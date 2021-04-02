30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов, - на территории заброшенного завода "Азовмаш" в Мариуполе выявлен крупный схрон боеприпасов. ФОТОрепортаж

Обнаружили схрон оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области Нацполиции совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, правоохранители получили информацию о том, что на территории заброшенных зданий "Азовмаш" хранятся боеприпасы.

Сегодня, 2 апреля, во время проверки информации было выявлено военные средства поражения. В результате при участии специалистов взрывотехнической службы изъято 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов.

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В данное время по указанному факту следователи Мариупольского районного управления полиции начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.







Изъятые боеприпасы направили на экспертизу. Владелец заброшенного здания устанавливается, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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