Представители ГСЧС восстанавливают поврежденные боевыми действиями здания в районе ООС. ФОТОрепортаж
В Донецкой области личный состав ГСЧС начал восстановительные работы домов, которые были разрушены во время вражеских обстрелов.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре Штаба ООС, с 1 апреля спасатели приступили к проведению восстановительных работ. В частности, представители ГСЧС Украины будут работать в населенных пунктах Сартанской, Очеретинской, Авдеевской и Марьинской военно-гражданских администраций, а также в Бахмутском районе.
Всего привлечено 150 человек личного состава, из которых 30 - это спасатели Донетчины, а 120 - спасатели Николаевщины, Ривненской, Харьковской, Львовской, Херсонской и Черкасской областей.
Во время восстановительных работ, спасатели латают и заново покрывают крыши зданий, восстанавливают остекление окон, реконструируют простенки и тому подобное.
"Все работы проводятся за средства областного бюджета. Ведь большинство владельцев поврежденных домов не в состоянии собственными силами провести работы и закупить необходимые материалы. Кроме того, по причинам различных личных обстоятельств, люди не могут выехать из прифронтовых населенных пунктов. Поэтому вопрос помощи и защиты жителей Донецкой области, пострадавших в результате боевых действий, является чрезвычайно важным", - отметили в пресс-центре Штаба ООС.
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Має бути примусове виселення. Бо якщо раз прилетіло то точно повториться.
Я би ще зрозумів якщо б не було куди виселяти. Но в Україні є закинуті поселення в прекрасному стані. Наприклад є пусті будинки які побудували для переселення Солотвино, но що зроблено не було так як місцеві вирішили робити бабки на туризмі.
Ці будинки досі стоять пусі, заселилось тільки пару сімей із ОРДЛО:
https://www.youtube.com/watch?v=_HbOY_h87mI
А це не єдині будинки. Є цілі житлові райони із багатоповерхівок які пустують...