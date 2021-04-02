Довыборы в Раду на Прикарпатье: еще на одном участке исчезла часть бюллетеней - в ОИК вызвали полицию, - ОПОРА. ДОКУМЕНТ

Во время подсчета на участке №260019 (село Иваниковка Ивано-Франковской области) не досчитались 47 бюллетеней.

Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА" в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"ОИК пересчитала голоса за Александра Шевченко. Были указаны 144 голоса, однако во время пересчета обнаружили только 97 бюллетеней", - указывается в сообщении.

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Члены комиссии вызвали полицию.

Ранее стало известно, что на участке №261030 пропали 100 бюллетеней, которые в протоколе были указаны за Шевченко.

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 90,59% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31,51% голосов, на втором месте Александр Шевченко (партия "За майбутне") – 29,52%", на третьем – "свободовец" Руслан Кошулинский с 28,83% голосов избирателей.









