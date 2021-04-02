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Направлен в суд обвинительный акт в отношении главы ОТГ на Черниговщине, задержанного при получении 630 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя одной из объединенных территориальных громад Черниговской области, уличенного в вымогательстве и получении 630 тыс. гривен неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, председатель ОТГ требовал от предпринимателя-победителя тендера неправомерную выгоду в сумме 630 тыс. гривен за беспрепятственное заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту открытого стадионного комплекса и подписание актов выполненных работ.

В ноябре 2020 года чиновник был задержан на "горячем" во время получения им неправомерной выгоды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича (обновлено). ФОТО

Направлен в суд обвинительный акт в отношении главы ОТГ на Черниговщине, задержанного при получении 630 тыс. грн взятки, - прокуратура 01
Направлен в суд обвинительный акт в отношении главы ОТГ на Черниговщине, задержанного при получении 630 тыс. грн взятки, - прокуратура 02

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взятка (6166) прокуратура (5020) Черниговщина (1485) ОТГ (117)


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Тю, тоже мне взятка стоимостью в 1 куртку.
Правда, куртку министра охраны здоровья, но то такэ...
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02.04.2021 14:44 Ответить
Просто хотел куртку, а тут эти менты. Мечты разбились о непреступный камень закона.
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02.04.2021 17:48 Ответить
Менш, ніж двомісячне пособіє у долярах для рядових "валітєлєй із страни"
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02.04.2021 19:54 Ответить
 
 