Объездную дорогу в Днепре достроят до Дня Независимости, - замглавы ОП Тимошенко. ФОТО

Грузовики, транзитный транспорт - все вынуждены ездить по городским дорогам Днепра, однако до Дня Независимости планируют достроить объездную дорогу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня во время инспекции работ на объекте заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"В это даже немного трудно поверить, но у одного из крупнейших городов Украины - Днепра - до сих пор не было объездной. Грузовики, транзитный транспорт - все вынуждены ездить по городским дорогам города-миллионника. Сегодня совместно с главой Укравтодора Александр Кубраковым лично проинспектировали ход работ. Мы уверены в том, что строительство Южного обхода будет завершено ко Дню независимости", - говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, дорогу начали строить еще 10 лет назад, однако "кардинально ситуация изменилась с запуском программы Президента Украины Владимира Зеленского Большая Стройка.

В настоящий момент ведется строительство Южного обхода и уже совместно с Минфином решается вопрос о строительстве Северного обхода Днепра.

"Наконец улице Днепра выдохнут с облегчением. Работаем дальше", - подытожил замглавы ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года в Украине будет восстановлена вся сеть общегосударственных дорог.

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