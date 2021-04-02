На горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало 15 см снега. ФОТО
Минувшей ночью на горе Поп Иван Черногорский выпало 15 сантиметров мокрого снега.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 50 метров), температура воздуха -1°, ветер западный 11 м/с. За ночь выпало до 15 сантиметров мокрого снега", - следует из сообщения.
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Oleh57
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Frol Fedoroff
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Підлога Маккартні
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Frol Fedoroff
показать весь комментарий02.04.2021 10:31 Ответить Мне нравится 2
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