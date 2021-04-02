Марина Порошенко передала 18 кислородных концентраторов в больницы Киева: 80% больных COVID-19 нуждаются в кислороде. ФОТОрепортаж

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко передала в столичные больницы кислородные концентраторы. 9 аппаратов получила Киевская больница №4, еще 9 концентраторов - больница №12.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Концентраторы подключают просто "с колес" - отмечают в медучреждениях.

"Еще в конце февраля я предупреждала, что нас ожидает обострение ситуации с коронавирусом. И с 23 марта Киев оказался в красной карантинной зоне. Вы знаете, что уже с понедельника мы входим в жесткий локдаун, потому что ситуация действительно ужасная", - сказала Марина Порошенко.

По ее словам, из 4,5 тыс. больных, госпитализированных в столице, 3,5 тыс. находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной терапии.

"В сутки более 700 больных попадают в больницы столицы. 80% таких больных нуждаются в кислороде", - объяснила Марина Порошенко.

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Она поблагодарила медиков, которые несмотря на чрезмерную нагрузку продолжают спасать людей. "Я благодарна нашим врачам, потому что они работают круглосуточно. Они все истощены, они работают под лозунгом: "никому не отказывать". Мы сегодня слышали, что в 12 больнице даже в коридорах уже устроены дополнительные койки. И туда подставляют кислородные концентраторы для того, чтобы больные дышали", - отметила Порошенко.

"Безусловно, в таких ситуациях единственное, что может разорвать цепь заболеваний - это тотальная вакцинация. И для этого необходимо, чтобы наша власть прекратила перекладывать ответственность на местные власти, а наконец завезла необходимое количество вакцины в Украину, как она и обещала для того, чтобы массово вакцинировать украинцев", - добавила Порошенко.

По словам Марины Порошенко, общество не ждет помощи от государства, от руководства государства, а объединяет свои усилия и спасает самих себя.

"Как и во время революций, и при защите нашего государства, так и сейчас во время борьбы с такой бедой, как пандемия коронавируса", - подытожила Порошенко.

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