Гражданин Сирии задержан в харьковскому аэропорту за попытку дать пограничнику $1,5 тыс. взятки. ФОТОрепортаж
1,5 тысячи долларов США - такую сумму гражданин Сирии пытался дать начальнику одного из подразделений отдела пограничной службы "Харьков" в харьковском аэропорту.
Таким образом правонарушитель 1988 года рождения пытался решить вопрос о содействии ему в беспрепятственном пересечении государственной границы в пункте пропуска "Харьков-авиа" его соотечественниками, гражданами Сирии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госпогранслужбы.
Сегодня правоохранители задержали иностранца в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сразу после передачи взятки должностному лицу. Денежные средства изъяты.
Следственно-оперативные действия проводились по сообщению сотрудников ГВВБ "Восток" совместно с ГОРВ Харьковского пограничного отряда и полицейскими отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, с привлечением спецназа пограничной службы ДОЗОР.
Сейчас решается вопрос о сообщении иностранцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения.
Первоочередные следственные действия продолжаются, устанавливаются другие участники уголовного преступления.
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"Добро пожаловать в Харьков, куда дальше?"
помнится, была новость, что берет от "поллимона" и то вижжит о том, что нму мало.
А ведь это Украина, и совершенно невозможно представить себе ситуацию, что в международном аеропорту разрешат вьезд какому маланцу за полтора куска.
Кусок сирийского дерьма