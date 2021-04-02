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На предприятии в Харькове произошел взрыв: один человек погиб, еще один госпитализирован. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В г. Харьков на предприятии произошел взрыв резервуара, в результате чего 1 человек пострадал, 1 погиб. Предприятие занималось переработкой семян подсолнечника на масло.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"2 апреля в 4:08 на номер "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло на производственном предприятии, расположенном в Харькове на ул. Новомосковской, 8а. Предприятие занималось переработкой семян подсолнечника на масло", - сказано в сообщении.

На момент прибытия спасателей стало известно, что в металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва данное здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв.м.

На месте пожара обнаружено тело погибшего работника, 1997 года рождения. Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.

На предприятии в Харькове произошел взрыв: один человек погиб, еще один госпитализирован 01

Пожарные локализовали огонь в 5:39. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации локальных мест горения. Причина возникновения чрезвычайного происшествия устанавливается.

К тушению привлечены 55 человек и 12 единиц техники ГСЧС.

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На предприятии в Харькове произошел взрыв: один человек погиб, еще один госпитализирован 02
На предприятии в Харькове произошел взрыв: один человек погиб, еще один госпитализирован 03
На предприятии в Харькове произошел взрыв: один человек погиб, еще один госпитализирован 04
Фото: сайт ГСЧС

пожар (5960) Харьковщина (5577) ГСЧС (4983)


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На бетонном заводе варили подсолнечное масло....
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02.04.2021 08:19 Ответить
А что Вы хотели? Харьков город учёных и студентов, здесь могут сварить ВСЁ. А попались те кто варил масло, а все остальные НАШИ люди и исправно несут налоговую нагрузку.
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02.04.2021 08:57 Ответить
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02.04.2021 08:29 Ответить
Теперь на базарах исчезнет дешевая подделка подсолнечного масла.
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02.04.2021 09:57 Ответить
а я думал: от чего ето у меня изжога от подсолнечного масла?
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02.04.2021 10:32 Ответить
Скорше за все то був n-hexane, але ж треба мати голову й бути обережним, щоб не було витоків...
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02.04.2021 13:26 Ответить
 
 