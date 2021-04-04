Немецкая компания Siemens в обход санкций снова поставляет оборудование в оккупированный Крым, - СМИ. ФОТО

Немецкая компания Siemens снова поставила оборудование в оккупированный Крым для выкачки воды в бассейне речки Зуя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма.

На сайте отмечается: "18 марта 2021 года российская пропаганда, включая "официальные Интернет-ресурсы" крымского "Совета министров", сообщила об "успешном запуске" Бештерек-Зуйского водопровода, который должен поставлять в Симферополь ежедневно 20 тысяч кубометров артезианской воды. В то же время указанный "запуск" оказался "пробным" и полноценная эксплуатация водопровода анонсирована "Советом министров" в середине апреля 2021 года.

Как уже сообщали эксперты, заявленный объем добычи воды соответствующей насосной станцией подземных вод бассейна Зуи представляется утопическим. Но полноценное выкачивание насосной станцией соответствующих подземных водных горизонтов при любых обстоятельствах повлечет существенные негативные последствия для жителей самой Зуйской долины; оно лишит их доступа к воде в надлежащем объеме, уничтожит многолетние насаждения и уникальную приречных экосистему.

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В то время, как следует из изображений оборудования насосной станции, распространенных "властью Крыма", их основную составляющую составляют насосы марки "Siemens". Учитывая эту ситуацию "АРК" обратилась с официальным письмом в главную штаб-квартиру "Siemens" в Мюнхене, в австрийскую компанию "Siemens", в ее дочернее предприятие в Киеве и в филиал "Siemens" в Москве.

В письме Ассоциации было указано на использование российской оккупационной администрацией в Крыму поставленного и обслуживаемого европейскими структурами оборудования "Siemens" не только в нарушение санкций Европейского Союза, но как орудия для экоцида и совершения военных преступлений на полуострове. Ведь главной целью Бештерек-Зуйского водопровода является обеспечение военных баз РФ в Крыму, как средства дальнейшей российской агрессии и одновременно – содействие преступному переселению в Симферополь российских колонизаторов, для обустройства которых осуществляются соответствующие условия.





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Это уже не первый раз, когда немецкую компанию уличили в поставках оборудования на оккупированный полуостров. В 2017 году международный скандал вызвала поставка четырех турбинных установок "Siemens" на теплоэлектростанции оккупированного полуострова. Тогда концерн активно имитировал "возмущение" и даже начинал "судебные процессы" против "неправильно использованного оборудования".

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