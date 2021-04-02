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Взрыв с последующим горением произошел в квартире жилого дома Одессы, 4 человека пострадали, 15 - эвакуированы, - ГСЧС. ФОТО

Взрыв с последующим горением произошел в квартире жилого дома Одессы, 4 человека пострадали, 15 - эвакуированы, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня, 2 апреля в Одессе в квартире на втором этаже в жилом доме, расположенном по переулку Хуторской, 6/3, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Предварительно пострадали 4 человека, частично разрушены перекрытия между вторым и третьим этажами и частично разрушен лестничный марш. В 15:31 пожар был ликвидирован на площади 50 м кв. Из здания эвакуировали 15 жителей дома", - подчеркивают спасатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина погиб от взрыва на территории школы на Львовщине, - источник


Взрыв с последующим горением произошел в квартире жилого дома Одессы, 4 человека пострадали, 15 - эвакуированы, - ГСЧС 01
Взрыв с последующим горением произошел в квартире жилого дома Одессы, 4 человека пострадали, 15 - эвакуированы, - ГСЧС 02

Автор: 

взрыв (6772) Одесса (7901) ГСЧС (4985)


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Хуторская это бомжатник.
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02.04.2021 21:58 Ответить
 
 