Представители ГСЧС восстанавливают поврежденные боевыми действиями здания в районе ООС. ФОТОрепортаж

В Донецкой области личный состав ГСЧС начал восстановительные работы домов, которые были разрушены во время вражеских обстрелов.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре Штаба ООС, с 1 апреля спасатели приступили к проведению восстановительных работ. В частности, представители ГСЧС Украины будут работать в населенных пунктах Сартанской, Очеретинской, Авдеевской и Марьинской военно-гражданских администраций, а также в Бахмутском районе.

Всего привлечено 150 человек личного состава, из которых 30 - это спасатели Донетчины, а 120 - спасатели Николаевщины, Ривненской, Харьковской, Львовской, Херсонской и Черкасской областей.

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Во время восстановительных работ, спасатели латают и заново покрывают крыши зданий, восстанавливают остекление окон, реконструируют простенки и тому подобное.







"Все работы проводятся за средства областного бюджета. Ведь большинство владельцев поврежденных домов не в состоянии собственными силами провести работы и закупить необходимые материалы. Кроме того, по причинам различных личных обстоятельств, люди не могут выехать из прифронтовых населенных пунктов. Поэтому вопрос помощи и защиты жителей Донецкой области, пострадавших в результате боевых действий, является чрезвычайно важным", - отметили в пресс-центре Штаба ООС.

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