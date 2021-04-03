Российские СМИ распространяют фейк, что в результате действий ВСУ на Донбассе погиб ребенок, хотя это произошло в глубоком тылу террористов ОРДО. КАРТА

Российские СМИ синхронно и активно включились в распространение фейка, что в Александровке на окраине Донецка в результате действий ВСУ погиб ребенок.

На это обратил внимание в Facebook блогер Александр Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Российским пропагандистам было принципиально важно распространить фейк о том, что село Александровское находится вблизи Донецка, а именно, нарочно спутать его с прифронтовым селом Александровка, находящимся на линии фронта. А все потому, что село Александровское, в котором произошел трагический инцидент, находится в глубочайшем тылу оккупантов и ни один дрон ВСУ туда попросту не может долететь.

Фактически, своим топографическим кретинизмом они попытались скрыть преступление оккупантов, на совести которых - гибель смерть ребенка. Причем не просто скрыть, но и организованно в нем обвинить ВСУ. Не исключено, что для дальнейшего развития этой провокации в рамках эскалации", - отмечает Коваленко.

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Например, российский Интерфакс со ссылкой на "народную милицию ДНР" сообщает: "Ребенок 2016 года рождения погиб на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством", "также получила ранения местная жительница 1954 года рождения".

В то же время со ссылкой на тот же источник Новости Донбасса уточняют, что взрыв произошел в поселке Александровское под Углегорском. Якобы беспилотник сбросил взрывное устройства вблизи дома по адресу: улица 2-я Дорожная, 36. В этот момент во дворе находились пенсионерка и ребенок. Пострадавшая доставлена в больницу. Отмечается, что поселок находится "довольно далеко" от линии соприкосновения.

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