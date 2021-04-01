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Красный Крест через КПВВ "Счастье "направил на оккупированную Луганщину гуманитарную помощь, - Госпогранслужба. ФОТО

Красный Крест через КПВВ

Сегодня через КПВВ "Счастье" на временно оккупированную территорию Луганской области проехали два грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпограслужбы.

Красный Крест через КПВВ Счастье направил на оккупированную Луганщину гуманитарную помощь, - Госпогранслужба 01

Грузовики перевозили медикаменты, медицинские материалы и тесты на COVID-19. Общий вес гумдпомощи составил около 3 тонн.

Красный Крест через КПВВ Счастье направил на оккупированную Луганщину гуманитарную помощь, - Госпогранслужба 02
Красный Крест через КПВВ Счастье направил на оккупированную Луганщину гуманитарную помощь, - Госпогранслужба 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест должен требовать доступа к пленным, отправляя гуманитарную помощь в ОРДЛО, - Гармаш

Это уже второй гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганщины.

Красный Крест через КПВВ Счастье направил на оккупированную Луганщину гуманитарную помощь, - Госпогранслужба 04

Первый гуманитарный груз доставили на временно оккупированную территорию 1 марта. Тогда на оккупированную Луганщину проехали 11 грузовиков от международной организации ООН по делам беженцев. Автомобили перевозили хозяйственные товары, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 132,9 тонны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Конвой с гумпомощью для жителей оккупированных территорий Донбасса начал пересекать КПВВ "Счастье", - украинская сторона в ТКГ. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6466) Красный Крест (441) гуманитарная помощь (1261) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+10
Красный Крест помогает российским оккупантам и местным коллаборантам.
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01.04.2021 16:51
+7
А может отдавать гуманитарку беженцам из " рашистского рая" в Украину, а не снабжать ею оккупантов, коллаборантов и лиц кричащих " путин приди".
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01.04.2021 17:04
+3
грузы туда прет, но посетить узников подвалов Красный Крест не может
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01.04.2021 17:20
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Дивні ці люди, знищують кращих і підтримують безнадійних.... Сюр.
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01.04.2021 16:45 Ответить
Красный Крест помогает российским оккупантам и местным коллаборантам.
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01.04.2021 16:51 Ответить
..нахіба годувати терористів?
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01.04.2021 16:58 Ответить
А может отдавать гуманитарку беженцам из " рашистского рая" в Украину, а не снабжать ею оккупантов, коллаборантов и лиц кричащих " путин приди".
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01.04.2021 17:04 Ответить
"Гуманитарная" помощь оккупационной армии
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01.04.2021 17:08 Ответить
грузы туда прет, но посетить узников подвалов Красный Крест не может
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01.04.2021 17:20 Ответить
это очень хорошо.)
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01.04.2021 17:42 Ответить
" ...от международной организации ООН по делам беженцев"-это что за херня?Какие там беженцы? Там 90% нариду вполне счастливы(путин введи),пенсы по две пенсии получают,так им ещё и гуманитарную помощь(холяву)подавай А морды не треснут?
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01.04.2021 18:37 Ответить
В то время когда провинция Украины жебракуе, а заробитчане в Киеве или прыгают с высоток или идут в криминал от локдаунской безработицы !
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01.04.2021 20:45 Ответить
Дії "червоного хреста" - це підтримка окупаційного проросійського режиму. Тобто фінансування тероризму.
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02.04.2021 02:19 Ответить
 
 