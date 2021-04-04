Немецкая компания Siemens в обход санкций снова поставляет оборудование в оккупированный Крым, - СМИ. ФОТО
Немецкая компания Siemens снова поставила оборудование в оккупированный Крым для выкачки воды в бассейне речки Зуя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма.
На сайте отмечается: "18 марта 2021 года российская пропаганда, включая "официальные Интернет-ресурсы" крымского "Совета министров", сообщила об "успешном запуске" Бештерек-Зуйского водопровода, который должен поставлять в Симферополь ежедневно 20 тысяч кубометров артезианской воды. В то же время указанный "запуск" оказался "пробным" и полноценная эксплуатация водопровода анонсирована "Советом министров" в середине апреля 2021 года.
Как уже сообщали эксперты, заявленный объем добычи воды соответствующей насосной станцией подземных вод бассейна Зуи представляется утопическим. Но полноценное выкачивание насосной станцией соответствующих подземных водных горизонтов при любых обстоятельствах повлечет существенные негативные последствия для жителей самой Зуйской долины; оно лишит их доступа к воде в надлежащем объеме, уничтожит многолетние насаждения и уникальную приречных экосистему.
В то время, как следует из изображений оборудования насосной станции, распространенных "властью Крыма", их основную составляющую составляют насосы марки "Siemens". Учитывая эту ситуацию "АРК" обратилась с официальным письмом в главную штаб-квартиру "Siemens" в Мюнхене, в австрийскую компанию "Siemens", в ее дочернее предприятие в Киеве и в филиал "Siemens" в Москве.
В письме Ассоциации было указано на использование российской оккупационной администрацией в Крыму поставленного и обслуживаемого европейскими структурами оборудования "Siemens" не только в нарушение санкций Европейского Союза, но как орудия для экоцида и совершения военных преступлений на полуострове. Ведь главной целью Бештерек-Зуйского водопровода является обеспечение военных баз РФ в Крыму, как средства дальнейшей российской агрессии и одновременно – содействие преступному переселению в Симферополь российских колонизаторов, для обустройства которых осуществляются соответствующие условия.
Это уже не первый раз, когда немецкую компанию уличили в поставках оборудования на оккупированный полуостров. В 2017 году международный скандал вызвала поставка четырех турбинных установок "Siemens" на теплоэлектростанции оккупированного полуострова. Тогда концерн активно имитировал "возмущение" и даже начинал "судебные процессы" против "неправильно использованного оборудования".
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мы каналам пропаг
ан
доны умоляли не ипаца с приезжими )) более доступных шлюх чем в России нет негде, так что свои сказки про путан бабкам у подъезда будешь разказывать
В котором есть пункт о разрешении собственника ТМ на использование, но нет пункта о поставках в Крым.
Если мне не изменяет память, то по действущим нормам международного законодательства в сфере свободной торговли, нельзя прописывать в контрактах территориальные ограничения. То есть ответственность за поставку в подсанкционные регионы есть, но ограничить это контрактом напрямую низзя.
А что тому рф-скому заводу санкции? У них и так...
Схема в общем.
Если кратко: то одобренный этой конференцией аншлюсс Чехословакии во многом предвосхитил начала 2МВ. Ну и собственно полякам грех жаловаться на последствия в виде последующего их раздела. Всего-то нужно было разрешить проход по их территории войск совка, у которого с оной чехословакией был договор о военной поддержке. Соотв. ноты от совка были.
При таком раскладе 2МВ могло бы и не быть.
Но... в Мюнхене на конференции решили иначе. Участники... очень не любят об этом вспоминать, потому как тогда версии резуна рушатся на голубом глазу.
В Украине 17 ядерных реакторов. Если заминировать их, чтобы не достались врагу - уже такой шухер поднимется в той же Германии...
- Не стоит драматизировать, всему персоналу "Siemens" предписано выполнять заказы для Крыма исключительно с угрюмым выражением морды лица. Более того, весь задействованный на Крымских заказах персонал "Siemens" обязан во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону РФ, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
Также Бундес-фрау Меркель сообщила детали подготовки к "выпускной" вечерине по поводу окончания пребывания в должности федерального канцлера:
- В выпускном наряде будут использованы следующие традиционные элементы: будёновка, кумачовая рубаха-косоворотка, валенки и сменные лыковые лапти. Также в Италии эксклюзивно заказаны: балалайка от Страдивари и гармонь-тальянка от Гварнери, под аккомпанемент которых труппа Берлинского балета исполнит па-де-де "Камаринская", а хор Берлинской оперы - торжественную ораторию "Калинка-Малинка".
А тут, видимо просто не указывали что покупают для Крыма. Попробовать ввести санкции против производителя - так он ещё на вас и в суд подаст, чтоб вы доказали что он знал куда будут установлены насосы.
Просто создать фирму - посредника, и провести сделку через неё. На неё можно наложить что угодно (всё равно её завтра же уже не будет). А причём там Сименс???
Кстати, Бештерек-зуйский водовод не для Севастополя, а для Симферополя. Для Севастополя и базы ввели в марте Бельбекский водозабор, где все штучно оборудование, включая Насосы, российское, а строил стройбат. Так там Насосы уже текут
Украинский капиталист ни чем не отличается от немецкого.
Потому и торгуют с Россией.