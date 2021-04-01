Красный Крест через КПВВ "Счастье "направил на оккупированную Луганщину гуманитарную помощь, - Госпогранслужба. ФОТО

Сегодня через КПВВ "Счастье" на временно оккупированную территорию Луганской области проехали два грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпограслужбы.

Грузовики перевозили медикаменты, медицинские материалы и тесты на COVID-19. Общий вес гумдпомощи составил около 3 тонн.





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Это уже второй гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганщины.

Первый гуманитарный груз доставили на временно оккупированную территорию 1 марта. Тогда на оккупированную Луганщину проехали 11 грузовиков от международной организации ООН по делам беженцев. Автомобили перевозили хозяйственные товары, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 132,9 тонны.

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