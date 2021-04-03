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В результате взрыва обрушилось 2-этажное здание в Киеве: спасатели проверяют, есть ли под завалами люди. ФОТОрепортаж

Столичные спасатели проводят разбор конструкций здания на территории частной усадьбы. 3 апреля в 15:43 в столичную Службу спасения "101" поступило сообщение, что по ул. Карла Маркса в Соломенском районе произошел взрыв, в результате которого произошел обвал 2-этажного здания, вероятно под завалами есть люди.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Киеве, на место направили спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем гараже. В результате взрыва гараж уничтожен полностью и частично поврежден соседний жилой дом и летняя кухня. Пожарные сразу приступили к разборке конструкций и поиску возможных пострадавших.

По информации владелицы гаража, в разрушенном помещении никого не было.

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На месте происшествия было проведено заседание штаба по ликвидации ЧС с участием руководства РГА, представителей ГУ ГСЧС Украины в Киеве, Киевской аварийно-спасательной службы и всех энергообеспечивающих служб. Решено провести разбор крупногабаритных строительных конструкций, чтобы удостовериться, что под завалами нет пострадавших, а также ограничить доступ посторонних лиц к месту чрезвычайного происшествия.

На месте происшествия задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений главного управления, а также 3 единицы техники и 17 человек спасателей КГГА.

Причины ЧП установит следствие.

В результате взрыва обрушилось 2-этажное здание в Киеве: спасатели проверяют, есть ли под завалами люди 01

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В результате взрыва обрушилось 2-этажное здание в Киеве: спасатели проверяют, есть ли под завалами люди 02
В результате взрыва обрушилось 2-этажное здание в Киеве: спасатели проверяют, есть ли под завалами люди 03
В результате взрыва обрушилось 2-этажное здание в Киеве: спасатели проверяют, есть ли под завалами люди 04
В результате взрыва обрушилось 2-этажное здание в Киеве: спасатели проверяют, есть ли под завалами люди 05

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Автор: 

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Топ комментарии
+16
А что за ул Карла Маркса в Киеве???
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03.04.2021 20:47
+9
Карла Маркса? Потужна декоммунизация?
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03.04.2021 20:48
+9
на соседней улице рядом со мной муж с женой 2-х этажный дом строили несколько лет - рассчитывали на многодетную семью... Вкалывали на 2-работах и + подработка еще..
Закончилось тем, что он надорвал позвоночник, заболел и помер через пару лет..
Жена его продала этот дом и уехала куда то.., А бедные люди (есть такие по соседству) бухают, веселятся и не стремятся ни к чему - живут в допотопных домах оставшихся от дедушек с бабушками....
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03.04.2021 21:04
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да Карлу пих шо вы о нём думаете..он о вас вообще не думает....а дело в том что там вибух с последствиями
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03.04.2021 21:40 Ответить
https://censor.net/ru/user/468097 - "вибух с последствиями". Да пох, ибо нехер неповереный газовый баллон оставлять. Или тех.безопасность самогонке
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03.04.2021 21:56 Ответить
Я то думал, что КарлокмонМаксо только в Демнянском районе имеется в 2-х экземплярах.
Оказывается и Соломенка коммуняку пригрела
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03.04.2021 22:42 Ответить
Улица карла маркса была в Киеве где-то до 92-93го года. Сейчас это Городецкого. Откуда взялась еще одна карла маркса мне непонятно.
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03.04.2021 22:46 Ответить
Знаток, хренов.
В Киеве еще и не одна такая улица в пригородах имеется.
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04.04.2021 06:43 Ответить
Если Соломенский район -значит Киев.
А если в Жулянах произошло,то писака ,писавший заметку -двоешник
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04.04.2021 09:40 Ответить
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