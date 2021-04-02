РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11280 посетителей онлайн
Новости Фото
2 396 15

Довыборы в Раду на Прикарпатье: еще на одном участке исчезла часть бюллетеней - в ОИК вызвали полицию, - ОПОРА. ДОКУМЕНТ

Во время подсчета на участке №260019 (село Иваниковка Ивано-Франковской области) не досчитались 47 бюллетеней.

Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА" в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"ОИК пересчитала голоса за Александра Шевченко. Были указаны 144 голоса, однако во время пересчета обнаружили только 97 бюллетеней", - указывается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На одном из участков 87-го округа выборы признали недействительными: исчезли 100 бюллетеней, - "ЧЕСНО". ДОКУМЕНТ

Члены комиссии вызвали полицию.

Ранее стало известно, что на участке №261030 пропали 100 бюллетеней, которые в протоколе были указаны за Шевченко.

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 90,59% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31,51% голосов, на втором месте Александр Шевченко (партия "За майбутне") – 29,52%", на третьем – "свободовец" Руслан Кошулинский с 28,83% голосов избирателей.

Довыборы в Раду на Прикарпатье: еще на одном участке исчезла часть бюллетеней - в ОИК вызвали полицию, - ОПОРА 01
Довыборы в Раду на Прикарпатье: еще на одном участке исчезла часть бюллетеней - в ОИК вызвали полицию, - ОПОРА 02
Довыборы в Раду на Прикарпатье: еще на одном участке исчезла часть бюллетеней - в ОИК вызвали полицию, - ОПОРА 03
Довыборы в Раду на Прикарпатье: еще на одном участке исчезла часть бюллетеней - в ОИК вызвали полицию, - ОПОРА 04
Довыборы в Раду на Прикарпатье: еще на одном участке исчезла часть бюллетеней - в ОИК вызвали полицию, - ОПОРА 05

Автор: 

выборы (24736) нарушения (948) Ивано-Франковская область (923) ОПОРА (247) досрочные выборы (127)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Блазні відпрацьовують технології фальсифікації майбутніх виборів...
показать весь комментарий
02.04.2021 12:53
+5
Довибори в Раду на Прикарпатті: ще на одній дільниці зникла частина бюлетенів - в ОВК викликали поліцію, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2373
показать весь комментарий
02.04.2021 13:10
+4
ЩО ВОНО ТАКЕ ДЕ ДЕПУАТИ СЛУГИ ТАМ НАВІТЬ ПАПІРЦІ КРАДУТЬ.
показать весь комментарий
02.04.2021 12:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блазні відпрацьовують технології фальсифікації майбутніх виборів...
показать весь комментарий
02.04.2021 12:53 Ответить
ЩО ВОНО ТАКЕ ДЕ ДЕПУАТИ СЛУГИ ТАМ НАВІТЬ ПАПІРЦІ КРАДУТЬ.
показать весь комментарий
02.04.2021 12:53 Ответить
Шеве дорисовывают цифирки? Никто и не сомневался!
показать весь комментарий
02.04.2021 12:54 Ответить
Маладиє риганали досід старих таки не пропили.
показать весь комментарий
02.04.2021 12:54 Ответить
Так туда ж отправили целую бригаду слуг Васю вытягивать. Они и с..здили. Сто пудов.
показать весь комментарий
02.04.2021 12:55 Ответить
зебилы переняли опыт своих наставников из партии януковича, как нужно проводить правильные выборы.
показать весь комментарий
02.04.2021 12:56 Ответить
То Коля Тіщєнков. Посвідчення у чоловіка вкрасти не вдалося. То потягнув бюлетені.
показать весь комментарий
02.04.2021 13:07 Ответить
Довибори в Раду на Прикарпатті: ще на одній дільниці зникла частина бюлетенів - в ОВК викликали поліцію, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2373
показать весь комментарий
02.04.2021 13:10 Ответить
вони розпались на молекули від активного підрахунку. стерлись у прах.
показать весь комментарий
02.04.2021 13:27 Ответить
подозрительно мало за Вирастюка, отменить результаты. Переголосовать не катит
показать весь комментарий
02.04.2021 13:35 Ответить
зеля ворует в пользу шихвонерова, ну не сам, бабадакаль сосен послас
показать весь комментарий
02.04.2021 13:50 Ответить
Нормальні вибори мають бути в смартфоні , в додатку "Дія" . А весь цей онанізм з мішками , горами макулатури , чергами , ковідом і старими цьотками в беретах - це повна профанація і деградація . Результат має бути відомий через 1 секунду після закриття дільниці . Молодь і розумні люди , в цьому дегенератстві участі не беруть . Всі нормальні хочуть голосувати через "Дія" , з хати , з дивану , а не бігти бог зна куди , на ковідну дільницю , стояти в чергах і не мати впевненості в чесності підрахунку .
показать весь комментарий
02.04.2021 13:55 Ответить
тим більше що можна навіть не голосувати - Дія зможе обрати замість тебе
показать весь комментарий
02.04.2021 14:25 Ответить
і взагалі добре, що ЗЕбіли впевнені, що Дія буде чесно підраховувати
показать весь комментарий
02.04.2021 14:28 Ответить
.. Бюлетень - це РЕЧОВИЙ доказ .. а ел файл СТЕР пеписав .. ось так сіоністська БАНДА злодійського племені " радить" нам ... а далі ВІДКЛЮЧИТИ - заблокувати ..і ідіть Українці ..
показать весь комментарий
02.04.2021 15:16 Ответить
 
 