1 млн долларов в год: СБУ разоблачила схему незаконного зачисления иностранных студентов в медицинский вуз. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала противоправный механизм оформления иностранных студентов в частный украинский медицинский ВУЗ. Стоимость "услуг" составляла $ 3000. Ежегодно его студентами становилось более 300 иностранцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы действовали в сговоре с чиновниками госпредприятия в сфере образования.

Структура осуществляет сопровождение иностранных студентов, устраивая желающих в учебные заведения в разных регионах страны.

Оформление в медицинский вуз стоило в среднем 3000 долларов США. "Пакет услуг" предусматривал отсутствие обязательной подачи соответствующих документов и сдачи экзаменов.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в служебных помещениях государственного предприятия и одного из вузов, а также получили временные доступы к документам, подтверждающие противоправное зачисление абитуриентов.

Во время следственных действий фигуранты уголовного производства пытались уничтожить документацию, которая могла быть использована в суде.

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Продолжаются следственные действия.

Разоблачение противоправной деятельности осуществлялось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры г. Киев.



Фото: сайт СБУ