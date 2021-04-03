РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14100 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
27 572 185

Российские СМИ распространяют фейк, что в результате действий ВСУ на Донбассе погиб ребенок, хотя это произошло в глубоком тылу террористов ОРДО. КАРТА

Российские СМИ синхронно и активно включились в распространение фейка, что в Александровке на окраине Донецка в результате действий ВСУ погиб ребенок.

На это обратил внимание в Facebook блогер Александр Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Российским пропагандистам было принципиально важно распространить фейк о том, что село Александровское находится вблизи Донецка, а именно, нарочно спутать его с прифронтовым селом Александровка, находящимся на линии фронта. А все потому, что село Александровское, в котором произошел трагический инцидент, находится в глубочайшем тылу оккупантов и ни один дрон ВСУ туда попросту не может долететь.

Фактически, своим топографическим кретинизмом они попытались скрыть преступление оккупантов, на совести которых - гибель смерть ребенка. Причем не просто скрыть, но и организованно в нем обвинить ВСУ. Не исключено, что для дальнейшего развития этой провокации в рамках эскалации", - отмечает Коваленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский Центр борьбы с фейками возглавит Любовь Цыбульская, - Минкульт

Российские СМИ распространяют фейк, что в результате действий ВСУ на Донбассе погиб ребенок, хотя это произошло в глубоком тылу террористов ОРДО 01

Например, российский Интерфакс со ссылкой на "народную милицию ДНР" сообщает: "Ребенок 2016 года рождения погиб на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством", "также получила ранения местная жительница 1954 года рождения".

В то же время со ссылкой на тот же источник Новости Донбасса уточняют, что взрыв произошел в поселке Александровское под Углегорском. Якобы беспилотник сбросил взрывное устройства вблизи дома по адресу: улица 2-я Дорожная, 36. В этот момент во дворе находились пенсионерка и ребенок. Пострадавшая доставлена в больницу. Отмечается, что поселок находится "довольно далеко" от линии соприкосновения.

Российские СМИ распространяют фейк, что в результате действий ВСУ на Донбассе погиб ребенок, хотя это произошло в глубоком тылу террористов ОРДО 02

Также читайте: На оккупированных территориях беспощадно лгут людям, создавая там условия гетто, - Кравчук

Автор: 

дети (6528) россия (95702) смерть (9232) СМИ (3839) Донбасс (26956) Донецкая область (9784) фейк (681)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+55
Кацапи не були би кацапами, якби не використали цю ситуацію на свою користь.
показать весь комментарий
03.04.2021 21:44
+53
распятый мальчик 2.0
показать весь комментарий
03.04.2021 21:47
+40
и сеющим ненависть ничего не докажешь...
показать весь комментарий
03.04.2021 21:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Оце ще сподобалося.
Пост быстро начал набирать реакции пользователей, в основном положительные (более 3800 на данный момент), и репосты (более 3200). В комментариях (более 400) до определенного момента преобладал патриотический позитив типа: "Обалденная девушка. Уверен, что она не станет в СМИ полуголой делать шпагат и демонстрировать части тела. Хорошо, что она в России!" Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 7884

Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 4707
показать весь комментарий
04.04.2021 01:29 Ответить
показать весь комментарий
04.04.2021 01:49 Ответить
*****, щоразу зазнаю поразки з підливою від цього приколу 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
03.04.2021 22:11 Ответить
Я лілую постійно від цього "висеру". Або краще так висе.ру
показать весь комментарий
03.04.2021 22:19 Ответить
Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 4177
показать весь комментарий
03.04.2021 22:30 Ответить
А-а-а!!!
Це подерло мене на джунгариків...
показать весь комментарий
03.04.2021 23:57 Ответить
- Бросил жену с ребёнком..

- С каким ребёнком, я офицер!
показать весь комментарий
03.04.2021 22:02 Ответить
///
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что после https://strana.ua/news/326243-iz-za-dejstvij-bespilotnika-na-okraine-donetska-pohib-rebenok-i-ranena-zhenshchina.html гибели ребенка в Донецке , которая якобы произошла из-за беспилотника ВСУ, нужно обсудить вопрос об исключении Украины из Совета Европы.
Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.
"Нет заявлений Европарламента и Госдепа США. Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны", - написал Володин.
По его мнению, трагедия произошла "с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств". Также он назвал президента Владимира Зеленского "актером", который играет роль в чужом сценарии.
"Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся", - считает спикер.
По его мнению, ПА ОБСЕ и ПАСЕ должны требовать объяснений от Украины и оценить произошедшее.
"Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы", - пишет Володин.
показать весь комментарий
03.04.2021 22:02 Ответить
Как по книжке....запускают распятых мальчиков.....Наступает твое время Валера,а лучше Покемоша!!!!
показать весь комментарий
03.04.2021 22:04 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 Майнильский инцидент
показать весь комментарий
03.04.2021 22:05 Ответить
А ще ми кацапських немовлят їмо. Чого ж там вже.
показать весь комментарий
03.04.2021 22:06 Ответить
Российская оккупационная армия применила беспилотные летательные аппараты, снаряженный само наводящим взрывным устройством, которое было сброшено на школу имени детей Беслана, что находиться под Волновахой В результате погибли два второклассника . и получила ранения учительница 1956 г.р. В «ДНР» говорят что это они, а не Россия
показать весь комментарий
03.04.2021 22:08 Ответить
Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 1551
показать весь комментарий
03.04.2021 22:09 Ответить
пургу наганяють, дезою лажають
шоб дарагіє расіянє не вкурили, як хла опустили

https://twitter.com/KTO_3DECb

https://twitter.com/KTO_3DECb Артём Курбатов https://twitter.com/KTO_3DECb @KTO_3DECb https://twitter.com/KTO_3DECb/status/1378269303254974464 11 ч

А что случилось 2 апреля?
показать весь комментарий
03.04.2021 23:17 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky @apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky



2 апреля 2021 года русско-украинская война закончилась безоговорочным политическим поражением РФ.
Что касается судьбы главаря преступного режима, то по всем воровским понятиям опущенный пахан уже не пахан.
показать весь комментарий
03.04.2021 23:18 Ответить
Очевидно, что кремлёвская сволочь готовит военную провокацию против Украины. Что могут сделать твитерские разных стран? Минимум готовится к информационным атакам, организованным масштабным выводам в мировой топ тему агрессии России, военной пропаганде, выявление и бан кремлеботов
показать весь комментарий
03.04.2021 22:10 Ответить
Вова!.. где работа твоего Центра?!.. проснись, Вова!
https://censor.net/ru/video_news/3252092/tsentr_protivodeyistviya_dezinformatsii_v_blijayishee_vremya_nachnet_rabotu_v_ukraine_zelenskiyi_video
показать весь комментарий
03.04.2021 22:11 Ответить
Це чергова імітація бурхливої діяльності зеленої плісняви !!!Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
показать весь комментарий
03.04.2021 22:20 Ответить
Нелох,хватит курить,скажи людям,что делать будешь ?
показать весь комментарий
03.04.2021 22:31 Ответить
Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 4943
показать весь комментарий
03.04.2021 22:17 Ответить
Вчера Украинский националист в Алтайском крае делал поджоги, сегодня Украинский беспилотник убил россисранского ребенка. Да давайте уже твари московские завтра заявите о коварном нападении Украинских националистов на приграничные росисранские деревни в курской области.
показать весь комментарий
03.04.2021 22:17 Ответить
К этому все и идет. И смешного тут мало.
показать весь комментарий
03.04.2021 22:19 Ответить
Це фінляндське дежавю !!!)))
показать весь комментарий
03.04.2021 22:22 Ответить
Отож...
показать весь комментарий
03.04.2021 22:22 Ответить
Вже починають розкручувати цю тему.

Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 941
показать весь комментарий
03.04.2021 22:28 Ответить
В Новосибирске "Сибирская тепло-энергетическая компания" подала в суд на шестилетнюю девочку, потребовав взыскать с ребёнка 26 тысяч рублей. Такой долг за отопление был у её матери, которая умерла в 2016 году от осложнений после гриппа,https://www.sibreal.org/a/31183782.html сообщает
Сибирь.Реалии.
Ребёнок, по данным https://www.youtube.com/watch?v=2Ry_noYKEy4&t=444s телеканала ОТС, был наследником доли в квартире вместе с бабушкой и её бывшим мужем матери, но стал правопреемником долга. Дядя девочки рассказал "Подъёму", что у семьи нет денег на адвоката. Члены семьи обращались к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко, но до суда ответа так и не получили, утверждает он.
показать весь комментарий
03.04.2021 22:46 Ответить
СМИ напишут когда этот подонок володин с дружками окажутся на виселице.
показать весь комментарий
04.04.2021 00:26 Ответить
Это он перепутал с Майнильским инцидентом и Лигой наций. Тогда СССР ссаными тряпками рттуда выгнали, а засРашка типа его правоприемница.
показать весь комментарий
04.04.2021 15:40 Ответить
ойц... як нєвдобно вішло

МИД РФ:
Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном, разговоры о грядущем конфликте - очередной фейк.
показать весь комментарий
03.04.2021 23:27 Ответить
Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 7321
показать весь комментарий
03.04.2021 22:17 Ответить
Параноїдальна маячня "Русского мира" !!!)))
показать весь комментарий
03.04.2021 22:24 Ответить
Да,Бэтмэн уже не тот...
показать весь комментарий
03.04.2021 22:53 Ответить
весеннее обострение пабедобесия (шизофрении)
показать весь комментарий
03.04.2021 22:59 Ответить
Боже, какая убогость.
Ответ на вопрос из старой песни Марка Бернеса "Хотят ли русские войны" очевиден. Они ей живут уже несколько веков. Уроды.
показать весь комментарий
03.04.2021 23:15 Ответить
_Точней - и правильней - было бы вместо "расийские СМИ" писать рашистская пропаганда. Ну или, если угодно, вражеская пропаганда. Это соответствует сути и содержанию.
показать весь комментарий
03.04.2021 22:18 Ответить
_Позвольте пояснить. СМИ - это то, что нацелено на информирование, донесение информации (брехня - это не информация, см. определение информации). Оповещение. Извещение. То же что сейчас в расие - это не средство информирования, это - средство формирования мнения. Фактически - оружие, направленное на изменение массового сознания в целях тех, кто этим оружием владеет и распоряжается.
показать весь комментарий
03.04.2021 22:29 Ответить
ну ось також їм тємку підкину

Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 19
показать весь комментарий
03.04.2021 22:19 Ответить
без трусиков!
показать весь комментарий
03.04.2021 22:43 Ответить
Без трусиков - это на карася.
показать весь комментарий
03.04.2021 22:48 Ответить
Возможно даже на ляща.
показать весь комментарий
03.04.2021 23:16 Ответить
Не, на щуку,удобнее хватать....
показать весь комментарий
04.04.2021 08:52 Ответить
Или новорожденных крокодилов...
показать весь комментарий
04.04.2021 12:08 Ответить
Та можно и старорожденных...
показать весь комментарий
04.04.2021 15:35 Ответить
Не,наверное на сома,мне дед рассказывал ,были случаи,сом ребенка схватил,ну а биндеровцы взяли в практику - грудничков на сомят,а пятилетних на уже приличную рыбу,девчонки не подходят -писком пугают рыбу...улов меньше на круг выходит...
показать весь комментарий
04.04.2021 08:57 Ответить
Угу!
І, обов'язково! - тре' нашрайбати, що цими крокодилами вишукано декорують Львівський Метрополітен.
показать весь комментарий
04.04.2021 02:13 Ответить
Враг делает две вещи:
1. Дегуманизирует намеченную жертву;
2. Готовит предлог (не путать с мотивом!) для атаки.
показать весь комментарий
03.04.2021 22:21 Ответить
-«Роскосмос» выдавал за фотографию модуля «Наука» снимок китайского бидона для молока, облепленного деталями детского конструктора
показать весь комментарий
03.04.2021 22:41 Ответить
Российский военный спутник для дистанционного зондирования Земли "Космос-2525", запущенный в 2018 году, сошёл с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Информация об этом опубликована в субботу, 3 апреля, командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Спутник вошёл в атмосферу 1 апреля и разрушился около 8 часов утра над южной частью Тихого океана. О причине схода с орбиты не сообщается.
Экспериментальный аппарат "малого" класса "Космос-2525" был запущен в марте 2018 года с Плесецкого космодрома с помощью ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в". Аппарат был разработан и произведен корпорацией "ВНИИЭМ" - российским приборостроительным предприятием в структуре "Роскосмоса", https://www.dw.com/ru/komandovanie-ssha-i-kanady-soobshhilo-o-shode-********-sputnika-rf-s-orbity/a-57091795 сообщила "Немецкая волна".
показать весь комментарий
03.04.2021 22:48 Ответить
Повезло. Мог бы сойти с орбиты и над Кремлем.
показать весь комментарий
04.04.2021 07:55 Ответить
Кому именно повезло -спутнику или кремлю?
показать весь комментарий
04.04.2021 08:58 Ответить
Спутнику явно не повезло.
показать весь комментарий
04.04.2021 09:51 Ответить
Уважніше, колего, уважніше.
Якщо без поспіху роздивитесь зображення змальованого Вами шедевру інженерної думки, то відразу зрозумієте, що це - не що інше, як модернізований бойовий пепелац з гравіцапою всередині. Теж модернізованою. Надзвичайно ретельно.
показать весь комментарий
04.04.2021 04:14 Ответить
Пройдитесь по сети где пасутся российские пользователи, большинство комментариев пропитано ненавистью к Украине. Распятые мальчики это лёгкий перекус.
показать весь комментарий
03.04.2021 23:00 Ответить
Ну нам с этим полюбому жить. Кацап это диагноз. Вы же не будете анализировать поведение умалишенного. Ибо это абсурд.
показать весь комментарий
03.04.2021 23:18 Ответить
Главное, чтобы все здоровое население Украины поняло, что "русский мир" это диагноз.
показать весь комментарий
03.04.2021 23:24 Ответить
Не переживайте. Все здоровое население Украины, не зависимо от национальной принадлежности, это поняло еще в 2014-м году. Ибо если бы это было иначе, то на данный момент такой страны как Украина не существовало бы на политической карте мира. Нашим бы керманычам это бы понять. Вот это проблема. К сожалению жадность им глаза застит. Никак, суки не нажрутся. И это кстати не первый век происходит. Ничему, ****, их история не учит.
показать весь комментарий
03.04.2021 23:30 Ответить
К сожалению существует некоторое количество зомбированных, необразованных людей и просто купленных представителей власти, которые как раковая опухоль поддерживают эту болезнь в теле Украины.
показать весь комментарий
03.04.2021 23:40 Ответить
Кацап як не брехне, то не дихне...
показать весь комментарий
03.04.2021 23:13 Ответить
геббельсу было б чему поучицца у раSSийских сми
показать весь комментарий
03.04.2021 23:16 Ответить
Ещё никогда так легко средства массовой информации не проникали в каждого человека, теперь очень просто и дешево, круглые сутки направлять и управлять стадом. Зомбороссия 24
"Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней"
Геббельс - учитель и духовный наставник тоталитарной власти *****.
показать весь комментарий
03.04.2021 23:21 Ответить
https://twitter.com/NikNPf

https://twitter.com/NikNPf Mykola https://twitter.com/NikNPf @NikNPf https://twitter.com/NikNPf/status/1378286152545927170 10 ч
Судя по комментам, россияне не в курсах. Не удивительно.

А произошло то, что впервые после бряцания металлоломом и нагнетания страха никто не испугался.
Просто Байден заверил Зе в военной поддержке, и Генштаб США заверил Герасимова в том же. Любой шаг для пу теперь будет крахом.

И бонус. До акваторії східної частини Середземного моря 31 березня цього року увійшла авіаносна ударна група флоту США на чолі з атомним авіаносцем Dwight D. Eisenhower.
Военная авиация США замечена в небе над Донецком: стратегический RQ-4 Global Hawk подлетел к "ДНР" с юго-запада.
показать весь комментарий
03.04.2021 23:22 Ответить
Мыкола - Глобал ястреб пролетел и собрал инфу про передислокацию техники РФ.... это произошло после снимков со спутника.... НАТО и его флот выполняют свои обязательства относительно запроса стран членов НАТО .... В Крыму сосредоточена большая группировка в ты и флот РФ.... Проводил учения и так далее.... Вопрос в другом - вступать в военный конфликт НАТО не будет .... а будет пристально смотреть за действиями РФ исключительно для упреждения угрозы себе.... Из последних заявлений очень четко прослеживаются претензии ВВП о « непродвижении НАТО на восток» после распада СССР.... все просто - претензии к тем кто разместил ПРО на границах.... с РФ.... поэтому самый опасный вариант - это размещение ПРО в Украине ..... именно этого РФ и не допустит прямым возобновлением боевых действий....Самое печальное что зеклоуны это просто дебилы с которыми даже не захотели разговаривать дважды....
показать весь комментарий
04.04.2021 03:44 Ответить
Давно известно, что вожак - убийца выгребной ямы-404 моржовая звизда, приказал своим боевым лишнехромосомным свинособакам, использовать детей и женщин как живым щитом! Так что если бы это была бы и правда, то ни чего удивительного...
показать весь комментарий
03.04.2021 23:29 Ответить
На ум приходит формальный повод для начала 2-ой мировой войны - "операция Гляйвиц" в Польше. Рашисты могут подобное повторить.
показать весь комментарий
03.04.2021 23:31 Ответить
хло явно повернуте на релігійних святах, бо завтра Пасха нєрусскава міра

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1378384247711526916 4 ч

Машка *****тая с*езжает с темы. А ещё вчера утром Песков пугал опасностью конфликта.

https://twitter.com/AnnaMalls ALM https://twitter.com/AnnaMalls @AnnaMalls
Ну съезжать то они съезжают, а слухи ходят, что на 4 утра все основное действо запланировано

https://twitter.com/kh_larissa Ева Евина https://twitter.com/kh_larissa @kh_larissa https://twitter.com/kh_larissa/status/1378423249957179398 1 ч

На 4-15. И главное, не проспать. Заведите будильник.
показать весь комментарий
03.04.2021 23:34 Ответить
Кароче, домбасяни попали. Не жилось їм як всім.
показать весь комментарий
04.04.2021 00:10 Ответить
А все потому, что село Александровское, в котором произошел трагический инцидент, находится в глубочайшем тылу оккупантов и ни один дрон ВСУ туда попросту не может долететь.Источник: https://censor.net/ru/p3257480

Ложью на ложь, что-то типа - чья ложь правдивей?
От дачных участков южнее Новолуганского, до географического центра Александровского примерно 18 км, и что - "редкий дрон долетит до середины Днепра"?
От позиций южнее Луганского еще ближе.
Понятно что это тыл, понятно что какой-нибудь ВОГ мог там во дворе оказаться без всякого дрона. Но зачем называть такой тыл глубочайшим? Для того чтобы усилить сомнения посеянные российским зомбоящиком? Глубочайший тыл, это по крайней мере Енакиево, а так-то, это Снежное к примеру.
показать весь комментарий
04.04.2021 00:32 Ответить
Скоро день КАЦманавтики и казломордые к нему уже готовятся:

Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 5423

показать весь комментарий
04.04.2021 00:51 Ответить
Кто в ФБ , Твитере общается с иностранцами, переводите эту новость и выкладывайте, надо обязательно противодействовать. Там где ребенок европейцам срывает башню. Помните с чего начался эмигрантский кризис, когда беженцы из Сирии ломанулись в ЕС.? С фото малыша утонувшего, подробностей не помню, но после этого душераздирающего фото, последовал кризис беженцев, во многом инспирированный Кремлем.
показать весь комментарий
04.04.2021 00:58 Ответить
Провокации-почерк кацапских ублюдков...
показать весь комментарий
04.04.2021 01:11 Ответить
Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 5961
показать весь комментарий
04.04.2021 03:11 Ответить
Русня сбила Боинг где погибло около 50 детей и вообще всем пох,а тут подняли бурю в стакане воды.Да скорее всего они этого ребенка и грохнули.Конченные рашофашисты.
показать весь комментарий
04.04.2021 01:20 Ответить
Они сбили Боинг чужими руками показав что все могут- Но немного просчитались с тем что на борту были в основном ираноканадцы с паспортами граждан Канады..... Перешуганный сноубордист побежал сразу плакаться в жилетку Трамплину ..... Те в свою очередь предоставили неопровержимые доказательства именно ракетного обстрела ( спутниковые снимки) ... Именно после этого Тюдо сделал заявление ..... А РФ просто взяли обосцанного клоуна в Москву и объяснили как себя вести ..... чтоб клоун ощущал бутылку «большого брата».... Коксошут сам виноват - возомнил себя президентом.... ЩУТ....
показать весь комментарий
04.04.2021 03:51 Ответить
Сначала родители с промытым "раша сми" мозгом стали пушечным мясом в "ополчении", теперь очередь их детей становиться мясом для провокаций той же "раша сми", интересно кто из них здох, а кто попал в РПЦшный рай ?
показать весь комментарий
04.04.2021 02:17 Ответить
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs

https://twitter.com/A_Vit_ @A_Vit_

В "подтверждение" гибели ребёнка российские оккупанты опубликовали фото Ермилова Вани, которого они сами убили в 2014-м году. И опять же обвинили во всём ВСУ. Игры пропаганды на костях погибших, в том числе и детей, главная "доблесть" рашистов

Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 2085 Російські ЗМІ поширюють фейк, що унаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО - Цензор.НЕТ 5511
показать весь комментарий
04.04.2021 03:09 Ответить
600 танков РАБссия держит на куске Дамбасса,это больше чем в Германии,Японии и Корее вместе взятых,Мавзолейное быдло построило ГУЛАГ Сралина
показать весь комментарий
04.04.2021 05:20 Ответить
Обдроченцы ДАУНбасса даже не знают сколько детей дохнет на Мордовии,а их там аж 24 концлагеря для брошенных детей РАБссии и оставшихся без родителей типа лишенных родительских прав.По закону Димы Яковлева это уже не дети,а быдло Шариковское,так это только в одной Мордовии,а сколько их по всей РАБссии одному Богу известно...
показать весь комментарий
04.04.2021 05:50 Ответить
Я так і подумав, що то або "кондиціонер", або "самі себе".....
показать весь комментарий
04.04.2021 06:37 Ответить
Эту новость подхватила,и активно раскручивает вся россия,сми,дума,тв,интернет.из украины начался отток инвестиций,максимальный за последние пять лет!мвф перестало давать деньги,россия стягивает войска по всему периметру.это не к добру.депутаты валят с этой страны,как раз после доклада наших военных,шмарклю вообще не видно,б...ь,ты где?говнокомандуючий.
показать весь комментарий
04.04.2021 06:58 Ответить
Россия запускает своего "Фердинанда"
показать весь комментарий
04.04.2021 09:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 