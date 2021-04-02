Направлен в суд обвинительный акт в отношении главы ОТГ на Черниговщине, задержанного при получении 630 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя одной из объединенных территориальных громад Черниговской области, уличенного в вымогательстве и получении 630 тыс. гривен неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Согласно материалам следствия, председатель ОТГ требовал от предпринимателя-победителя тендера неправомерную выгоду в сумме 630 тыс. гривен за беспрепятственное заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту открытого стадионного комплекса и подписание актов выполненных работ.
В ноябре 2020 года чиновник был задержан на "горячем" во время получения им неправомерной выгоды.
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