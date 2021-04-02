Черкасские полицейские задержали мошенника, который выманил у граждан по схеме "Ваш родственник попал в ДТП" как минимум 250 тыс. грн. ФОТО

Черкасские оперативники уголовного розыска задержали мошенника, который, действуя по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", только с начала года выманил у жителей нескольких городов Украины по меньшей мере четверть миллиона гривен.

Об этом рассказал Начальник криминальной полиции в Черкасской области Руслан Осипенко, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленник звонил жертвам, представлялся полицейским или врачом, и рассказывал распространенную мошенническую "легенду" о том, что родственник абонента стал жертвой или виновником ДТП, и ему срочно необходимы деньги - на лечение, или же для избежания ответственности. Деньги забирал он лично. А также, вероятно, имел сообщника. Его лицо и местонахождение сейчас устанавливают полицейские.

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Уже сейчас этому ранее судимому 30-летнему местному жителю следователями объявлены обоснованные подозрения в совершении четырех мошенничеств, но пока собирается доказательная база о его причастности к почти еще двум десяткам аналогичных преступлений на территории всего государства. Предварительно установлено, что жертвы указанных преступлений понесли убытки более чем 250 000 гривен.

В результате проведения санкционированных обысков у злоумышленника были найдены банковская карточка и мобильные телефоны.

За совершенное ему грозит до трех лет лишения свободы. Следствие продолжается.

А полиция в очередной раз призывает граждан осмотрительно вести себя во время телефонных разговоров с незнакомцами. "Ваш родственник в полиции - нужны деньги" и "Ваш родственник попал в ДТП - нужны деньги" - это типичные схемы аферистов. Не доверяйте мошенникам. Если вам звонят с таким сообщением - сами перезвоните своим близким по известному вам номеру и убедитесь, что на самом деле ничего не произошло. И обращайтесь на 102, если вы все же стали жертвой мошенника. На странице полиции Черкасской области вы можете опознать указанного мужчины, и если вы были им обмануты, обязательно обратитесь в ближайшее отделение полиции или по телефону 102!", - рассказал Осипенко.





