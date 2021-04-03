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Новости Фото Оборона
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Сборка первого нового транспортного самолета Ан-178 для ВСУ проходит по графику, - Таран. ФОТО

Сборка первого Ан-178-100Р во исполнение контракта 2020 года между Минобороны Украины и ГП "Антонов" на три новых транспортных самолета, проходит в соответствии с графиком.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил министр обороны Андрей Таран.

Ведомство работает в тесном контакте с генеральным подрядчиком и держит на контроле все этапы производства. Производственный процесс продолжается даже в условиях карантина.

Сейчас продолжаются работы по стапельной сборки фюзеляжа Ан-178-100Р. Завершить их планируется до 31 мая. В агрегатных цехах строят крыло, хвостовое оперение, элементы систем и другие детали. А уже в начале июня каркас фюзеляжа для первого Ан-178 запланировано снять со стапелей, чтобы пристыковать к нему крыло и установить хвостовое оперение.

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"Воздушные силы ВСУ ждут эту крылатую машину, которая должна заменить транспортные самолеты предыдущего поколения. Поэтому нам важно знать, что все работы "Антоновым" ведутся штатно даже в условиях карантина. Рассчитываем, что начатое "омоложение" армейской транспортной авиации даст толчок другим качественным изменениям всего военного авиапарка, - отметил Таран.

По его словам, одним из основных преимуществ Ан-178 при выборе "транспортника" для ВСУ стала способность этой модели "Антонова" опускаться на основных стойках самолета, что ускоряет загрузку-выгрузку военной техники, которая сама заезжает в грузовую кабину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский. ФОТОрепортаж

"Ан-178 является средним транспортным самолетом, созданным с применением самых современных мировых авиационных технологий, способен перебрасывать 86 десантников, вооружение и легкую военную технику. А это уже дает преимущество по мобильности и безопасности доставки личного состава для выполнения задач обороны Украины, - добавил Таран.

Все составляющие Фюзеляж, крыло, хвост Ан-178-100Р построят на производственных мощностях ГП "Антонов". Другие отечественные производители поставят для этих самолетов двигатели, шасси, тормозное колесо, систему управления и др.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 возрастом от 35 до 48 лет, - ГП "Антонов"

Сборка первого нового транспортного самолета Ан-178 для ВСУ проходит по графику, - Таран 01
Сборка первого нового транспортного самолета Ан-178 для ВСУ проходит по графику, - Таран 02
Сборка первого нового транспортного самолета Ан-178 для ВСУ проходит по графику, - Таран 03

оборона (5214) самолет (3605) транспорт (1758) ГП "Антонов" (142) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+9
Все это хорошо. Но в случае агрессии Раши больше нужны ракеты, дальнобойная артиллерия и боевые самолеты. Зеленая пошесть угробила оборонзаказ. Напомню, что производства так необходимых против Раши "Ольхи", "Тайфунов" и "Нептунов" до сих пор нет. Программа модернизации самого массового у нас самолета Миг29 на Львовском заводе прекращена. Проект "Богдана" тоже заморожен.
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03.04.2021 15:42
+5
Если девушка красива и в постели горяча это личная заслуга Леонида Ильича.
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03.04.2021 15:21
+5
Очень толстый тролль.

Сборка первого нового транспортного самолета Ан-178 для ВСУ проходит по графику, - Таран - Цензор.НЕТ 3636
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03.04.2021 15:51
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Если девушка красива и в постели горяча это личная заслуга Леонида Ильича.
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03.04.2021 15:21 Ответить
Ан-178 це єдиний військовий літак який виробляє Україна і тому потрібно максимально використати його як бойову платформу. Перше що спадає на думку це ракетоносець для ПКР Нептун та ракет Гром різних серій. Транспортування ракет на вогневі позиції це найбільша проблема сьогодні, бо всі ракети будуть знищені ще в ППД або під час маршу на вогневі позиції. Ракетоносець Ан-178 дозволить зберігати ракети в недоступному для російських авіаційно-ракетних ударів місці в горах, гори не вміють долати крилаті ракети терористів! А від Карпат до місця повітряних пусків ракети доставлять ракетоносці Ан-178!
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03.04.2021 15:35 Ответить
Очень толстый тролль.

Сборка первого нового транспортного самолета Ан-178 для ВСУ проходит по графику, - Таран - Цензор.НЕТ 3636
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03.04.2021 15:51 Ответить
Спробуйти уявити собі повномасштабну війну росії проти України. Які пріоритетні цілі будуть обозначені російським командуванням для російських ракетних та авіаційних ударів? В списку військових цілей одними з перших будуть командні пункти, ППД, ракетні бази та позиції ППО, ПКР, ракетних комплексів та підготовлені вогневі позиції, що дозволить ворогу знищити більшу частину ракетного потенціалу України. І тільки бази в горах дозволять зберегти ракети як від Ісканедрів, Калібрів, авіації так і від ядерної зброї терористів. Лишається питання тільки оперативної доставки ракет в зону бойових дій і повітряний запуск, для цього Ан-178 підходить ідеально.
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03.04.2021 17:12 Ответить
у нас есть мрия...она способна одновременно поднять и выпустить весь ракетный арсенал всу
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03.04.2021 21:23 Ответить
а почему нет? https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_AC-130_Spectre
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03.04.2021 22:49 Ответить
Збірка першого нового транспортного літака Ан-178 для ЗСУ відбувається за графіком, - Таран - Цензор.НЕТ 2518
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03.04.2021 22:51 Ответить
...ляшенко, вакцина для тебя уже готова
Збірка першого нового транспортного літака Ан-178 для ЗСУ відбувається за графіком, - Таран - Цензор.НЕТ 2998
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03.04.2021 16:09 Ответить
В Україні немає патронних заводів, отже це відео з російського патронного заводу, де виробляється зброя для російських терористів, а це означає що це зброя не тільки проти мене, а й проти всіх українців. Тоді постає питання а хто ВИ? Дурень чи ворог?
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03.04.2021 17:49 Ответить
.. якість коксу, що вживає Igor L , значно погіршилась...)))
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03.04.2021 17:00 Ответить
В 2019 году ГП «Антонов» работал над восстановлением серийного производства самолётов Ан-148, Ан-158 и Ан-178. По состоянию на середину декабря 2019, предприятие продолжало строительство планера самолета Ан-178 (серийный номер 006), предназначенного для поставки по контракту с Перу. Одновременно с началом производства машины для Перу, на заводе начали работы по запуску изготовления еще четырёх серийных Ан-178https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-178#cite_note-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-178#cite_note-19 [19] . В середине 2020 года в Перу разразился коррупционный скандал в связи с контрактом на поставку Ан-178.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-178#cite_note-20 [20] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-178#cite_note-21 [21] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-178#cite_note-22 [22] По сообщению российских СМИ контракт на поставку Ан-178 был приостановлен. Украинские СМИ утверждают что контракт продолжает действовать---"ВИРОБЛЯЄ")))
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03.04.2021 17:45 Ответить
ЗСУ забере собі всі літаки для Перу, якщо Перу відмовиться від замовлення. Потреба ЗСУ -десятки літаків Ан-178.
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03.04.2021 17:51 Ответить
Це тї три лїтакї
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03.04.2021 17:53 Ответить
Навіть якби їх було не три а тридцять три, вони всі б знайшли собі роботу в ЗСУ, НГУ, ДПСУ, ДСНС, НПУ.
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03.04.2021 18:04 Ответить
Потрібно збільшувати замовлення на транспортні літаки, поки ж вільні гроші в оборонному замовленні, потрібно замовляти версію літака з гарматами, ракетами та бомбами для вогневої підтримки з повітря.
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03.04.2021 15:26 Ответить
Надо сразу у Антонова заказать Звезду Смерти
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03.04.2021 15:34 Ответить
Скажите Авакову, он все может достать. Из Франции.
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03.04.2021 15:53 Ответить
"Штирлиц идет по коридору"
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03.04.2021 15:26 Ответить
Дебилы! Столько сколько вы потратили денег на полудохлого Антонова,так лучше бы у амеров что-то купили!
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03.04.2021 15:33 Ответить
давай без ватных советов...
все равно все в мире ложили на ваши советы
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03.04.2021 15:44 Ответить
Ок. Что например? Сколько стоит? Сколько будет стоить обучение летного и обслуживающего персонала, обслуживание в плане запчастей и самих мощностей обслуживания и т.д. и т.п. Вот когда все цифры сложатся - вот и понятна будет выгодно покупать у амеров или таки лучше свое производство развивать. Как на меня, наилучший вариант и то и другое одновременно было бы задействовать, но под так называемые хотелки нужно еще иметь так называемые могулки.
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03.04.2021 16:05 Ответить
В США можна купити тільки непотріб.
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03.04.2021 17:53 Ответить
Все это хорошо. Но в случае агрессии Раши больше нужны ракеты, дальнобойная артиллерия и боевые самолеты. Зеленая пошесть угробила оборонзаказ. Напомню, что производства так необходимых против Раши "Ольхи", "Тайфунов" и "Нептунов" до сих пор нет. Программа модернизации самого массового у нас самолета Миг29 на Львовском заводе прекращена. Проект "Богдана" тоже заморожен.
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03.04.2021 15:42 Ответить
нас самолета Миг29 на Львовском заводе прекращена.

С эксплуатацией этого самолёта в Украине, есть большая проблема: на нём полно Российских агрегатов, начиная с двигателя. Как теперь Украине их добывать?
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03.04.2021 16:28 Ответить
https://www.ukrmilitary.com/2020/04/mig29mu2.html
https://mil.in.ua/uk/mih-29-mu2-modernizaciya-vynyschuvacha-4/
https://defence-ua.com/news/novu_modernizatsiju_mig_29mu2_dlja_zsu_majzhe_dorobili_odnak_vona_mozhe_tak_i_lishitisja_v_odnomu_ekzempljari_video-3175.html
https://mil.in.ua/uk/news/lvivskyj-aviaremontnyj-ne-otrymav-zamovlennya-vid-minoborony-na-tsej-rik/
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03.04.2021 17:09 Ответить
Спешить некуда, до 2030 года ещё далеко.
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03.04.2021 17:21 Ответить
таран за гп антонов спешит похвастаться, а не за свой укроборонпром...
а абрамявичюсы благополучно всё развалили и скупают украинские агропредприятия...
за какие шиши,спрашивается?
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03.04.2021 21:28 Ответить
кацы должны понимать
если они резко попрут
то США - впишется за Украину
если США впишется
то и другие впишутся, прежде всего за себя
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03.04.2021 17:43 Ответить
Конечно впишется. Прям сразу минитменами по Москве.
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03.04.2021 19:08 Ответить
круто
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03.04.2021 21:15 Ответить
Редкая украинская ракета не долетит до средины Кремля (с) Кажись, Гоголь
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03.04.2021 18:01 Ответить
У этих Анов потенциально огромные рынки Китай, Малайзия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Но наше хитро сделанное стратегическое партнерство колониальный статус заключается в том, что нам не дают даже маленького кусочка.
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03.04.2021 18:34 Ответить
А *************** ассоциация с Европой, что нельзя продать даже на Балканы.
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03.04.2021 18:43 Ответить
К сожалению это наш современный уровень 1-2 самолёта в год. Скорее один и то вряд ли.
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03.04.2021 19:19 Ответить
могут больше..предоплачивай
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03.04.2021 21:17 Ответить
Нем могут. Уж лет 10 не могут как не предоплачивай.
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03.04.2021 21:33 Ответить
ты, в своих предоплатах, скупой, как перу
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03.04.2021 21:52 Ответить
Надо честно признать, что Украина находится под западными санкциями, запрещающими продавать самолеты.
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03.04.2021 23:36 Ответить
 
 