вымогали деньги за бесплатные операции для инвалидов: СБУ разоблачила коррупционную схему в Запорожской больнице 03
Вымогали деньги за бесплатные операции для инвалидов: СБУ разоблачила коррупционную схему в Запорожской больнице 04

Автор: 

больница (1440) вымогательство (428) Запорожье (2666) СБУ (19924)


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Топ комментарии
+18
Так они все такие!!! А вы не знали?
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01.04.2021 14:37
+11
Тоже мне новости. Везде так. Киевский институт нейрохирургии. Лежал там. Кучу денег отвалил наличкой, и видел следующее : привезли мужчину, вроде инсульт был. С ним были жене и дочь. Поговорили с доктором. Вышли - рыдают. Мать говорит дочке : да где мы столько денег возьмем. Негде. В общем отправили умирать их куда то. Так и не положили. Денег нет - никто лечить не будет. У нас не врачи а коммерсанты.
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01.04.2021 14:38
+4
Не тільки ж в ковідних лікарі їсти хочуть, та хоча і ковідні деруть з людей, і 300% не зупиняють.
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01.04.2021 14:42
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Так они все такие!!! А вы не знали?
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01.04.2021 14:37 Ответить
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01.04.2021 14:44 Ответить
Тоже мне новости. Везде так. Киевский институт нейрохирургии. Лежал там. Кучу денег отвалил наличкой, и видел следующее : привезли мужчину, вроде инсульт был. С ним были жене и дочь. Поговорили с доктором. Вышли - рыдают. Мать говорит дочке : да где мы столько денег возьмем. Негде. В общем отправили умирать их куда то. Так и не положили. Денег нет - никто лечить не будет. У нас не врачи а коммерсанты.
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01.04.2021 14:38 Ответить
Тю. Вот новость . Брали , берут и будут брать. Какая бесплатная операция может быть к примеру по направлению о семейного когда инструмент стоит 200 уже. Одноразовый . А гос- за операцию компенсирует 35 уже.
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01.04.2021 14:40 Ответить
Брати за інструмент і брати за лікування - це різні речі.
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01.04.2021 14:46 Ответить
Не тільки ж в ковідних лікарі їсти хочуть, та хоча і ковідні деруть з людей, і 300% не зупиняють.
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01.04.2021 14:42 Ответить
я вот тут это постоянно пишу - какие заплаты ,какое повышение - они заплату могут отдавать в "фонд мира" - а мне ,тут некоторые доказывают, шо это не так
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01.04.2021 14:47 Ответить
так ці бумаги пишуть в кожній лікарні..
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01.04.2021 14:53 Ответить
Операция перелом пяточной кости имплант 9к сама операция 8. И не буду потому что 4к баксов врачи и учителя так и не получили. Бесплатно? Здравствуйте безнадежно больной пациент (с)
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01.04.2021 15:27 Ответить
И не *жужу
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01.04.2021 15:29 Ответить
Такі операції треба провести у всіх лікарнях !
І у КОВІДних - в першу чергу .


А усім - здоров"я ! І нехай такі "лікарі" з голоду повиздихають
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01.04.2021 15:41 Ответить
Они всегда там где пахнет бабками ... Но не там где тротилом.
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01.04.2021 16:09 Ответить
Яка дивина...
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01.04.2021 16:19 Ответить
И я платил налом за операцию, 20000 , урология 5-я городская. Все ряду лежащие налом... от 15-20 тыс. И что это ни кто не знает?????
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01.04.2021 17:25 Ответить
ну так а че..., отремонтить какую-нить зону что б селить там такого рода врачей и они лечили там людей, отрабатывали типа наказание
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01.04.2021 17:54 Ответить
тю бл... недавно знайому в реаніммацію положили, на БЕЗКОШТОВНЕ лікування ковіду 120 тис гривень за півтора тижні пішло і в морг...
Лікарі це суки ще гірші ніж менти, бо ті потвори наживаються на людях які вибору іншого не мають, а відповідальності нуль.
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01.04.2021 20:07 Ответить
медицинская "мафия" в нашей стране имеет такие же глубокие корни как и любая другая коррупция, и без ковида лечение других серьезных проблем происходит с заносом в "черную кассу" зав отделений, и без какой либо ответственности при хреновом исходе - перед операциями вам еще и бумажку сунут подписать, шо все на ваш страх и риск
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02.04.2021 02:00 Ответить
Всем ампутировать правую руку, и пускай гуляют-быдло
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04.04.2021 01:52 Ответить
 
 