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Водитель такси, торговавший наркотиками, задержан в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители сообщили о подозрении водителю такси, который продавал наркотические средства: у злоумышленника изъято 29 свертков с амфетамином, МДМА, PVP и каннабисом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной полиции.

За содеянное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщается, во время патрулирования территории района на улице Приречной сотрудники полиции заметили подозрительный автомобиль такси, который медленно двигался по зоне отдыха. Полицейские остановили транспортное средство для проверки документов.

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В частности, на вопрос правоохранителей о наличии запрещенных предметов или веществ, водитель сообщил, что в салоне авто такие есть. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции для надлежащего документирования преступления и изъятия запрещенных веществ.

Мужчина достал из водительской двери автомобиля полиэтиленовый пакет в котором находились 29 свертков с амфетамином, МДМА, PVP и каннабисом, которые фигурант незаконно приобрел и хранил с целью сбыта. Полицейские изъяли свертки и направили на соответствующее экспертное исследование. По заключению экспертизы, изъятые вещества являются наркотическими.

Водитель такси, торговавший наркотиками, задержан в Киеве, - полиция 01
Водитель такси, торговавший наркотиками, задержан в Киеве, - полиция 02
Водитель такси, торговавший наркотиками, задержан в Киеве, - полиция 03

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Сбытчиком наркотиков оказался 24-летний житель Запорожской области, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

По процессуальному руководству местной прокуратуры №5 следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Киев (25587) наркотики (2148) Нацполиция (16500) такси (211)


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Топ комментарии
+7
А за что, максимум нужно ввести санкции. Т.е. финансирование терроризма - санкции, контрабанда - санкции, а наркотой торговал - задержаение?
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03.04.2021 11:51
+6
"В частности, на вопрос правоохранителей о наличии запрещенных предметов или веществ, водитель сообщил, что в салоне авто такие есть."

Наверное не понял что это копы и хотел толкнуть пару пакетов)
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03.04.2021 11:37
+4
Водія таксі, який торгував наркотиками, затримано в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 2260
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03.04.2021 17:28
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Сортировать:
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"В частности, на вопрос правоохранителей о наличии запрещенных предметов или веществ, водитель сообщил, что в салоне авто такие есть."

Наверное не понял что это копы и хотел толкнуть пару пакетов)
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03.04.2021 11:37 Ответить
А за что, максимум нужно ввести санкции. Т.е. финансирование терроризма - санкции, контрабанда - санкции, а наркотой торговал - задержаение?
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03.04.2021 11:51 Ответить
а можно было сказать что нету ? хаха
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03.04.2021 11:55 Ответить
ментовские байки))
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03.04.2021 12:18 Ответить
А при совке, таксисты спиртным торговали...
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03.04.2021 12:05 Ответить
заметьте, хорошим
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03.04.2021 12:19 Ответить
судя по прикиду- дебил обыкновенный
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03.04.2021 12:20 Ответить
А судя по ответу еще и состоявшийся
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03.04.2021 13:14 Ответить
это игра такая- потом я не я, тачка не моя, цветные конфеты забыл чувак, которого я не знаю. Прямой путь в наше правительство, социальный лифт
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03.04.2021 13:21 Ответить
та ладно , если бы он сказал шо ничего нету - то не было бы обыска ? это БСК любезный
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03.04.2021 17:25 Ответить
Реализаторов наркотиков в каждом городе - тысячи. 😳
Надо вылавливать авторов надписей телеграм-аккаунтов на стенах домов ! 😠
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03.04.2021 13:23 Ответить
У него в багажнике еще ящик водки и блок сигарет- или они уже не наркота?Кто не верит -засоси пузырь водки сразу или пачку сигарет за пару минут -шо ,вставляет? то-то,а то не наркота,не наркота....
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03.04.2021 15:12 Ответить
Водія таксі, який торгував наркотиками, затримано в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 2260
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03.04.2021 17:28 Ответить
дати скотині це все зісти хай покайфуе
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03.04.2021 17:29 Ответить
Интересно, полицейские спросили есть наркота, чувак отвечает да есть конечно и достаёт ))))) И кстати среди причин остановки ст35 Закона о полиции нет такой причины как проверка документов.
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04.04.2021 11:20 Ответить
 
 