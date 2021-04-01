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На Львовщине начала дежурства санитарная бригада Авиационной системы МВД, - Аваков. ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 апреля, во Львовской области на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД. Кроме летного состава, в пункте постоянно дежурят медики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

На Львовщине начала дежурства санитарная бригада Авиационной системы МВД, - Аваков 01

"Как и обещали с Министерством здравоохранения, сегодня на Львовщине в рамках Единого аэромедицинского пространства заступил на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который будет экстренно помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада. Дальше - Киевщина и вся Украина", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

На Львовщине начала дежурства санитарная бригада Авиационной системы МВД, - Аваков 02

По словам министра, вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку. Одна из основных задач такой системы - медицинская помощь, чтобы из точки А в точку Б можно было смело доставить или больного, или команду врачей, орган для трансплантации.

На Львовщине начала дежурства санитарная бригада Авиационной системы МВД, - Аваков 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": МВД и Минздрав восстанавливают санитарную авиацию, - Аваков. ВИДЕО

На Львовщине начала дежурства санитарная бригада Авиационной системы МВД, - Аваков 04

Ранее Аваков презентовал карту, где именно будут располагаться 15 пунктов постоянного базирования Системы авиационной безопасности. Во всех этих 15 точках будет дежурить летная смена и бригада медиков. Они будут в постоянной боевой готовности вылететь на выполнение задания. Один пункт базирования будет перекрывать расстояние в 350 километров.

На Львовщине начала дежурства санитарная бригада Авиационной системы МВД, - Аваков 05
На Львовщине начала дежурства санитарная бригада Авиационной системы МВД, - Аваков 06

Система авиации МВД будет заниматься не только вопросами медицины, но и привлекаться во время спасательных операций и тушения пожаров. На дежурство заступит 57 вертолетов Airbus - Н145, большие Super Puma и маневровые Н125, а также отечественные Ми-8 и Ми-2. Кроме того, будут привлечены самолеты Антонов и Diamond.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вертолет ГСЧС доставил в Институт сердца пациента после трансплантации в Запорожье, - Геращенко. ВИДЕО

Напомним, ранее Аваков сообщил, что по совместной инициативе МВД и Минздрава в Украине восстанавливается система аэромедицинской эвакуации. Так, 17 марта вертолет спасателей ГСЧС Украины транспортировал в Институт сердца пациента после трансплантации.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) МВД (9320) вертолёт (1106) Львовская область (2910)


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Топ комментарии
+6
З днём Зєлєнського, Україно !
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01.04.2021 19:38
+2
Если за вами прилетел этот красавец, значит точно уже будет хана!
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01.04.2021 19:57
+2
А скільки зараз буде загублено від корони?
З темпом по півтисячі на день ? 👿
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01.04.2021 19:57
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Итогом стала покупка с армянским партнером Авакова пожарных автомобилей во Франции за три цены!
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01.04.2021 20:00 Ответить
З днём Зєлєнського, Україно !
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01.04.2021 19:38 Ответить
Гут! Тo добра справа! Скільки то життів буде врятовано
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01.04.2021 19:55 Ответить
А скільки зараз буде загублено від корони?
З темпом по півтисячі на день ? 👿
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01.04.2021 19:57 Ответить
А це просто жах....!(((
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01.04.2021 20:00 Ответить
А без цієї авіаслужби порятунку було б менше померлих від ковіда?
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01.04.2021 20:18 Ответить
Если за вами прилетел этот красавец, значит точно уже будет хана!
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01.04.2021 19:57 Ответить
Чорт Авакян піариться на гвинтокрилах. І кого ж будуть евакуювати гелікоптери МВД? Розфарбованих аерографією мєнтів, які розганятимуть демонстрантів під стінами ОП?
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01.04.2021 20:16 Ответить
показухп
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01.04.2021 22:13 Ответить
 
 