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30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов, - на территории заброшенного завода "Азовмаш" в Мариуполе выявлен крупный схрон боеприпасов. ФОТОрепортаж

Обнаружили схрон оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области Нацполиции совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, правоохранители получили информацию о том, что на территории заброшенных зданий "Азовмаш" хранятся боеприпасы.

Сегодня, 2 апреля, во время проверки информации было выявлено военные средства поражения. В результате при участии специалистов взрывотехнической службы изъято 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Схрон с боеприпасами нашли во дворе школы на Луганщине, - Нацгвардия. ФОТОрепортаж

30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов, - на территории заброшенного завода Азовмаш в Мариуполе выявлен крупный схрон боеприпасов 01
30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов, - на территории заброшенного завода Азовмаш в Мариуполе выявлен крупный схрон боеприпасов 02
30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов, - на территории заброшенного завода Азовмаш в Мариуполе выявлен крупный схрон боеприпасов 03

В данное время по указанному факту следователи Мариупольского районного управления полиции начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов, - на территории заброшенного завода Азовмаш в Мариуполе выявлен крупный схрон боеприпасов 04
30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов, - на территории заброшенного завода Азовмаш в Мариуполе выявлен крупный схрон боеприпасов 05
30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов, - на территории заброшенного завода Азовмаш в Мариуполе выявлен крупный схрон боеприпасов 06

Изъятые боеприпасы направили на экспертизу. Владелец заброшенного здания устанавливается, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Также смотрите: В Лисичанске выявлен тайник с боеприпасами наемников РФ, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

боеприпасы (2345) Мариуполь (5718) Нацполиция (16498)


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Топ комментарии
+15
не верю в сказки про "заброшенные заводы". У каждого есть собственник и охрана. Их и потрясите
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02.04.2021 19:17
+5
заброшенного завода Азовмаш
____________________________

Підприємство формально належить країні, але ж фактично - https://uk.wikipedia.org/wiki/System_Capital_Management «System Capital Management» (Донецька фінансово-економічна група на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ринатом Ахметовим ).
Маріупольський ВАТ «Азовмаш» - найбільше підприємство машинобудування. У номенклатурі виробництва провідне місце займає виготовлення вантажних вагонів і цистерн, гірничометалургійне устаткування, спецмашинобудування. На підприємстві працює близько 18 000 осіб.
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02.04.2021 19:36
+4
То щоб слухали донбас.
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02.04.2021 19:16
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То щоб слухали донбас.
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02.04.2021 19:16 Ответить
не верю в сказки про "заброшенные заводы". У каждого есть собственник и охрана. Их и потрясите
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02.04.2021 19:17 Ответить
Азовмаш состоит из десятков отдельно стоящих цехов и увы, многие реально заброшены(((
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02.04.2021 21:16 Ответить
В самом забитом селе, самого заброшенного когда-то колхоза приедь и попробуй разбери заброшенный коровник. Живо получишь проблемы с местными. На брошенных объектах в городе полно бомжей. Натаскать такой арсенал и чтобы ни кто не видел и не слышал? Это вранье
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03.04.2021 03:18 Ответить
Так бомжи может и видели, нам же не расскажут. Тем более эти бомжи там постоянно кабеля на металлолом режут.
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03.04.2021 14:23 Ответить
не прошло и семи лет ?
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02.04.2021 19:21 Ответить
Пошло, но этот народ не изменить.
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02.04.2021 19:35 Ответить
Це комбайнери Донбасу та шахтарі мирні сховали
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02.04.2021 19:27 Ответить
заброшенного завода Азовмаш
____________________________

Підприємство формально належить країні, але ж фактично - https://uk.wikipedia.org/wiki/System_Capital_Management «System Capital Management» (Донецька фінансово-економічна група на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ринатом Ахметовим ).
Маріупольський ВАТ «Азовмаш» - найбільше підприємство машинобудування. У номенклатурі виробництва провідне місце займає виготовлення вантажних вагонів і цистерн, гірничометалургійне устаткування, спецмашинобудування. На підприємстві працює близько 18 000 осіб.
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02.04.2021 19:36 Ответить
так чія ж це власність? не вже мертвечука?
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02.04.2021 21:11 Ответить
Уже не работают( Завод остановлен и полузаброшен.
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02.04.2021 21:18 Ответить
Не умнічайте, «иксперд» Іванченко краще знає!

А якщо серйозно, то дуже жалко завод. Зрізане в 2014 році і вивезене обладнання, мабуть, і досі працює в Московії.
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02.04.2021 22:19 Ответить
Завод очень жаль, там мой дедушка еще работал. Было очень много "закрытых" цехов, работающих на оборонку. Делали танки. и для жд много делали и очень качественно.
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03.04.2021 14:24 Ответить
да, это еще старые данные с укр.Вики. я о собственниках
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03.04.2021 15:51 Ответить
А це не бойовий запас батальйону Азов? Хтось медальку захотів і "виявив".
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02.04.2021 20:00 Ответить
Скоріше запас жопоблоку.
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03.04.2021 10:17 Ответить
бамбас ніхто не чує.....годувальники всія України складували.
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02.04.2021 21:10 Ответить
 
 