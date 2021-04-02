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СБУ в Запорожской области задержала руководителя местной прокуратуры, который систематически вымогал взятки. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила прокурора одной из местных прокуратур Запорожской области на получении взятки.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, чиновник требовал деньги за закрытие фальсифицированного уголовного производства по ремонту объектов социальной сферы.

По предварительной версии следствия, прокурор получал средства от должностных лиц органов самоуправления и подрядчиков, которые проводили реконструкцию поселкового дома культуры и админздания поселкового совета. В случае отказа уплаты "дани", прокурор угрожал открытием уголовного производства по надуманным обвинениями. Решить "проблему" он обещал за 10% от стоимости договора.

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Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства $ 10 тыс. с должностного лица одного из поселков городского типа за "закрытие дела".

Правоохранители задержали злоумышленника на окраине одного из поселков Михайловского района области во время получения большей части взятки. В ходе задержания представитель прокурора сопротивлялся и пытался скрыться с места происшествия.

СБУ в Запорожской области задержала руководителя местной прокуратуры, который систематически вымогал взятки 01
СБУ в Запорожской области задержала руководителя местной прокуратуры, который систематически вымогал взятки 02

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Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины задержанному планируется сообщение о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления других фактов его преступной деятельности и лиц, возможно причастных к коррупционной деятельности.

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Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно с Территориальным управлением ГБР, расположенным в г.. Мелитополь, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

взятка (6166) прокуратура (5020) СБУ (19928) Запорожская область (3119) прокурор (1131)


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Топ комментарии
+5
Через пару дней выйдет, через месяц будет на работе и получит деньги за вынужденный прогул.

Уже было 100 раз.
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02.04.2021 11:37
+2
пусть не сикает прокурор, ничего особо ему не будет, пальчиком погрозят, на поселение , как на курорт, отправят, через пару лет выйдет и будет как сыр вмасле жить на нажитое до того.. у нас именно так получилось, взяли зам прокурора города, он пару лет на отдыхе посидел, вышел, бизнес резко в гору, лендкрузер 200 ну в общем все плюшки жизни, жизнь удалась у прокурора... сейчас в связке с бандитами и ментами живет припеваючи... а самое смешное его брат начальник отдела по оргпреступности)))))
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02.04.2021 12:21
+1
воно не доїдало...
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02.04.2021 11:30
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воно не доїдало...
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02.04.2021 11:30 Ответить
№80
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02.04.2021 11:33 Ответить
признак троля гадити людям які тебе не чіпають - цензоре бань цю сволоту 5 копійок цей троль переслідує коментувачів а 5 копійок бажаю здохнути найближчім часом
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02.04.2021 12:11 Ответить
Тобі нагадати як ти мене "не чіпав"?СБУ в Запорізькій області затримала керівника місцевої прокуратури, який систематично вимагав хабарі - Цензор.НЕТ 5067
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02.04.2021 12:29 Ответить
і зараз тебе пітух 5 копійочний нах посилаю де тобі і місце шваль
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02.04.2021 12:42 Ответить
Акція продовжується поки не вибачишся.
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02.04.2021 12:51 Ответить
А у тебя хорошая память))
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02.04.2021 15:19 Ответить
просто не реформований. дайте йому ще шанс. переатестації, пертурбації, та інша маячня
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02.04.2021 11:32 Ответить
Через пару дней выйдет, через месяц будет на работе и получит деньги за вынужденный прогул.

Уже было 100 раз.
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02.04.2021 11:37 Ответить
Може окружної? З 15.03. в Україні не існує місцевих прокуратур...
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02.04.2021 11:44 Ответить
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02.04.2021 11:54 Ответить
пусть не сикает прокурор, ничего особо ему не будет, пальчиком погрозят, на поселение , как на курорт, отправят, через пару лет выйдет и будет как сыр вмасле жить на нажитое до того.. у нас именно так получилось, взяли зам прокурора города, он пару лет на отдыхе посидел, вышел, бизнес резко в гору, лендкрузер 200 ну в общем все плюшки жизни, жизнь удалась у прокурора... сейчас в связке с бандитами и ментами живет припеваючи... а самое смешное его брат начальник отдела по оргпреступности)))))
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02.04.2021 12:21 Ответить
соли на хвост насыпьте ему
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03.04.2021 14:13 Ответить
 
 