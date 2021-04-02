Закрыты 2 столичных ресторана, работавших вопреки запрету в связи с карантином, - Госпродпотребслужба. ФОТО

Сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве совместно Департаментом муниципальной безопасности КГГА совместно контролируют соблюдение карантинных ограничений в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы столицы.

В ходе мероприятий по контролю были проверены 10 ночных заведений Киева: выявлены и закрыты 2 ресторана, которые работали, несмотря на запрет.

"Они работали, что является нарушения Постановления КМУ", - следует из сообщения.

Также были выявлены и закрыты 3 летних площадки на улице Крещатик, которые также работали с нарушением карантинных мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос открытия летних площадок ресторанов в Киеве не рассматривается, - Госпотребслужба





