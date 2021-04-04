Гражданин Сирии задержан в харьковскому аэропорту за попытку дать пограничнику $1,5 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

1,5 тысячи долларов США - такую ​​сумму гражданин Сирии пытался дать начальнику одного из подразделений отдела пограничной службы "Харьков" в харьковском аэропорту.

Таким образом правонарушитель 1988 года рождения пытался решить вопрос о содействии ему в беспрепятственном пересечении государственной границы в пункте пропуска "Харьков-авиа" его соотечественниками, гражданами Сирии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госпогранслужбы.

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Сегодня правоохранители задержали иностранца в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сразу после передачи взятки должностному лицу. Денежные средства изъяты.









Следственно-оперативные действия проводились по сообщению сотрудников ГВВБ "Восток" совместно с ГОРВ Харьковского пограничного отряда и полицейскими отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, с привлечением спецназа пограничной службы ДОЗОР.

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Сейчас решается вопрос о сообщении иностранцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения.

Первоочередные следственные действия продолжаются, устанавливаются другие участники уголовного преступления.