Рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин и был заблокирован Нацгвардией. ФОТОрепортаж

Утром в воскресенье, 4 апреля, в Николаеве несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Новости-N".

Около 9 часов утра на парковку возле супермаркета "Велмарт" заехали автомобиль КрАЗ и автобус Suzuki с опознавательными знаками Национальной гвардии. Из них вышли десятки бойцов Нацгвардии, которые направились к рынку "Колос".

Все входы на вещевой рынок были заблокированы полицейскими и нацгвардейцами. Как рассказал изданию один из полицейских, им была поставлена задача не пропускать на рынок никого — ни продавцов, ни покупателей. Отметим, что к этому времени многие точки уже работали.

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В настоящее время полицейские по-прежнему дежурят возле "Колоса". Практически все точки закрыты, однако несколько киосков все же работают, несмотря на запрет. Продавцы утверждают, что они работают "навынос". Протоколы о нарушении карантинных ограничений в отношении них пока еще никто не составлял.

Вместе с тем, на вещевом рынке, который расположен на противоположной стороне проспекта Мира, большинство торговых точек спокойно работают. Полиции там нет, никто никого не трогает.

Добавим, что вчера глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что на предприятия, которые работают, несмотря на ограничения, придет проверка. По всей видимости, сегодняшняя операция на рынке "Колос" связана с возмущением главы ОГА.

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