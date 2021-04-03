Водитель такси, торговавший наркотиками, задержан в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители сообщили о подозрении водителю такси, который продавал наркотические средства: у злоумышленника изъято 29 свертков с амфетамином, МДМА, PVP и каннабисом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной полиции.

За содеянное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщается, во время патрулирования территории района на улице Приречной сотрудники полиции заметили подозрительный автомобиль такси, который медленно двигался по зоне отдыха. Полицейские остановили транспортное средство для проверки документов.

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В частности, на вопрос правоохранителей о наличии запрещенных предметов или веществ, водитель сообщил, что в салоне авто такие есть. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции для надлежащего документирования преступления и изъятия запрещенных веществ.

Мужчина достал из водительской двери автомобиля полиэтиленовый пакет в котором находились 29 свертков с амфетамином, МДМА, PVP и каннабисом, которые фигурант незаконно приобрел и хранил с целью сбыта. Полицейские изъяли свертки и направили на соответствующее экспертное исследование. По заключению экспертизы, изъятые вещества являются наркотическими.







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Сбытчиком наркотиков оказался 24-летний житель Запорожской области, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

По процессуальному руководству местной прокуратуры №5 следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.