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Марина Порошенко передала 18 кислородных концентраторов в больницы Киева: 80% больных COVID-19 нуждаются в кислороде. ФОТОрепортаж

Марина Порошенко передала 18 кислородных концентраторов в больницы Киева: 80% больных COVID-19 нуждаются в кислороде. ФОТОрепортаж

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко передала в столичные больницы кислородные концентраторы. 9 аппаратов получила Киевская больница №4, еще 9 концентраторов - больница №12.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Концентраторы подключают просто "с колес" - отмечают в медучреждениях.

"Еще в конце февраля я предупреждала, что нас ожидает обострение ситуации с коронавирусом. И с 23 марта Киев оказался в красной карантинной зоне. Вы знаете, что уже с понедельника мы входим в жесткий локдаун, потому что ситуация действительно ужасная", - сказала Марина Порошенко.

По ее словам, из 4,5 тыс. больных, госпитализированных в столице, 3,5 тыс. находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной терапии.

"В сутки более 700 больных попадают в больницы столицы. 80% таких больных нуждаются в кислороде", - объяснила Марина Порошенко.

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Она поблагодарила медиков, которые несмотря на чрезмерную нагрузку продолжают спасать людей. "Я благодарна нашим врачам, потому что они работают круглосуточно. Они все истощены, они работают под лозунгом: "никому не отказывать". Мы сегодня слышали, что в 12 больнице даже в коридорах уже устроены дополнительные койки. И туда подставляют кислородные концентраторы для того, чтобы больные дышали", - отметила Порошенко.

"Безусловно, в таких ситуациях единственное, что может разорвать цепь заболеваний - это тотальная вакцинация. И для этого необходимо, чтобы наша власть прекратила перекладывать ответственность на местные власти, а наконец завезла необходимое количество вакцины в Украину, как она и обещала для того, чтобы массово вакцинировать украинцев", - добавила Порошенко.

По словам Марины Порошенко, общество не ждет помощи от государства, от руководства государства, а объединяет свои усилия и спасает самих себя.

"Как и во время революций, и при защите нашего государства, так и сейчас во время борьбы с такой бедой, как пандемия коронавируса", - подытожила Порошенко.

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Марина Порошенко передала 18 кислородных концентраторов в больницы Киева: 80% больных COVID-19 нуждаются в кислороде 01
Марина Порошенко передала 18 кислородных концентраторов в больницы Киева: 80% больных COVID-19 нуждаются в кислороде 02
Марина Порошенко передала 18 кислородных концентраторов в больницы Киева: 80% больных COVID-19 нуждаются в кислороде 03
Марина Порошенко передала 18 кислородных концентраторов в больницы Киева: 80% больных COVID-19 нуждаются в кислороде 04
Марина Порошенко передала 18 кислородных концентраторов в больницы Киева: 80% больных COVID-19 нуждаются в кислороде 05

Автор: 

больница (1440) Киев (25577) помощь (7822) Порошенко Марина (100) Европейская Солидарность (1054)


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Топ комментарии
+22
а майстер спорту з коронавірусу, офшорний борець з корупцією, головний бубочка країни знову нічого? ні масочки, ні вакциночки? ні навіть відосика?
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02.04.2021 09:28
+22
Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів до лікарень Києва: 80% хворих на COVID-19 потребують кисню - Цензор.НЕТ 9794
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02.04.2021 09:40
+20
Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів до лікарень Києва: 80% хворих на COVID-19 потребують кисню - Цензор.НЕТ 2918
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02.04.2021 09:40
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Барцу с пиаром:
А если тебя, мудака, когда ты упадёшь в прорубь, МНСники будут спасать под камеры прессы - ты принципиально утонуть готов?
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02.04.2021 10:56 Ответить
Важливе уточнення: не в ополонку впаде, а провалиться на кризі в один сантиметр завтовшки, бо "техника безопасности для трусов!"
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03.04.2021 01:38 Ответить
Интересно, кто-нить из зебилов, голосивших за "кто угодно, лишь бы не Порошенко", отказался от кислорода,концентраторов,защитных костюмов, аппаратов ИВЛ, антисептиков, масок и др медоборудования поставляемых фондом Порошенко за его собственные деньги ? )))
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02.04.2021 11:26 Ответить
тупим геям позор!! скільки ж, як і королева Елизавета, в їх країнах в цьому немає потреби.
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02.04.2021 11:46 Ответить
Там не хворіють на ковід?
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02.04.2021 11:47 Ответить
там уряди з цим справляються на 100%. потреб в благодійництві немає.
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02.04.2021 12:02 Ответить
А за чьи деньги закуплено?
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02.04.2021 12:47 Ответить
напевне ти вбухав, чи твої побратими - передасти?
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02.04.2021 12:59 Ответить
за личные средства, кто еще, с нынешних Зеленых, на такое способен???
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02.04.2021 12:58 Ответить
Где указано про личные средства?
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02.04.2021 15:15 Ответить
КРУ проверяло и штамп с печатью поставило.
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02.04.2021 15:50 Ответить
Чудово що передала,погано що вона на цьому піариться.
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02.04.2021 13:42 Ответить
Правильно Порошенчиха делает. Великий Пост всё-таки. "Сам Бог велел"©️ пятачок нищебродам-лохмандеям от щедрот пожертвовать - пущай порадуются.
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02.04.2021 23:49 Ответить
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