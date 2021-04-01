На Львовщине начала дежурства санитарная бригада Авиационной системы МВД, - Аваков. ФОТОрепортаж
Сегодня, 1 апреля, во Львовской области на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД. Кроме летного состава, в пункте постоянно дежурят медики.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Как и обещали с Министерством здравоохранения, сегодня на Львовщине в рамках Единого аэромедицинского пространства заступил на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который будет экстренно помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада. Дальше - Киевщина и вся Украина", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По словам министра, вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку. Одна из основных задач такой системы - медицинская помощь, чтобы из точки А в точку Б можно было смело доставить или больного, или команду врачей, орган для трансплантации.
Ранее Аваков презентовал карту, где именно будут располагаться 15 пунктов постоянного базирования Системы авиационной безопасности. Во всех этих 15 точках будет дежурить летная смена и бригада медиков. Они будут в постоянной боевой готовности вылететь на выполнение задания. Один пункт базирования будет перекрывать расстояние в 350 километров.
Система авиации МВД будет заниматься не только вопросами медицины, но и привлекаться во время спасательных операций и тушения пожаров. На дежурство заступит 57 вертолетов Airbus - Н145, большие Super Puma и маневровые Н125, а также отечественные Ми-8 и Ми-2. Кроме того, будут привлечены самолеты Антонов и Diamond.
Напомним, ранее Аваков сообщил, что по совместной инициативе МВД и Минздрава в Украине восстанавливается система аэромедицинской эвакуации. Так, 17 марта вертолет спасателей ГСЧС Украины транспортировал в Институт сердца пациента после трансплантации.
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