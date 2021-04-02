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Закрыты 2 столичных ресторана, работавших вопреки запрету в связи с карантином, - Госпродпотребслужба. ФОТО

Закрыты 2 столичных ресторана, работавших вопреки запрету в связи с карантином, - Госпродпотребслужба. ФОТО

Сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве совместно Департаментом муниципальной безопасности КГГА совместно контролируют соблюдение карантинных ограничений в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы столицы.

В ходе мероприятий по контролю были проверены 10 ночных заведений Киева: выявлены и закрыты 2 ресторана, которые работали, несмотря на запрет.

"Они работали, что является нарушения Постановления КМУ", - следует из сообщения.

Также были выявлены и закрыты 3 летних площадки на улице Крещатик, которые также работали с нарушением карантинных мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос открытия летних площадок ресторанов в Киеве не рассматривается, - Госпотребслужба

Закрыты 2 столичных ресторана, работавших вопреки запрету в связи с карантином, - Госпродпотребслужба 01
Закрыты 2 столичных ресторана, работавших вопреки запрету в связи с карантином, - Госпродпотребслужба 02
Закрыты 2 столичных ресторана, работавших вопреки запрету в связи с карантином, - Госпродпотребслужба 03

Автор: 

карантин (16729) Киев (25580) рестораны (279) Госпродпотребслужба (258)


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Топ комментарии
+8
Невже і Велюр зачинят !!! "Каклета" цього не переживе !!))
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02.04.2021 15:00
+5
Стоило человеку поехать помогать считать бюллетени Вирастюку и тут такое
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02.04.2021 15:03
+5
Тебе уже говорили: Велюр - не ресторан, а ШТАБ.

Там после тяжелого трудового дня собираются суровые слуги.
В потертых кожанках, рабочих блузах, запыленные и пахнущие мазутом и металлической стружкой.
И до утра до хрипоты спорят, как им осчастливить зубожилый нарид.
Дороги там, пфайзер, вэлыкэ садивныцтво... Кинэць эпохы бидности.

Люди себя не жалеют.
Все на алтарь служения.

А ты: ресторан! ресторан!
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02.04.2021 15:05
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На нижніх фотках це Білий налив? Так формально ж він на виніс і працює...
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02.04.2021 14:59 Ответить
Невже і Велюр зачинят !!! "Каклета" цього не переживе !!))
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02.04.2021 15:00 Ответить
Стоило человеку поехать помогать считать бюллетени Вирастюку и тут такое
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02.04.2021 15:03 Ответить
"Дупаякукім",є чим пишатись !!!)))
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02.04.2021 15:08 Ответить
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02.04.2021 18:42 Ответить
Тебе уже говорили: Велюр - не ресторан, а ШТАБ.

Там после тяжелого трудового дня собираются суровые слуги.
В потертых кожанках, рабочих блузах, запыленные и пахнущие мазутом и металлической стружкой.
И до утра до хрипоты спорят, как им осчастливить зубожилый нарид.
Дороги там, пфайзер, вэлыкэ садивныцтво... Кинэць эпохы бидности.

Люди себя не жалеют.
Все на алтарь служения.

А ты: ресторан! ресторан!
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02.04.2021 15:05 Ответить
Велюр менты десятой дорогой обходят.

Потому, что коррупцию уже победили.
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02.04.2021 18:19 Ответить
жги!
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02.04.2021 18:43 Ответить
Винница, красная зона!!! г. Ладыжин, не закрито ни одно заведение, ни один магазин. повторюсь, работает все. людям вообще пох....й ковид. хреново клюет этот петух. чтоб пробить сознание нашего человека, нужно чтоб все вокруг дохли как мухи и все равно дойдет не всем.
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02.04.2021 15:29 Ответить
Коля-Котлета убирает конкурентов
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02.04.2021 15:35 Ответить
вас из дас ?
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02.04.2021 18:43 Ответить
калян каклета на карантине !
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02.04.2021 15:55 Ответить
Видать клиентов у Котлеты отбивали, воспользовался административным ресурсом и закрыл конкурентов.
А что так можно было?
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02.04.2021 15:57 Ответить
я не понял, я в Велюре котлету уже не сьем что ли??? всегда работал...))
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02.04.2021 17:04 Ответить
Рестораны и даже дискотеки работают во всю, просто пускают посетителей через черный ход.
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02.04.2021 20:04 Ответить
 
 