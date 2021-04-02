На предприятии в Харькове произошел взрыв: один человек погиб, еще один госпитализирован. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В г. Харьков на предприятии произошел взрыв резервуара, в результате чего 1 человек пострадал, 1 погиб. Предприятие занималось переработкой семян подсолнечника на масло.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"2 апреля в 4:08 на номер "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло на производственном предприятии, расположенном в Харькове на ул. Новомосковской, 8а. Предприятие занималось переработкой семян подсолнечника на масло", - сказано в сообщении.

На момент прибытия спасателей стало известно, что в металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва данное здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв.м.

На месте пожара обнаружено тело погибшего работника, 1997 года рождения. Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.

Пожарные локализовали огонь в 5:39. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации локальных мест горения. Причина возникновения чрезвычайного происшествия устанавливается.

К тушению привлечены 55 человек и 12 единиц техники ГСЧС.

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Фото: сайт ГСЧС