На Львовщине начала дежурства санитарная бригада Авиационной системы МВД, - Аваков. ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 апреля, во Львовской области на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД. Кроме летного состава, в пункте постоянно дежурят медики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Как и обещали с Министерством здравоохранения, сегодня на Львовщине в рамках Единого аэромедицинского пространства заступил на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который будет экстренно помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада. Дальше - Киевщина и вся Украина", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам министра, вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку. Одна из основных задач такой системы - медицинская помощь, чтобы из точки А в точку Б можно было смело доставить или больного, или команду врачей, орган для трансплантации.

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Ранее Аваков презентовал карту, где именно будут располагаться 15 пунктов постоянного базирования Системы авиационной безопасности. Во всех этих 15 точках будет дежурить летная смена и бригада медиков. Они будут в постоянной боевой готовности вылететь на выполнение задания. Один пункт базирования будет перекрывать расстояние в 350 километров.





Система авиации МВД будет заниматься не только вопросами медицины, но и привлекаться во время спасательных операций и тушения пожаров. На дежурство заступит 57 вертолетов Airbus - Н145, большие Super Puma и маневровые Н125, а также отечественные Ми-8 и Ми-2. Кроме того, будут привлечены самолеты Антонов и Diamond.

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Напомним, ранее Аваков сообщил, что по совместной инициативе МВД и Минздрава в Украине восстанавливается система аэромедицинской эвакуации. Так, 17 марта вертолет спасателей ГСЧС Украины транспортировал в Институт сердца пациента после трансплантации.