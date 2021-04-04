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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Немецкая компания Siemens в обход санкций снова поставляет оборудование в оккупированный Крым, - СМИ. ФОТО

Немецкая компания Siemens снова поставила оборудование в оккупированный Крым для выкачки воды в бассейне речки Зуя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма.

На сайте отмечается: "18 марта 2021 года российская пропаганда, включая "официальные Интернет-ресурсы" крымского "Совета министров", сообщила об "успешном запуске" Бештерек-Зуйского водопровода, который должен поставлять в Симферополь ежедневно 20 тысяч кубометров артезианской воды. В то же время указанный "запуск" оказался "пробным" и полноценная эксплуатация водопровода анонсирована "Советом министров" в середине апреля 2021 года.

Как уже сообщали эксперты, заявленный объем добычи воды соответствующей насосной станцией подземных вод бассейна Зуи представляется утопическим. Но полноценное выкачивание насосной станцией соответствующих подземных водных горизонтов при любых обстоятельствах повлечет существенные негативные последствия для жителей самой Зуйской долины; оно лишит их доступа к воде в надлежащем объеме, уничтожит многолетние насаждения и уникальную приречных экосистему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад

В то время, как следует из изображений оборудования насосной станции, распространенных "властью Крыма", их основную составляющую составляют насосы марки "Siemens". Учитывая эту ситуацию "АРК" обратилась с официальным письмом в главную штаб-квартиру "Siemens" в Мюнхене, в австрийскую компанию "Siemens", в ее дочернее предприятие в Киеве и в филиал "Siemens" в Москве.

В письме Ассоциации было указано на использование российской оккупационной администрацией в Крыму поставленного и обслуживаемого европейскими структурами оборудования "Siemens" не только в нарушение санкций Европейского Союза, но как орудия для экоцида и совершения военных преступлений на полуострове. Ведь главной целью Бештерек-Зуйского водопровода является обеспечение военных баз РФ в Крыму, как средства дальнейшей российской агрессии и одновременно – содействие преступному переселению в Симферополь российских колонизаторов, для обустройства которых осуществляются соответствующие условия.

Немецкая компания Siemens в обход санкций снова поставляет оборудование в оккупированный Крым, - СМИ 01

Немецкая компания Siemens в обход санкций снова поставляет оборудование в оккупированный Крым, - СМИ 02
Немецкая компания Siemens в обход санкций снова поставляет оборудование в оккупированный Крым, - СМИ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономия воды в Крыму: Оккупанты советуют жителям отремонтировать сантехнику и купить сберегающую душевую лейку

Это уже не первый раз, когда немецкую компанию уличили в поставках оборудования на оккупированный полуостров. В 2017 году международный скандал вызвала поставка четырех турбинных установок "Siemens" на теплоэлектростанции оккупированного полуострова.  Тогда концерн активно имитировал "возмущение" и даже начинал "судебные процессы" против "неправильно использованного оборудования".

Также читайте: Концерн Siemens сделал все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась, - Климкин. ФОТО

Крым (26412) водоснабжение (723) Siemens (103) вода (919)


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Топ комментарии
+36
немецкие суки,любители лаптей и балалаек(( в Украине тоже таких хватает,хотя бы закупки электроэнергии
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04.04.2021 15:10
+35
Забор воды идёт с глубины 400-500 метров!
Это невосполняемые!!!!! водные ресурсы.

Сименс участвует в экоциде украинского Крыма!
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04.04.2021 15:18
+27
Это всё что нужно знать о "европейских ценностях"."Сименс" с Гитлером сотрудничала,теперь с Путлером.Ничего не изменилось.
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04.04.2021 15:16
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Сименс сосёт у дедушки Пу.
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04.04.2021 15:56 Ответить
Украина должна ввести санкции против Бош/Симменс и не покупать их продукцию и запрещать другим украинским фирмам покупать их продукцию
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04.04.2021 16:00 Ответить
Можно. Купил у расеи солярку..заправил танк..замочил десяток расеянцев. За что купил солярку? А пускай Европа раскошеливается на кредиты. А отдавать? Х@й на рыло. На войну всё списать можно. Хотят спокойно жить? Украина на халяву прикрывать не будет от свиноруской дичи.
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04.04.2021 16:52 Ответить
Сто раз печатал. Ох и ржут со всей этой дурки-мульки по части воды попить, где постирать, гамно смыть на таких островах как Мальта, Кипр, Крит, Сицилия, Корсика, Болеарские о-ва и прочие Родосы! Так там каждый день в порты заходят пас-лайнеры по 4-5 тыс. на борту людей, сады, апельсины, маслины ростут. Судоремонт, военно-морские базы тоже. И воды залейся! Хотя рек сроду там нет. На такую туфту ведёмься.
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04.04.2021 16:00 Ответить
Германии необходимо вьіставить счет еще за 2 мировую. Но и в современности найдется за что.
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04.04.2021 16:00 Ответить
Германия это кошелек ЕС. С ними нельзя ссориться.
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04.04.2021 16:10 Ответить
В открытом доступе есть данные что имела РАБссия в 2012 году и что сейчас...Небо и Земля...а не прошло и 10 лет и РАБссия в дерьме...певец известный правильно спел...как же так в стране все есть,а народу нехрень ЕСТь.. Вася Обломов кажись или Семен Слепаков...точно не помню...
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04.04.2021 16:05 Ответить
"наши" а ты какое отношения мокша имеешь к Украине ? если твоя сестра , жена , мать , дочка работает на панеле это не значит что вы какое-то отношение имеет к украинцам, в Москве шлюхи в два раза дешевле стоят чем в том же Киеве это тебе кацапу на заметку , ибо в России бабы сами по себе легкодоступные за бутылку пива отдадутся , чемпионат мира по футболу ночно продемонстрировал что Россия основной поставщик путан в мире, даже по новосн
мы каналам пропаг
ан
доны умоляли не ипаца с приезжими )) более доступных шлюх чем в России нет негде, так что свои сказки про путан бабкам у подъезда будешь разказывать
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05.04.2021 09:36 Ответить
В будку, свинособака!
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04.04.2021 16:28 Ответить
А засрашка с Украиной воюет? Со стороны засрашки слышится-"ихтамнет" седьмой год. Так почему Украина не может себя обеспечивать из засрашки,чтобы убивать засрашников?
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04.04.2021 16:44 Ответить
Украина с Россией воюет? Нет, наверное. Ты прав ,Аркадий-это рашист оккупирует часть Украины и ведет с ней войну ,созданными в Минске ,гейропейскими подельниками ху,,тина фрицами и жабоедами , ордло ему подконтрольные.
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04.04.2021 19:54 Ответить
Ну вообще то Сименс тут не при делах, как и с поставками турбин. Вся хитрость заключается, что все это оборудование изготовляется на Питерском заводе силовых агрегатов, у них конечно совместное производство, но завод изготовитель вправе продавать свою продукцию где хочет - се ля ви!
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04.04.2021 16:22 Ответить
На фото вообще нет никаких логотипов, ни эмблем - откуда такие данные?
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04.04.2021 16:48 Ответить
А если посмотреть на фото, прежде чем писать, то увидишь лого на втором и на третьем кадре. Большое такое.
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04.04.2021 18:16 Ответить
ТМ и бренд, нанесенный на изделие - может регулироваться договором СП.
В котором есть пункт о разрешении собственника ТМ на использование, но нет пункта о поставках в Крым.
Если мне не изменяет память, то по действущим нормам международного законодательства в сфере свободной торговли, нельзя прописывать в контрактах территориальные ограничения. То есть ответственность за поставку в подсанкционные регионы есть, но ограничить это контрактом напрямую низзя.
А что тому рф-скому заводу санкции? У них и так...
Схема в общем.
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05.04.2021 09:44 Ответить
Берлин и Москва начали вторую мировую как союзники. Немцы опыта набрались, теперь тайно поддерживают оккупацию Крыма. Бабло не пахнет!
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04.04.2021 16:27 Ответить
Это вопрос спорный. Многие помнят пакт молотова-риббентропа, по которому делили польшу. Но все начинают страдать забывчивостью, когда речь заходит о мюнхенской конфренции
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05.04.2021 09:45 Ответить
Первый раз слышу про мюнхенскую конфренцию
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05.04.2021 11:43 Ответить
Открытая информация. Гугл / вика.
Если кратко: то одобренный этой конференцией аншлюсс Чехословакии во многом предвосхитил начала 2МВ. Ну и собственно полякам грех жаловаться на последствия в виде последующего их раздела. Всего-то нужно было разрешить проход по их территории войск совка, у которого с оной чехословакией был договор о военной поддержке. Соотв. ноты от совка были.
При таком раскладе 2МВ могло бы и не быть.
Но... в Мюнхене на конференции решили иначе. Участники... очень не любят об этом вспоминать, потому как тогда версии резуна рушатся на голубом глазу.
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05.04.2021 16:18 Ответить
Если навскидку даже вспомнить кто такая по факту Екатерина вторая,то своеобразный симбиоз кацапни и бюргеров не вызывает особого удивления.
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04.04.2021 16:41 Ответить
А наши дауны, почему также нелегально ЯО не завозят? Дауны зеленожопые.
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04.04.2021 16:51 Ответить
А потом у нас мудрый народ выберет очередного клоуна (или крепкого хозяйственника), который ЯО продаст втихаря маленькой, но очень гордой стране, жители которой любят захватывать проплывающие мимо корабли...
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04.04.2021 18:20 Ответить
Зачем ЯО? Есть носители? Не пишите ерунду.
В Украине 17 ядерных реакторов. Если заминировать их, чтобы не достались врагу - уже такой шухер поднимется в той же Германии...
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04.04.2021 18:43 Ответить
Германия, усилиями меркель, превратилась в Немецкий федеральный округ Орды. Как были садистами - так и остались. Национал-социализм и рашизм - братья!!! Доказано историей.
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04.04.2021 17:01 Ответить
100%
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04.04.2021 19:55 Ответить
Федеральный канцлер Меркель по поводу обнародованной информации о работе компании "Siemens" в Крыму заявила:
- Не стоит драматизировать, всему персоналу "Siemens" предписано выполнять заказы для Крыма исключительно с угрюмым выражением морды лица. Более того, весь задействованный на Крымских заказах персонал "Siemens" обязан во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону РФ, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
Также Бундес-фрау Меркель сообщила детали подготовки к "выпускной" вечерине по поводу окончания пребывания в должности федерального канцлера:
- В выпускном наряде будут использованы следующие традиционные элементы: будёновка, кумачовая рубаха-косоворотка, валенки и сменные лыковые лапти. Также в Италии эксклюзивно заказаны: балалайка от Страдивари и гармонь-тальянка от Гварнери, под аккомпанемент которых труппа Берлинского балета исполнит па-де-де "Камаринская", а хор Берлинской оперы - торжественную ораторию "Калинка-Малинка".
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04.04.2021 17:35 Ответить
Это не Сименс. Это циркуляционные Насосы ***** производства фирмы Ando Technik GmbH. Блоки управления Сименс устанавливаются на что угодно и продаются в строительных супермаркетах. Сименс, конечно, коррумпированные уроды, которым все-равно, что и кому продавать, но, в данном случае, это не они. А Ando Technik надо мочить, как минимум, санкциями
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04.04.2021 17:49 Ответить
Санкции разрешают продавать управляющие блоки и другую электронику стране-агрессору?
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04.04.2021 18:18 Ответить
Санкции запрещают продавать конкретно в Крым.

А тут, видимо просто не указывали что покупают для Крыма. Попробовать ввести санкции против производителя - так он ещё на вас и в суд подаст, чтоб вы доказали что он знал куда будут установлены насосы.
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04.04.2021 18:23 Ответить
Та да, почитал. Жесть. В Крым продавать нельзя, в россию - можно. Санкционеры хреновы...
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04.04.2021 18:33 Ответить
Вообще, надо хорошо постараться чтоб под эти санкции попасть. Надо чтоб покупающая сторона либо была в Крыму зарегистрирована, либо указала что покупает для Крыма (чего крайне наивно ожидать).

Просто создать фирму - посредника, и провести сделку через неё. На неё можно наложить что угодно (всё равно её завтра же уже не будет). А причём там Сименс???
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04.04.2021 18:48 Ответить
Ещё раз, эти блоки управления не штучный товар, они не подлежат ни какому контролю, их можно в Гамбурге купить в строительном супермаркете, сесть в самолёт и через 3 часа быть с ними в Москве. Думаю, чт в России их тоже можно купить в супермаркете проблема в насосной системе: её рассчитывают под конкретные условия, глубина, расход, зимсостав воды, итд. Т. Е. её нельзя спроектировать, не понимая, где она будет работать. Потом должен прилететь немецкий шеф-монтажник и наладчик с Андо Тех, из Гамбурга, поруководить распаковкой, сборкой и ввести в эксплуатацию. То же самое было с турбина и сименс. Именно немецкий сименс, а не из русское представительство, должны были точно знать, где и в каких условиях турбины будут работать, а потом должны были прилететь и ввести их в эксплуатацию на месте.

Кстати, Бештерек-зуйский водовод не для Севастополя, а для Симферополя. Для Севастополя и базы ввели в марте Бельбекский водозабор, где все штучно оборудование, включая Насосы, российское, а строил стройбат. Так там Насосы уже текут
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04.04.2021 20:08 Ответить
Вибачте,, але судячи з фото на цих насосах не тільки блок управління Сіменс, а цілий електродвигун. А цей компонент товару є одним з головних. А загалом про німців хочу сказати таке: в 30-40 роках вони знищували жидів -- цей факт відомий.Я думаю що однією з причин було те, що німці прибирали конкурентів.Дійсність показала що німці такі ж хитровимахані, як і жиди.
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04.04.2021 18:21 Ответить
А коли буде засідання РНБО по Сіменсу? Єдина адекватна відповідь тут - санкції. Заборона постачань в Україну набагато перекриє прибутки від продажів в Криму. І іншим наука буде
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04.04.2021 18:31 Ответить
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04.04.2021 20:06 Ответить
ФАШИСТЫ !!!
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04.04.2021 22:34 Ответить
Думаю, что немцам далеки озабоченности Украины, особенно в условиях просадки про производства в период жёсткого локдауна.
Украинский капиталист ни чем не отличается от немецкого.
Потому и торгуют с Россией.
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04.04.2021 23:11 Ответить
Надо Украине за экоцид Крыма подать в суд на Сименс. Даже если не выиграет негативный имидж создаст,будь здоров. Конечно,лучше нанять юридическую контору,которая миллиардов десять отсудит. Тогда ЛЮБАЯ компания десять раз подумает ТАК зарабатывать.
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05.04.2021 07:09 Ответить
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