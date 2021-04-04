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В Азербайджане продемонстрировали обломки российских ракет "Искандер", примененных в Нагорном Карабахе. ФОТОрепортаж

Азербайджанское агентство по разминированию территорий 2 апреля представило в Баку обломки двух ракет. Представитель агентства сказал, что это фрагменты ракет "Искандер", обнаруженные в городе Шуша.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, начальник оперативного штаба агентства Идрис Исмайлов сообщил, что обломки ракет, выпущенных армянскими вооруженными силами, были обнаружены в ходе операционных мер в двух различных территориях Шуши, передает Цензор.НЕТ. Было доведено до внимания, что агентство продолжает поисковые операции во всех освобожденных от оккупации городах и районах. С декабря в городе Шуша был произведен осмотр домов, подвалов и всех территорий, где происходили боевые действия, и обнаружено более 100 неразорвавшихся боеприпасов.

Было отмечено, что 15 марта этого года, выполняя служебные обязанности, сотрудники ведомства обнаружили обломки взорвавшейся ракеты в двух различных местах города, о чем незамедлительно сообщили руководству. Были проверены модификационные коды останков этих ракет и установлено, что это ракета "Искандер". Длина ракеты составляет 7,2 метра, диаметр - 920 мм. "Есть несколько типов этой ракеты. На обломках ракеты не было обнаружено никаких надписей, уточняющих модель. В настоящее время уточняется тип этой ракеты", - добавил Идрис Исмаилов.

Он сказал, что в настоящее время сотрудники агентства проводят расследование на территории, куда была выпущена ракета.

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В Азербайджане продемонстрировали обломки российских ракет Искандер, примененных в Нагорном Карабахе 01
В Азербайджане продемонстрировали обломки российских ракет Искандер, примененных в Нагорном Карабахе 02
В Азербайджане продемонстрировали обломки российских ракет Искандер, примененных в Нагорном Карабахе 03
В Азербайджане продемонстрировали обломки российских ракет Искандер, примененных в Нагорном Карабахе 04

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В Азербайджане продемонстрировали обломки российских ракет Искандер, примененных в Нагорном Карабахе 05
В Азербайджане продемонстрировали обломки российских ракет Искандер, примененных в Нагорном Карабахе 06

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде "миротворческого контингента".

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Автор: 

Азербайджан (793) Армения (829) россия (95702) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+39
Ага «второе» место по раздаиванию совкого дерьма в «кредиты» которые никто никогда не отдаст.
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04.04.2021 08:10
+37
кацапы никогда ничего нормального не сделают. потомственные рабы
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04.04.2021 01:52
+31
Вони "херачили" по азербайджанцях... Однак, у ракет російського виробництва - "непредсказуемая траектория". Тому і полетіли вони, "непредсказуемо"...
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04.04.2021 07:12
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В Азербайджані продемонстрували уламки російських ракет "Іскандер", застосованих у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 1924

"by литвин Хвостики сильно маленькие, нет там 920 мм. Или двери очень большие." - бач як вийшло, що ти просто тупий
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04.04.2021 12:06 Ответить
Носова частина майже ціла ...
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04.04.2021 13:08 Ответить
Картинка в статті не дуже показова. Тут краще масштаб представлений.
В Азербайджані продемонстрували уламки російських ракет "Іскандер", застосованих у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 7383
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04.04.2021 14:03 Ответить
РОССИЯ ЗАСЛУЖИЛА МИРОВОЙ ПЗДЮЛИНЫ !!!
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04.04.2021 14:42 Ответить
Азербайджан не Россия, врать не будет. 😉
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04.04.2021 19:52 Ответить
металлолом
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04.04.2021 21:12 Ответить
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