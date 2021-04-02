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Черкасские полицейские задержали мошенника, который выманил у граждан по схеме "Ваш родственник попал в ДТП" как минимум 250 тыс. грн. ФОТО

Черкасские оперативники уголовного розыска задержали мошенника, который, действуя по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", только с начала года выманил у жителей нескольких городов Украины по меньшей мере четверть миллиона гривен.

Об этом рассказал Начальник криминальной полиции в Черкасской области Руслан Осипенко, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленник звонил жертвам, представлялся полицейским или врачом, и рассказывал распространенную мошенническую "легенду" о том, что родственник абонента стал жертвой или виновником ДТП, и ему срочно необходимы деньги - на лечение, или же для избежания ответственности. Деньги забирал он лично. А также, вероятно, имел сообщника. Его лицо и местонахождение сейчас устанавливают полицейские.

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Уже сейчас этому ранее судимому 30-летнему местному жителю следователями объявлены обоснованные подозрения в совершении четырех мошенничеств, но пока собирается доказательная база о его причастности к почти еще двум десяткам аналогичных преступлений на территории всего государства. Предварительно установлено, что жертвы указанных преступлений понесли убытки более чем 250 000 гривен.

В результате проведения санкционированных обысков у злоумышленника были найдены банковская карточка и мобильные телефоны.

За совершенное ему грозит до трех лет лишения свободы. Следствие продолжается.

А полиция в очередной раз призывает граждан осмотрительно вести себя во время телефонных разговоров с незнакомцами. "Ваш родственник в полиции - нужны деньги" и "Ваш родственник попал в ДТП - нужны деньги" - это типичные схемы аферистов. Не доверяйте мошенникам. Если вам звонят с таким сообщением - сами перезвоните своим близким по известному вам номеру и убедитесь, что на самом деле ничего не произошло. И обращайтесь на 102, если вы все же стали жертвой мошенника. На странице полиции Черкасской области вы можете опознать указанного мужчины, и если вы были им обмануты, обязательно обратитесь в ближайшее отделение полиции или по телефону 102!", - рассказал Осипенко.

Черкасские полицейские задержали мошенника, который выманил у граждан по схеме Ваш родственник попал в ДТП как минимум 250 тыс. грн 01
Черкасские полицейские задержали мошенника, который выманил у граждан по схеме Ваш родственник попал в ДТП как минимум 250 тыс. грн 02
Черкасские полицейские задержали мошенника, который выманил у граждан по схеме Ваш родственник попал в ДТП как минимум 250 тыс. грн 03

Автор: 

задержание (6679) мошенничество (1230) Нацполиция (16496) Черкассы (844) Осипенко Руслан (1) Черниговская область (1139)


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Топ комментарии
+7
Ага, мені теж телефонував такий клоун. І тут дуже допомогло те, що я і моя сімя говорить українською мовою, бо вся це срань в переважній більшості рюсскагавнящая. Телефонує. Кажу - Ало. А він папа, папа меня забралі в паліцію!.. Кажу йому - гнида ти хто? Він відразу кинув слухавку.
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02.04.2021 10:31
+6
этот разводила, мелкая шестерка из группы Торпеды.. у него монополия в Черкасской обл. на тему "ваш сын попал в ДТП"..
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02.04.2021 10:19
+2
Ваш сын в дтп попал
Черкаські поліцейські затримали шахрая, який виманив у громадян за схемою "Ваш родич потрапив у ДТП" щонайменше 250 тис. грн - Цензор.НЕТ 3239
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02.04.2021 10:28
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этот разводила, мелкая шестерка из группы Торпеды.. у него монополия в Черкасской обл. на тему "ваш сын попал в ДТП"..
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02.04.2021 10:19 Ответить
звідки вони знають кому і куди дзвонити, а головне коли?
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02.04.2021 13:06 Ответить
купують інфу в пенсионном фонді.. або керівництво ОСББ зливає..
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02.04.2021 13:12 Ответить
та ні. Моїм батькам дзвонили коли ще не були пенсіонерами.
То ж або зв'язки у МВС або у мобільних операторів
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04.04.2021 02:46 Ответить
Ваш сын в дтп попал
Черкаські поліцейські затримали шахрая, який виманив у громадян за схемою "Ваш родич потрапив у ДТП" щонайменше 250 тис. грн - Цензор.НЕТ 3239
показать весь комментарий
02.04.2021 10:28 Ответить
Ага, мені теж телефонував такий клоун. І тут дуже допомогло те, що я і моя сімя говорить українською мовою, бо вся це срань в переважній більшості рюсскагавнящая. Телефонує. Кажу - Ало. А він папа, папа меня забралі в паліцію!.. Кажу йому - гнида ти хто? Він відразу кинув слухавку.
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02.04.2021 10:31 Ответить
а я сказав: не переживай, зараз прийиду...
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02.04.2021 11:53 Ответить
Черкаські поліцейські затримали шахрая, який виманив у громадян за схемою "Ваш родич потрапив у ДТП" щонайменше 250 тис. грн - Цензор.НЕТ 3614
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02.04.2021 11:11 Ответить
паскуда
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02.04.2021 16:56 Ответить
кстати ,если ранее судим , почему не расстрелян вместе с семьей ?
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02.04.2021 20:01 Ответить
 
 