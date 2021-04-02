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1 млн долларов в год: СБУ разоблачила схему незаконного зачисления иностранных студентов в медицинский вуз. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала противоправный механизм оформления иностранных студентов в частный украинский медицинский ВУЗ. Стоимость "услуг" составляла $ 3000. Ежегодно его студентами становилось более 300 иностранцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы действовали в сговоре с чиновниками госпредприятия в сфере образования.

Структура осуществляет сопровождение иностранных студентов, устраивая желающих в учебные заведения в разных регионах страны.

Оформление в медицинский вуз стоило в среднем 3000 долларов США. "Пакет услуг" предусматривал отсутствие обязательной подачи соответствующих документов и сдачи экзаменов.

1 млн долларов в год: СБУ разоблачила схему незаконного зачисления иностранных студентов в медицинский вуз 01

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в служебных помещениях государственного предприятия и одного из вузов, а также получили временные доступы к документам, подтверждающие противоправное зачисление абитуриентов.

Во время следственных действий фигуранты уголовного производства пытались уничтожить документацию, которая могла быть использована в суде.

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Продолжаются следственные действия.

1 млн долларов в год: СБУ разоблачила схему незаконного зачисления иностранных студентов в медицинский вуз 02

Разоблачение противоправной деятельности осуществлялось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры г. Киев.

1 млн долларов в год: СБУ разоблачила схему незаконного зачисления иностранных студентов в медицинский вуз 03
Фото: сайт СБУ

вуз (906) СБУ (19928) студенты (669)


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Топ комментарии
+5
СБУ занимается всем на свете: *******, взяточниками, мед.вузами и пр., всем, где можно бабла срубить. кроме своей прямой обязанности - безопасность страны, бо там нужно работать и только за зарплату.
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02.04.2021 08:35
+3
Скорее всего, здесь, как было у Поплавского: оформляли студентов в частный вуз, а учились они в государственном.
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02.04.2021 08:54
+2
Если вуз частный, то как бы , в чем проблема? Хотя не знала, что медицинские вузы бывают частными.
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02.04.2021 07:49
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Частный вуз, чиновники госпредприятия....
У афтара с мозгами серьезные проблемы?
На городе бузина, а в Киеве дядька.
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02.04.2021 07:40 Ответить
У автора все норм, читайте внимательно.
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02.04.2021 07:49 Ответить
Ты серьезно?
Нозови хоть одно такое госпредприятие, первое.
Второе - на госпредприятиях работают служащие и должностные лица, чиновники - в органах власти.
Третье, частный вуз сам определяет порядок зачисления студентов в рамках своей лицензии и ему пофигу сбу, нквд и прочее.
Может даже в детсадах набирать.
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02.04.2021 08:09 Ответить
Тыкать будешь на базаре при покупке семок.
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02.04.2021 08:10 Ответить
Пощло в задницу, тупое!
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02.04.2021 08:25 Ответить
аргументов у тебя похоже нет, слился как школьник.
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02.04.2021 09:04 Ответить
Вали в свою очередь за семками.
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02.04.2021 09:10 Ответить
и продовжуєш тупорилить.
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02.04.2021 13:21 Ответить
Передел и переподчинение , а эти не сговорчивые и под каток.Разоблачили , а То раньше просто не видели.Систему нужно и подходы к Коррупции менять нужно .
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02.04.2021 07:46 Ответить
У нас плохо финансируют медицину, говорите...
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02.04.2021 07:47 Ответить
Если вуз частный, то как бы , в чем проблема? Хотя не знала, что медицинские вузы бывают частными.
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02.04.2021 07:49 Ответить
В налогообложения зачастую.
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02.04.2021 07:57 Ответить
Разве что
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02.04.2021 09:20 Ответить
Проблема в тому, що навіть приватні ВНЗ підпорядковуються МОНУ, а він уже, в свою чергу, диктує умови вступу, випускних іспитів, форм дипломів і т.п., а також може, навіть, відібрати у ВНЗ ліцензію. Тому силовики, скоріше ща все, і знайшли грубі порушення невідповідності ліцензійним вимогам МОНУ, що до вступу до даного закладу.
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02.04.2021 08:46 Ответить
Скорее всего, здесь, как было у Поплавского: оформляли студентов в частный вуз, а учились они в государственном.
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02.04.2021 08:54 Ответить
Майже легальний канал. Не дивно що в нас табуни звірят двіжують як у себе вдома. Якійсь ослойоб дав 3кг долярів і вже має документи на тривале перебування, підкидає кожен рік цим фірмам за підтвердження навчання а сам наркоту толкає чи на гоп-стоп ходить.
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02.04.2021 07:56 Ответить
Эти "взяточники" обкрадывали не украинцев? Украинцам хуже от их деяткльности точно не становилось! Наоборот, они привлекали валюту в страну. Инвесторов, можно сказать привлекали.
Где тут угроза безопасности? При чем тут вообще СБУ?
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02.04.2021 07:57 Ответить
так валюту можно назад вьівезти - ездя на кукортьі.
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02.04.2021 09:05 Ответить
Намёк остальным-Они не делились с СБУ...
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02.04.2021 08:33 Ответить
СБУ занимается всем на свете: *******, взяточниками, мед.вузами и пр., всем, где можно бабла срубить. кроме своей прямой обязанности - безопасность страны, бо там нужно работать и только за зарплату.
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02.04.2021 08:35 Ответить
Займіться зрадниками та ворогами держави! І почніть з себе. А не імітуєте тут бурхливу діяльність!
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02.04.2021 09:05 Ответить
 
 