Житель Красногоровки получил осколочное ранение во время минометного обстрела террористов, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

2 апреля, Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил возле Красногоровки в результате чего был ранен местный житель.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Во время минометного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации, позиций украинских защитников из минометов калибра 120 мм, одна из мин попала в гражданский дом в населенном пункте Красногоровка.

В результате обстрела, осколочное ранение получил местный житель 1962 года рождения. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение - в травматологическое отделение МарьинскойЦРБ города Курахово.

Состояние здоровья раненого жителя удовлетворительное, врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Оккупанты в очередной раз продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное отношение к жизни и здоровья мирных жителей.

Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам".

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