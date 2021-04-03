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Подразделения отдельной мотопехотной бригады проходят боевое слаживание на Николаевщине. ФОТОрепортаж

На Николаевщине проходит боевое слаживание подразделений отдельной мотопехотной бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационное агентство "АрмияИнформ".

"Занятия проходят на базе межвидового центра подготовки военных частей и подразделений Сухопутных войск ВС Украины. Кстати, военнослужащие бригады на время подготовки разместились в современном лагерном городке, первая очередь которого только недавно была введена в эксплуатацию", - отмечается в сообщении.

Информагентство отмечает, что во время слаживания пехотинцы отрабатывают значительный круг вопросов. В то же время широко применяются современные технологии и приобретенный в боях с российско-оккупационными войсками практический опыт.

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"Так, на протяжении тактической подготовки военнослужащие выполняют учебно-боевые задачи с использованием современных систем имитации боя, в том числе и "лазертаг".

На другом участке пехотинцы тренируются в преодолении психологической полосы препятствий. Прохождение нескольких сотен метров различных завалов, разрушенных сооружений, подземных коммуникаций и других заграждений на фоне имитации условий настоящего боя требуют от воинов проявить свои лучшие психологические, волевые и физические качества", - подчеркивается в информации.

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Свои задачи есть и у бронетанковой составляющей бригады. Экипажи боевых машин практически ежедневно совершают марши, развертывания в боевые порядки, действия в обороне и наступлении, огневую поддержку пехоты, упражняются в эффективном ведении огня из всех видов вооружения.

"Завершающим этапом подготовки бригады станет проведение батальонных тактических учений, в том числе и в урбанизированной местности, с боевой стрельбой механизированных, танковых, артиллерийских подразделений, использованием БПЛА, средств разведки и РЭБ", - резюмируется в сообщении.

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Подразделения отдельной мотопехотной бригады проходят боевое слаживание на Николаевщине 01
Подразделения отдельной мотопехотной бригады проходят боевое слаживание на Николаевщине 02
Подразделения отдельной мотопехотной бригады проходят боевое слаживание на Николаевщине 03
Подразделения отдельной мотопехотной бригады проходят боевое слаживание на Николаевщине 04
Подразделения отдельной мотопехотной бригады проходят боевое слаживание на Николаевщине 05
Подразделения отдельной мотопехотной бригады проходят боевое слаживание на Николаевщине 06
Подразделения отдельной мотопехотной бригады проходят боевое слаживание на Николаевщине 07
Подразделения отдельной мотопехотной бригады проходят боевое слаживание на Николаевщине 08

Николаевская область (2132) оборона (5214) военные учения (3459)


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благослови вас Господь, наши защитники Украины!
счастья вам и здоровья на 100 рокiв
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03.04.2021 17:53 Ответить
Скоріше б побачити таке на вулицях Мацкви!
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03.04.2021 18:06 Ответить
...и вот -- явилась Модер-газонокосилка. *)

Всё равно -- это всё Красная Армия!

...ну, я в баню -- заслужил...*)
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03.04.2021 18:15 Ответить
мы жители Донецка презираем акупантов из рф
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03.04.2021 19:03 Ответить
 
 