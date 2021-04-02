1 млн долларов в год: СБУ разоблачила схему незаконного зачисления иностранных студентов в медицинский вуз. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задокументировала противоправный механизм оформления иностранных студентов в частный украинский медицинский ВУЗ. Стоимость "услуг" составляла $ 3000. Ежегодно его студентами становилось более 300 иностранцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы действовали в сговоре с чиновниками госпредприятия в сфере образования.
Структура осуществляет сопровождение иностранных студентов, устраивая желающих в учебные заведения в разных регионах страны.
Оформление в медицинский вуз стоило в среднем 3000 долларов США. "Пакет услуг" предусматривал отсутствие обязательной подачи соответствующих документов и сдачи экзаменов.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в служебных помещениях государственного предприятия и одного из вузов, а также получили временные доступы к документам, подтверждающие противоправное зачисление абитуриентов.
Во время следственных действий фигуранты уголовного производства пытались уничтожить документацию, которая могла быть использована в суде.
Продолжаются следственные действия.
Разоблачение противоправной деятельности осуществлялось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры г. Киев.
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У афтара с мозгами серьезные проблемы?
На городе бузина, а в Киеве дядька.
Нозови хоть одно такое госпредприятие, первое.
Второе - на госпредприятиях работают служащие и должностные лица, чиновники - в органах власти.
Третье, частный вуз сам определяет порядок зачисления студентов в рамках своей лицензии и ему пофигу сбу, нквд и прочее.
Может даже в детсадах набирать.
Где тут угроза безопасности? При чем тут вообще СБУ?