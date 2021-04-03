Сборка первого нового транспортного самолета Ан-178 для ВСУ проходит по графику, - Таран. ФОТО

Сборка первого Ан-178-100Р во исполнение контракта 2020 года между Минобороны Украины и ГП "Антонов" на три новых транспортных самолета, проходит в соответствии с графиком.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил министр обороны Андрей Таран.

Ведомство работает в тесном контакте с генеральным подрядчиком и держит на контроле все этапы производства. Производственный процесс продолжается даже в условиях карантина.

Сейчас продолжаются работы по стапельной сборки фюзеляжа Ан-178-100Р. Завершить их планируется до 31 мая. В агрегатных цехах строят крыло, хвостовое оперение, элементы систем и другие детали. А уже в начале июня каркас фюзеляжа для первого Ан-178 запланировано снять со стапелей, чтобы пристыковать к нему крыло и установить хвостовое оперение.

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"Воздушные силы ВСУ ждут эту крылатую машину, которая должна заменить транспортные самолеты предыдущего поколения. Поэтому нам важно знать, что все работы "Антоновым" ведутся штатно даже в условиях карантина. Рассчитываем, что начатое "омоложение" армейской транспортной авиации даст толчок другим качественным изменениям всего военного авиапарка, - отметил Таран.

По его словам, одним из основных преимуществ Ан-178 при выборе "транспортника" для ВСУ стала способность этой модели "Антонова" опускаться на основных стойках самолета, что ускоряет загрузку-выгрузку военной техники, которая сама заезжает в грузовую кабину.

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"Ан-178 является средним транспортным самолетом, созданным с применением самых современных мировых авиационных технологий, способен перебрасывать 86 десантников, вооружение и легкую военную технику. А это уже дает преимущество по мобильности и безопасности доставки личного состава для выполнения задач обороны Украины, - добавил Таран.

Все составляющие Фюзеляж, крыло, хвост Ан-178-100Р построят на производственных мощностях ГП "Антонов". Другие отечественные производители поставят для этих самолетов двигатели, шасси, тормозное колесо, систему управления и др.

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