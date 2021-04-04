РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12435 посетителей онлайн
Новости Фото
3 101 12

Гражданин Сирии задержан в харьковскому аэропорту за попытку дать пограничнику $1,5 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

1,5 тысячи долларов США - такую ​​сумму гражданин Сирии пытался дать начальнику одного из подразделений отдела пограничной службы "Харьков" в харьковском аэропорту.

Таким образом правонарушитель 1988 года рождения пытался решить вопрос о содействии ему в беспрепятственном пересечении государственной границы в пункте пропуска "Харьков-авиа" его соотечественниками, гражданами Сирии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госпогранслужбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сегодня правоохранители задержали иностранца в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сразу после передачи взятки должностному лицу. Денежные средства изъяты.

Гражданин Сирии задержан в харьковскому аэропорту за попытку дать пограничнику $1,5 тыс. взятки 01
Гражданин Сирии задержан в харьковскому аэропорту за попытку дать пограничнику $1,5 тыс. взятки 02
Гражданин Сирии задержан в харьковскому аэропорту за попытку дать пограничнику $1,5 тыс. взятки 03
Гражданин Сирии задержан в харьковскому аэропорту за попытку дать пограничнику $1,5 тыс. взятки 04

Следственно-оперативные действия проводились по сообщению сотрудников ГВВБ "Восток" совместно с ГОРВ Харьковского пограничного отряда и полицейскими отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, с привлечением спецназа пограничной службы ДОЗОР.

Также читайте: 25-летний мужчина умер при задержании в Староконстантинове: остановилось сердце

Сейчас решается вопрос о сообщении иностранцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения.

Первоочередные следственные действия продолжаются, устанавливаются другие участники уголовного преступления.

аэропорт (1511) взятка (6167) Госпогранслужба (6485) задержание (6679) Сирия (3147) Харьков (7521)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Интересная рекламная надпись на плакате на последнем фото:

"Добро пожаловать в Харьков, куда дальше?"
показать весь комментарий
04.04.2021 14:48
+3
Неборака не знав тутешніх тарифів.
показать весь комментарий
04.04.2021 14:30
+2
Асадовський шнирьок , мабуть, він же й кремлівський агент !
показать весь комментарий
04.04.2021 14:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неборака не знав тутешніх тарифів.
показать весь комментарий
04.04.2021 14:30 Ответить
Асадовський шнирьок , мабуть, він же й кремлівський агент !
показать весь комментарий
04.04.2021 14:31 Ответить
Крембль завжди діє чужими руками, а іхтамнєт.
показать весь комментарий
04.04.2021 14:35 Ответить
Интересная рекламная надпись на плакате на последнем фото:

"Добро пожаловать в Харьков, куда дальше?"
показать весь комментарий
04.04.2021 14:48 Ответить
1,5 тисячі здали. Де решта?
показать весь комментарий
04.04.2021 14:50 Ответить
Все сирийци поддерживают россию в споре с Украиной.
показать весь комментарий
04.04.2021 14:53 Ответить
А они вообще знают где это?
показать весь комментарий
04.04.2021 15:01 Ответить
ашалом малекулама салом пополам
показать весь комментарий
04.04.2021 15:02 Ответить
по полтора косаря зеленый госизменник не берет.
помнится, была новость, что берет от "поллимона" и то вижжит о том, что нму мало.
показать весь комментарий
04.04.2021 15:42 Ответить
Ніщеброд! Треба було не меньше п'ятьорочки стартувати
показать весь комментарий
04.04.2021 17:17 Ответить
Тупорылые сирийцы, привыкли что в их недо-стране 100$ решают все проблемы.

А ведь это Украина, и совершенно невозможно представить себе ситуацию, что в международном аеропорту разрешат вьезд какому маланцу за полтора куска.

Кусок сирийского дерьма
показать весь комментарий
04.04.2021 20:43 Ответить
 
 