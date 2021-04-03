В результате взрыва обрушилось 2-этажное здание в Киеве: спасатели проверяют, есть ли под завалами люди. ФОТОрепортаж

Столичные спасатели проводят разбор конструкций здания на территории частной усадьбы. 3 апреля в 15:43 в столичную Службу спасения "101" поступило сообщение, что по ул. Карла Маркса в Соломенском районе произошел взрыв, в результате которого произошел обвал 2-этажного здания, вероятно под завалами есть люди.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Киеве, на место направили спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем гараже. В результате взрыва гараж уничтожен полностью и частично поврежден соседний жилой дом и летняя кухня. Пожарные сразу приступили к разборке конструкций и поиску возможных пострадавших.

По информации владелицы гаража, в разрушенном помещении никого не было.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрыв с последующим горением произошел в квартире жилого дома Одессы, 4 человека пострадали, 15 - эвакуированы, - ГСЧС. ФОТО

На месте происшествия было проведено заседание штаба по ликвидации ЧС с участием руководства РГА, представителей ГУ ГСЧС Украины в Киеве, Киевской аварийно-спасательной службы и всех энергообеспечивающих служб. Решено провести разбор крупногабаритных строительных конструкций, чтобы удостовериться, что под завалами нет пострадавших, а также ограничить доступ посторонних лиц к месту чрезвычайного происшествия.

На месте происшествия задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений главного управления, а также 3 единицы техники и 17 человек спасателей КГГА.

Причины ЧП установит следствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина погиб от взрыва на территории школы на Львовщине, - источник









Также смотрите: У водителя на Житомирщине в руках взорвалась граната, которой он угрожал полицейским. ВИДЕО+ФОТОрепортаж