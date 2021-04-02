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Житель Красногоровки получил осколочное ранение во время минометного обстрела террористов, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

2 апреля, Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил возле Красногоровки в результате чего был ранен местный житель.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Во время минометного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации, позиций украинских защитников из минометов калибра 120 мм, одна из мин попала в гражданский дом в населенном пункте Красногоровка.

В результате обстрела, осколочное ранение получил местный житель 1962 года рождения. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение - в травматологическое отделение МарьинскойЦРБ города Курахово.

Состояние здоровья раненого жителя удовлетворительное, врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Оккупанты в очередной раз продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное отношение к жизни и здоровья мирных жителей.

Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое военнослужащих и один гражданский ранены в зоне ООС, с начала суток - 14 нарушения режима "тишины"

Житель Красногоровки получил осколочное ранение во время минометного обстрела террористов, - штаб ООС 01
Житель Красногоровки получил осколочное ранение во время минометного обстрела террористов, - штаб ООС 02
Житель Красногоровки получил осколочное ранение во время минометного обстрела террористов, - штаб ООС 03

Автор: 

обстрел (27366) ранение (3388) Донбасс (26956) Ясногоровка (102) операция Объединенных сил (6766)


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Ну и какая же Это Провокация???.
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02.04.2021 20:46 Ответить
Так і хочеться задать жителю цьому питання, яке задав "іхтамнєт" вузькоокий, "донбасітам", коли прийшов їх "асвабаждать ат "бандер": " И какого х.я вам тут не хватало? Ведь вы живёте богаче нас!".
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02.04.2021 21:04 Ответить
Ну и как,житель Красногоровки продолжает любить кацапов?Он определился,или есть сомнения? Если любит дальше,значит отключить от украинских систем жизнеобеспечения! Пригодятся украинским патриотам.
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02.04.2021 21:39 Ответить
Вони, в основному, (навіть дехто з тих, хто чкурнув з Донбасу), говорять, що у всьому винуваті "бандери"... "Якби вони не прийшли на Донбас, то і війни-б, не було...". Правда, коли питаєш, "А що було-б?...", крім слова "Мир", нічого не чуєш... Починаєш питаться : "А який мир? На чиїх умовах? І в склад якої держави входив-би тоді Донбас?", починають псіхувать і матюкаться... Відповіді-ж, не мають...
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02.04.2021 22:07 Ответить
А хто винен? Та ясно, хто - бандери...бо решта всі свої...
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03.04.2021 16:51 Ответить
 
 