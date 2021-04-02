Закрыты 2 столичных ресторана, работавших вопреки запрету в связи с карантином, - Госпродпотребслужба. ФОТО
Сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве совместно Департаментом муниципальной безопасности КГГА совместно контролируют соблюдение карантинных ограничений в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы столицы.
В ходе мероприятий по контролю были проверены 10 ночных заведений Киева: выявлены и закрыты 2 ресторана, которые работали, несмотря на запрет.
"Они работали, что является нарушения Постановления КМУ", - следует из сообщения.
Также были выявлены и закрыты 3 летних площадки на улице Крещатик, которые также работали с нарушением карантинных мероприятий.
Топ комментарии
+8 Дмитро Черних #470343
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+5 Сергій Кулик #452665
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Там после тяжелого трудового дня собираются суровые слуги.
В потертых кожанках, рабочих блузах, запыленные и пахнущие мазутом и металлической стружкой.
И до утра до хрипоты спорят, как им осчастливить зубожилый нарид.
Дороги там, пфайзер, вэлыкэ садивныцтво... Кинэць эпохы бидности.
Люди себя не жалеют.
Все на алтарь служения.
А ты: ресторан! ресторан!
Потому, что коррупцию уже победили.
А что так можно было?