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ГБР начало производство по подозрению в госизмене против Медведчука и Козака. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о государственной измене в отношении народных депутатов "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко обнародовал в Facebook соответствующий документ, полученный в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР открыла уголовное производство о государственной измене Медведчука и Козака. Такую информацию я получил от Офиса Генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена). Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется Государственным бюро расследований", - написал он.

Гончаренко напомнил, что его заявление касается "высказываний Медведчука (в том числе в сочетании с действиями, совершенными его однопартийцем Тарасом Козаком) в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT".

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"Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО в отношении Козака, а также аннулирования лицензий 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену", - отметил Гончаренко.

ГБР начало производство по подозрению в госизмене против Медведчука и Козака 01
ГБР начало производство по подозрению в госизмене против Медведчука и Козака 02

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

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Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Козак (137) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+26
На вихлопі буде великий пшик...чи ні?
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03.04.2021 20:01
+17
Все это дешовая игра актеров-самоучек...некоторым нравится это шоу.Ждем в новом сезоне свежий репертуар от клоуна...
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03.04.2021 20:11
+12
Саме так. От тільки це не сигнали а імітація бурхливої діяльності методом пердіння у калюжу.
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03.04.2021 20:27
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..вони мають вже півтора роки сидіти замість Антоненка, бо стопудово що мертвечук що козак більше причетні до загибелі Шеремета аніж Рифмастер
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03.04.2021 22:31 Ответить
Значить те за що можуть в.бать на міжнародному рівні(фінансування терроризму) відмінили,а заряджають варіант який обмежиться судами в Україні.))
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03.04.2021 22:53 Ответить
карну справу № 42019000000000273 від 5 лютого 2019 року на Мертвечука було відкрито саме при Пороху. https://www.radiosvoboda.org/a/news-medvedchuk-gpu-derzhrada/29752478.html
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03.04.2021 22:55 Ответить
Цікаво, на кого дбр нариє компромат, на Порошенка з Байденом, чи на мертвечука з кізяком?
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03.04.2021 22:56 Ответить
Ось, що Байден животворящій робить....
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03.04.2021 23:11 Ответить
А ще Байден не любить, коли його обманюють, Зєля. Тому час пішов. Якщо будеш знову валяти дурня - не досидиш і до осені(я так думаю)
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03.04.2021 23:14 Ответить
Ти ж за нього голосував😂
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04.04.2021 00:01 Ответить
Ні. Я голосував проти твого хозяїна - російського шпигуна Пєці
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04.04.2021 10:49 Ответить
ну правильно ж, цим ти і пдтверджуєш, що проголосував за клоуна, кусок зебіла. згадай, як твою крадюля за нього агітувала
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04.04.2021 11:09 Ответить
а чтоб это сдвинуть с места понадобилась целая волна возмущённых арестами патриотов,тогда как эти медведчуки-бойки-порошенки спокойно разгуливают на свободе?
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03.04.2021 23:44 Ответить
ой какая зрадулька.
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04.04.2021 04:15 Ответить
пыль в глаза-очкозамыливание
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04.04.2021 04:16 Ответить
Не перепутайте, ибвинение в госизмене Мертвечука- это зрада, а отжатие в пользу его компании ФСБУ рынка сжиженого газа - это перемога.
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04.04.2021 10:05 Ответить
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