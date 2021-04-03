Сборка первого нового транспортного самолета Ан-178 для ВСУ проходит по графику, - Таран. ФОТО
Сборка первого Ан-178-100Р во исполнение контракта 2020 года между Минобороны Украины и ГП "Антонов" на три новых транспортных самолета, проходит в соответствии с графиком.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил министр обороны Андрей Таран.
Ведомство работает в тесном контакте с генеральным подрядчиком и держит на контроле все этапы производства. Производственный процесс продолжается даже в условиях карантина.
Сейчас продолжаются работы по стапельной сборки фюзеляжа Ан-178-100Р. Завершить их планируется до 31 мая. В агрегатных цехах строят крыло, хвостовое оперение, элементы систем и другие детали. А уже в начале июня каркас фюзеляжа для первого Ан-178 запланировано снять со стапелей, чтобы пристыковать к нему крыло и установить хвостовое оперение.
"Воздушные силы ВСУ ждут эту крылатую машину, которая должна заменить транспортные самолеты предыдущего поколения. Поэтому нам важно знать, что все работы "Антоновым" ведутся штатно даже в условиях карантина. Рассчитываем, что начатое "омоложение" армейской транспортной авиации даст толчок другим качественным изменениям всего военного авиапарка, - отметил Таран.
По его словам, одним из основных преимуществ Ан-178 при выборе "транспортника" для ВСУ стала способность этой модели "Антонова" опускаться на основных стойках самолета, что ускоряет загрузку-выгрузку военной техники, которая сама заезжает в грузовую кабину.
"Ан-178 является средним транспортным самолетом, созданным с применением самых современных мировых авиационных технологий, способен перебрасывать 86 десантников, вооружение и легкую военную технику. А это уже дает преимущество по мобильности и безопасности доставки личного состава для выполнения задач обороны Украины, - добавил Таран.
Все составляющие Фюзеляж, крыло, хвост Ан-178-100Р построят на производственных мощностях ГП "Антонов". Другие отечественные производители поставят для этих самолетов двигатели, шасси, тормозное колесо, систему управления и др.
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все равно все в мире ложили на ваши советы
С эксплуатацией этого самолёта в Украине, есть большая проблема: на нём полно Российских агрегатов, начиная с двигателя. Как теперь Украине их добывать?
https://mil.in.ua/uk/mih-29-mu2-modernizaciya-vynyschuvacha-4/
https://defence-ua.com/news/novu_modernizatsiju_mig_29mu2_dlja_zsu_majzhe_dorobili_odnak_vona_mozhe_tak_i_lishitisja_v_odnomu_ekzempljari_video-3175.html
https://mil.in.ua/uk/news/lvivskyj-aviaremontnyj-ne-otrymav-zamovlennya-vid-minoborony-na-tsej-rik/
а абрамявичюсы благополучно всё развалили и скупают украинские агропредприятия...
за какие шиши,спрашивается?
если они резко попрут
то США - впишется за Украину
если США впишется
то и другие впишутся, прежде всего за себя
стратегическое партнерствоколониальный статус заключается в том, что нам не дают даже маленького кусочка.