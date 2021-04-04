РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13875 посетителей онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
21 003 112

Рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин и был заблокирован Нацгвардией. ФОТОрепортаж

Утром в воскресенье, 4 апреля, в Николаеве несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Новости-N".

Около 9 часов утра на парковку возле супермаркета "Велмарт" заехали автомобиль КрАЗ и автобус Suzuki с опознавательными знаками Национальной гвардии. Из них вышли десятки бойцов Нацгвардии, которые направились к рынку "Колос".

Все входы на вещевой рынок были заблокированы полицейскими и нацгвардейцами. Как рассказал изданию один из полицейских, им была поставлена задача не пропускать на рынок никого — ни продавцов, ни покупателей. Отметим, что к этому времени многие точки уже работали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня Николаев и Запорожье усилили карантин. Список ограничений

В настоящее время полицейские по-прежнему дежурят возле "Колоса". Практически все точки закрыты, однако несколько киосков все же работают, несмотря на запрет. Продавцы утверждают, что они работают "навынос". Протоколы о нарушении карантинных ограничений в отношении них пока еще никто не составлял.

Вместе с тем, на вещевом рынке, который расположен на противоположной стороне проспекта Мира, большинство торговых точек спокойно работают. Полиции там нет, никто никого не трогает.

Добавим, что вчера глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что на предприятия, которые работают, несмотря на ограничения, придет проверка. По всей видимости, сегодняшняя операция на рынке "Колос" связана с возмущением главы ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ковидные больницы Николаева переполнены. Если ситуация не улучшится, врачам придется выбирать, кому жить, - мэр Сенкевич

Рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин и был заблокирован Нацгвардией 01
Рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин и был заблокирован Нацгвардией 02
Рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин и был заблокирован Нацгвардией 03
Рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин и был заблокирован Нацгвардией 04
Рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин и был заблокирован Нацгвардией 05

карантин (16729) Николаев (2156) рынок (534) Национальная гвардия (2134) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Ринок ,це не Буковель чи Велюр ,це розплідник Ковіда!!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 12:59
+13
"В итоге спустя около часа общения на повышенных тонах чиновники и представители полиции вынуждены были покинуть территорию рынка, а торговцы продолжат свою работу."
(Никвести)
показать весь комментарий
04.04.2021 13:07
+11
Валерий, если умереть не боишься, подумай о близких.
показать весь комментарий
04.04.2021 12:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Выгнали мусоров. Выгнали поганой метлой.
https://www.dialog.ua/ukraine/226878_1617539115 В Николаеве торговцы прогнали полицию и Нацгвардию, блокировавших работу рынка | Диалог.UA (dialog.ua)
показать весь комментарий
04.04.2021 16:45 Ответить
Не хотят закрываться так спалить их ко всем чертям. Только в респираторах.
показать весь комментарий
04.04.2021 17:04 Ответить
А чем они тебе мешают или тебе Гэрэгы башляют за посты?
показать весь комментарий
04.04.2021 19:15 Ответить
Мешает жлобье, которое видите ли, денюжку хочет заработать, когда кругом люди помирают. Вон у меня сосед жлобина с ковидом, решил сэкономить на такси и на общественном поперся к врачу. Поубивал бы таких.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:57 Ответить
Через респіратор хвора людина викидає бацили з кишок через клапан безперешкодно. Тому респіратори не дають абсолютно ніякої користі.
показать весь комментарий
05.04.2021 10:10 Ответить
Зеленый бред и идиотизм!
Закрывать маленькие магазинчики на 1 продавца и 1 покупателя практически на открытом воздухе и при наличии масок на обоих---БРЕД и вредительство!
Закрывать нужно было границы и Буковель еще до Нового года и не было бы этой волны.
показать весь комментарий
04.04.2021 21:11 Ответить
На вохдухе заразиться намного меньше шансов. Оставьте рынки в покое.
показать весь комментарий
05.04.2021 02:46 Ответить
правильно закрыли.
показать весь комментарий
05.04.2021 03:32 Ответить
В Венгрии с этим делом проще. Подъехала полиция и получите штраф 100 долларов. Это касается даже тех, кто без маски ходит по улице. Вот это называется локдаун. А если каждый будет, по своему усмотрению, действовать в период локдауна, то он будет бесконечно.
показать весь комментарий
05.04.2021 09:55 Ответить
Лохдаун буде стільки продожуватися скільки забажає влада, незалежно від кількості хворих.
показать весь комментарий
05.04.2021 10:12 Ответить
Вы правы, к сожалению. Похоже, это навсегда
показать весь комментарий
05.04.2021 11:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 