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На горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало 15 см снега. ФОТО

Минувшей ночью на горе Поп Иван Черногорский выпало 15 сантиметров мокрого снега.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 50 метров), температура воздуха -1°, ветер западный 11 м/с. За ночь выпало до 15 сантиметров мокрого снега", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дождь с мокрым снегом и порывы ветра 15-20 м/с", - конец марта не порадует украинцев теплом

На горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало 15 см снега 01

Автор: 

горы (102) погода (2819) снегопад (787)


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Нічого дивного в цьому не бачу - на цій горі сніг може випасти навіть у червні.
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02.04.2021 10:29 Ответить
Что нам эта гора "Поп Иван". У нас, в Карпатах, 1 июня 2020 года выпал снег. Уже забыли?
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02.04.2021 10:38 Ответить
Зато там нету короно вириса!!!
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02.04.2021 10:30 Ответить
Ну прям знамение Божие
На горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало 15 см снега - Цензор.НЕТ 9046
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02.04.2021 10:31 Ответить
 
 