СБУ в Запорожской области задержала руководителя местной прокуратуры, который систематически вымогал взятки. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила прокурора одной из местных прокуратур Запорожской области на получении взятки.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, чиновник требовал деньги за закрытие фальсифицированного уголовного производства по ремонту объектов социальной сферы.
По предварительной версии следствия, прокурор получал средства от должностных лиц органов самоуправления и подрядчиков, которые проводили реконструкцию поселкового дома культуры и админздания поселкового совета. В случае отказа уплаты "дани", прокурор угрожал открытием уголовного производства по надуманным обвинениями. Решить "проблему" он обещал за 10% от стоимости договора.
Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства $ 10 тыс. с должностного лица одного из поселков городского типа за "закрытие дела".
Правоохранители задержали злоумышленника на окраине одного из поселков Михайловского района области во время получения большей части взятки. В ходе задержания представитель прокурора сопротивлялся и пытался скрыться с места происшествия.
Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины задержанному планируется сообщение о подозрении.
Продолжаются следственные действия для установления других фактов его преступной деятельности и лиц, возможно причастных к коррупционной деятельности.
Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно с Территориальным управлением ГБР, расположенным в г.. Мелитополь, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
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