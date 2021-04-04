РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12808 посетителей онлайн
Новости Фото
19 298 94

"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 апреля, на Майдане Незалежности в Киеве состоялась очередная акция в поддержку Беларуси. В этот раз собравшиеся также протестовали против присутствия флагов "ДНР" и "ЛНР" на провластном автопробеге в Минске.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. 

В ходе акции собравшиеся написали коллективное обращение к главе МИД Украины Дмитрию Кулебе:

"Мы, граждане Республики Беларусь, находящиеся на территории Украины, а также граждане Украины обеспокоены присутствием на провластном автопробеге в Минске, организованном при содействии официальных лиц Республики Беларусь, который состоялся 27 марта 2021 года, флагов квазигосударственных образований, незаконно образованных на территории Украины, которая была захвачена российскими оккупантами, так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Считаем, что подобные демонстрации подрывают идею территориальной целостности государства Украина, открывают вопрос территориальной целостности государства Республика Беларусь, а также демонстрируют откровенную пророссийскую и враждебную по отношению к государству Украина позицию официальных властей Республики Беларусь", - следует из обращения активистов.

Кроме этого они призывают министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу требовать от посла Республики Беларусь объяснения и официального комментария по данному факту.

По данным корреспондента Цензор.НЕТ, собравшиеся в ходе акции сожгли флаг России и "ДНР".

Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 01
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 02
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 03
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 04
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 05
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 06
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 07
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 08
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 09
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 10
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 11
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 12
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 13
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 14
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 15
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 16
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 17
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 18
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 19
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 20
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 21
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 22
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 23
Сьогодні він визнав ДНР і ЛНР, а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир, - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске 24

ФОТО и ВИДЕО: Олег Богачук

Автор: 

Беларусь (7904) майдан (4142) протест (5859) терроризм (18691) флаг (938) Минск (1562) автопробег (102) Богачук Олег (1462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - На Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске - Цензор.НЕТ 360
показать весь комментарий
04.04.2021 15:53
+13
"Мы граждане Республики Беларусь......" у вас был шанс те пару дней в начале августа когда вас вышло несколько сотен тысяч и таракан уже ходил под себя, а вы тапочки снимали становясь на лавочки и говорили у нас не "майдан"(мы не дикиехохлы) ...... теперь только про свободу можете говорить стоя на этом самом Майдане.........
показать весь комментарий
04.04.2021 16:02
+10
совковая тряпка для него флаг Беларуси
показать весь комментарий
04.04.2021 15:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нужно признать, что спецоперация ***** в Беларуси сработала на все 100%. И теперь нам жизненно необходимо укреплять и кордон с Беларусью. Зато как радовались наши полезные идиоты на выборах в Беларуси.
показать весь комментарий
04.04.2021 15:50 Ответить
"И КОРДОН с Беларусью.."?"И"-это,я так понимаю,что у нас где-то укрепляют,а теперь надо еще и там.Поэтому хотелось бы узнать:где именно у нас его укрепляют?Имеется в виду Сенина виртуальная "стена" и вышки Розенблата?
показать весь комментарий
04.04.2021 15:55 Ответить
Ну а сказать то конкретно что хотели? Или абы воздух испортить? Это у диванных экспердов кордоны от вторжения укрепляют "сениной стеной" и "вышками розенблата". А у нормальных людей созданием укрепрайонов и оборонных рубежей.
показать весь комментарий
04.04.2021 16:29 Ответить
*Сегодня он признал ДыНыРы а завтра нападёт.....*. Чуть напомнило совковую дурь давнюю. *Сегодня он играет джаз---а завтра Родину предаст*. Неужели и правда все эти годы кто то верил этому председателю радгоспа? Та оно падлик морозов умноженое на миллион!
показать весь комментарий
04.04.2021 16:46 Ответить
Это агрофюрер до 2020 года пытался играть в свою игру. И сохранять нейтралитет в нашей войне с Рашей. Но все кончилось с выборами, спецоперация по наказанию строптивого Луки у ***** прошла успешно. Теперь у нас появилась дополнительная головная боль на севере. Это видео пары дней в Беларуси.
https://twitter.com/i/status/1378353017813090304
показать весь комментарий
04.04.2021 16:58 Ответить
Дополнительные войска вошли под видом учений. Любимая тактика *****
https://www.dw.com/ru/rossija-anonsirovala-dva-sovmestnyh-*******-uchenija-s-belarusju/a-56798164
показать весь комментарий
04.04.2021 17:10 Ответить
А как было в Грузии в 2008г? Сначала сначала манёвры Южного округа, потом ежегодная весенняя проверка там же---а потом почему то к июню никто не вернул в\ч на базовые места. Даже офицерики забухтели чуть---в город захотелось. Ну а потом началось. И стало ясно всё. Лучше сухой Порох в пороховницах---чем жидкий ваЗЕлин в ягодицах! Старинная запорожская пословица.
показать весь комментарий
04.04.2021 17:39 Ответить
Нагадати, що сивочолий, вже навіть після Гриба, казав про луку?
показать весь комментарий
04.04.2021 17:33 Ответить
Напомнить, что Гриба официально на территории Белоруси выкрали рашенские ФСБешники?
показать весь комментарий
04.04.2021 17:35 Ответить
Головне відмазати псевдопророка. Хай щастить.
показать весь комментарий
04.04.2021 17:39 Ответить
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдані протестували через терористичні прапори на провладному автопробігу в Мінську - Цензор.НЕТ 4210
показать весь комментарий
04.04.2021 17:41 Ответить
Працюйте, не буду заважати.
показать весь комментарий
04.04.2021 17:43 Ответить
Меньше принимайте, а то и не такое привидится. Сгорите так.
показать весь комментарий
04.04.2021 17:45 Ответить
Ті, хто горить і є живі. Інші просто пристосовуються...
показать весь комментарий
04.04.2021 17:54 Ответить
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдані протестували через терористичні прапори на провладному автопробігу в Мінську - Цензор.НЕТ 6355
показать весь комментарий
04.04.2021 17:55 Ответить
Не збагнеш.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:01 Ответить
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдані протестували через терористичні прапори на провладному автопробігу в Мінську - Цензор.НЕТ 7982
показать весь комментарий
04.04.2021 18:03 Ответить
Який стосунок має гопота до старої імперської інтелігенції?
показать весь комментарий
04.04.2021 18:07 Ответить
Вот и думаю, что ты, гопота, можешь тут только кидать дерьмо на вентилятор. Другому именно ты и не обучен. Лечись и меньше нюхай свою дурь.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:09 Ответить
Не цікава маячня.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:26 Ответить
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдані протестували через терористичні прапори на провладному автопробігу в Мінську - Цензор.НЕТ 3466
показать весь комментарий
04.04.2021 18:27 Ответить
Клинить?
показать весь комментарий
04.04.2021 18:28 Ответить
Согласен,теперь белорусь и россия вместе .
показать весь комментарий
04.04.2021 19:24 Ответить
Молодцы, ребята! Кстати, кто из форумчан там был?
показать весь комментарий
04.04.2021 15:52 Ответить
На жаль акція не була анонсована, обов'язково вийшов би підтримати
показать весь комментарий
04.04.2021 22:25 Ответить
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - На Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске - Цензор.НЕТ 360
показать весь комментарий
04.04.2021 15:53 Ответить
А что то флаги совсем не беларуские на фотках.
показать весь комментарий
04.04.2021 15:55 Ответить
А какие беларусские?
показать весь комментарий
04.04.2021 15:57 Ответить
совковая тряпка для него флаг Беларуси
показать весь комментарий
04.04.2021 15:59 Ответить
Скорее Белоруссии. Именно так пишут название на ордынских телеканалах заклятые братья-мокшане.
показать весь комментарий
04.04.2021 16:03 Ответить
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдані протестували через терористичні прапори на провладному автопробігу в Мінську - Цензор.НЕТ 6106
показать весь комментарий
04.04.2021 16:38 Ответить
Чувак-местный ватничек? Пусть в Дыру съездит,посмотрит к чему приводит беготня с красножопой и кацапской символикой)
показать весь комментарий
04.04.2021 16:03 Ответить
Признанный ООН, как у меня.
показать весь комментарий
04.04.2021 16:01 Ответить
Так,свастика тоже была признана мировым сообществом и ЛН)Уважаешь свастику?
показать весь комментарий
04.04.2021 16:04 Ответить
А ООН признает(или не признает) флаги?
показать весь комментарий
04.04.2021 16:05 Ответить
Регистрирует. Там нет флагов днр,лнр, бчб и других подобных тряпок в качестве государственных.
показать весь комментарий
04.04.2021 16:17 Ответить
ООН признает ГОСУДАРСТВО,а какой флаг у государства им плевать.А чем,собственно,Вас не устраивает исторический флаг в национальных цветах,первые упоминания о котором были еще в 13-ом веке,а в 15-ом - и документальные подтверждения,(а в 1918 -флаг БНР)и почему устраивает детище извращенцев-комуняк?
показать весь комментарий
04.04.2021 16:24 Ответить
У него просто в сесесере стоял.Воспоминания хорошие😂
показать весь комментарий
04.04.2021 16:30 Ответить
Ну так пусть в сортире положит газетки вместо буржуинской туалетной бумаги, а по ванной и кухне развешает стиранные одноразовые пакетики. И дальше в том-же духе.
показать весь комментарий
04.04.2021 16:38 Ответить
В тринадцатом веке не было государственного флага, а у каждого знатного литвина был свой родовой штандарт и герб.
показать весь комментарий
04.04.2021 17:24 Ответить
А теперь у вас совковая тряпка плюс тряпки зверей. Поддерживаешь лугандонское зверье, русский? Они твоего фюрерка поддержали...
показать весь комментарий
04.04.2021 17:28 Ответить
А с чего нам (литвинам)чернопопых поддерживать?
показать весь комментарий
04.04.2021 17:51 Ответить
1. вам, русским, теперь ***** приказывает.
2. лугандонское зверье тепрь - ваши, родные, раз у вас со своими тряпками гуляют в поддержку хитрозачесанного фюрерка.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:03 Ответить
Ти прихвостень окупанта.ПНХ-звідси.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:39 Ответить
беларусские холуи фашистского кремля задают тупые вопросы?
показать весь комментарий
04.04.2021 15:58 Ответить
Но твоих флагов "заката над болотом" там и не должно быть. Там наши БЧБ флаги.
показать весь комментарий
04.04.2021 16:00 Ответить
Каждый волен махать любым полотнищем(хоть радужным) обратимся к официальным документам Украины. Она признала бчб флагом Беларуси?
показать весь комментарий
04.04.2021 16:05 Ответить
А разве он уже не был государственным флагом?
показать весь комментарий
04.04.2021 16:08 Ответить
Был. Но народ на референдуме убрал.
показать весь комментарий
04.04.2021 16:18 Ответить
Украина не признает таракана президентом Белоруси. в котором, как в яйце, все ее символы..
показать весь комментарий
04.04.2021 16:11 Ответить
«Беларусы. Если вы проиграете, Беларусь будет поглощена. Если Беларусь будет поглощена, она станет частью Союзного государства. Если она станет частью новой империи - вы будете служить в ее армии. Если вы будете служить в ее армии - нам придется воевать с вами. Это-то вы понимаете?
Осознайте главное. Нет вопроса «мирный протест» или «не мирный протест». Вопрос стоит так - либо вы будете воевать в Минске с Лукашенко сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине и уже в самом ближайшем будущем, поверьте».
Полгода назад написано. Всего полгода. Быстро течение истории ускоряется, правда?
Ну, что, друзья, теперь доходит? Теперь, когда колонны российских бэтээров движутся по вашей стране в сторону Ровенской области, понятно, о чем блажил этот полудурок Бабченко, который так не понимает вас, прекрасных уникальных беларусов, у которых лишь бы не Майдан?
В этом пакете только две опции. Либо Майдан. Либо - Кремль.
И если вы думаете, что у вас получится остаться в стороне в этой военной игре, и Недорейх будет лишь использовать вашу страну, как плацдарм для нападения - поверьте. Не получится.
Привет российским либералам, до розовых соплей умилявшимся вашим ботиночкам перед лавками. И умилившим в конце-концов и вас.
Нобелевскому лауреату отдельный.
Все стало серьезно.
Все теперь по-взрослому.
показать весь комментарий
04.04.2021 21:47 Ответить
купуйте, купуйте островецьку е/е ... бо бені+пінчуку так вигідно
показать весь комментарий
04.04.2021 15:57 Ответить
Кравчук назвал лыковую белорусь кремлевско-пуйловскими холуями, кто не согласен?
показать весь комментарий
04.04.2021 16:00 Ответить
Будет и Беларусь свободна. Собирая по 200 тысяч на митингах, нужно не хороводы по городу водить, а выкидывать ментов из участков, депутатов - из парламента, Усатого Таракана - из дворца. Надеюсь, белорусы урок усвоили.
показать весь комментарий
04.04.2021 16:01 Ответить
надежда всегда долгоживучая...
показать весь комментарий
04.04.2021 16:02 Ответить
Сжигают флаги и все такое, когда хотят что-то дискредитировать. Я бы проверил этих ребят на связи с ФСБ.
показать весь комментарий
04.04.2021 16:02 Ответить
"Мы граждане Республики Беларусь......" у вас был шанс те пару дней в начале августа когда вас вышло несколько сотен тысяч и таракан уже ходил под себя, а вы тапочки снимали становясь на лавочки и говорили у нас не "майдан"(мы не дикиехохлы) ...... теперь только про свободу можете говорить стоя на этом самом Майдане.........
показать весь комментарий
04.04.2021 16:02 Ответить
Вижу сожжённую парашную тряпку- ставлю лайк. Вижу дохлого парашника- ставлю два.
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске - Цензор.НЕТ 6767
показать весь комментарий
04.04.2021 16:05 Ответить
Витебская область.
Это всё что нужно знать о благополучии лукашенковской Беларуси.
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске - Цензор.НЕТ 4040
показать весь комментарий
04.04.2021 16:05 Ответить
А навоз ты покупал за деньги, или за гавно выданное в бухгалтерии?
показать весь комментарий
04.04.2021 16:18 Ответить
Уже разбиралась эта писулька на одном сайте (откуда ты ее приволок), признана фейком.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:34 Ответить
я не понял плакат в киеве, на котором написано - тут не расея тут беларусссия. какого путена менцкие болота переместились в Украину?
показать весь комментарий
04.04.2021 16:09 Ответить
Разве ТАК написано???
показать весь комментарий
04.04.2021 16:14 Ответить
пятая фотка сверху.
показать весь комментарий
04.04.2021 16:15 Ответить
Кто-то из нас слепой.
"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдані протестували через терористичні прапори на провладному автопробігу в Мінську - Цензор.НЕТ 6690
показать весь комментарий
04.04.2021 16:20 Ответить
объясняю безграмотность болотных рабов. три с это просто одна из форм совкодрочерства распространенных на микромордоре. и расеей ошибся нужно было писать раися-вперда
показать весь комментарий
04.04.2021 16:24 Ответить
Интересно сколько минут простоял бы ты на Майдане если б на плакате было написано «тут беларусссия» . Быстрее бы пересчитали не буквы а твои зубы.
показать весь комментарий
04.04.2021 16:34 Ответить
Я перепрошую але там зліва вгорі типa карта Білoрусі (контури) і перед текстом -Тут Білорусь- стрілка в бік карти, мені здається все ясно і зрозуміло
показать весь комментарий
04.04.2021 17:14 Ответить
Там на тому плакаті стрілочка є на контур країни
показать весь комментарий
04.04.2021 22:28 Ответить
Тихановская давно просит прекратить торговлю с Беларусью.Было бы нечестно торговать с ней.У нас есть КрАЗ. Прекрасный завод.И много другого.
показать весь комментарий
04.04.2021 16:27 Ответить
Та есть много у нас. И КРАЗ в том числе. Только вот дизеля ЯМЗ-238 надо КРАЗУ, а МАЗу например ЯМЗ-236. А на букву *Я* есть только город Ярославль. А разговоры про какие то МАНы пока идут в ту-маны.
показать весь комментарий
04.04.2021 16:40 Ответить
Ну как бы не совсем так.
https://diana-mihailova.livejournal.com/2550916.html Реально сейчас на КрАЗах устанавливаем Deuts, Cummins и Weichai Power (WP). Когда-то базовым был ярославский двигатель ЯМЗ (завод РФ). Начиная с 2014 года, мы начали испытания двигателей Weichai Power, пока - это основной двигатель наших военных машин. До 2016 года мы еще изредка закупали российские двигатели и использовали из складских остатков. По инициативе российской стороны нам их перестали продавать. И мы начали предлагать потребителям альтернативные двигатели с лучшими параметрами. Если ЯМЗ имеет 330 лошадиных сил, то Weichai Power - все 380, еще и потребляет горючего на 15-17% меньше. К тому же, ярославский двигатель уже устаревший по технологии. С 28 апреля 2017 г. вступил в силу указ Президента Украины о применении санкций к российским производителям. Если бы мы и хотели купить ЯМЗ, другого способа, как завезти контрабанду, нет. Мы не контрабандисты и не будем нарушать закон. Мы не используем российские двигатели, комплектующие и материалы.
показать весь комментарий
04.04.2021 17:43 Ответить
Та хорошо конечно бы---НО! Но пока рывками. С ЯМЗ-238 чуть имел дело в давние времена. Чуть поработал с дизель-электро-станцией что с таким движком была. Наушники не помогали при запуске утром, в закрытом вагончике на колёсах была смонтирована для рельсового копра. Жрал люто тоже. Но зверь.
показать весь комментарий
04.04.2021 17:56 Ответить
Так он и работает т.с. рывками. Ему для ритмичной работы нужно чтобы заказ был на производство 400-450 авто в месяц. Т.е. без госзаказа никак. Не знаю даже конвеер сейчас запускают или отверточная сборка идет. Вообще то он колосс на глиняных ногах сейчас. А в совдепоские времена там порядка 12000 человек по-моему работало. Потом все меньше и меньше. Вот сейчас порядка 3000 рабоиает. Да как работает. Бывают периоды, что два дня в неделю работают. Это разве работа.... Эх.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:35 Ответить
ЯМЗ,ММЗ- прошлый век.Китайцы тоже не нужны..Есть Татры,есть куча других европейских моторов для наших шасси.Дешева юшка не нужна.Гарантия на поставку запчастей.А какую гарантию могут дать ЯМЗ и ММЗ?
показать весь комментарий
04.04.2021 18:07 Ответить
Артём---так я не за ЯМЗ---сто лет он мне сдался! Но вот Кразов новых не вижу давно на улицах родного города---вот проблема у нас. И давно уже.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:18 Ответить
Совітська пропаганда така живуча...В п"ятидесятих "сєводня ти іграєш джаз,а завтра родіну продаш"...А тепер "сьогодні ти визнаєш"...і далі по тексту...
показать весь комментарий
04.04.2021 17:14 Ответить
Та я знаю и помню и носил и из 70-80гг. Кто носит майку *Адидас*--тому любая баба даст*,
показать весь комментарий
04.04.2021 18:01 Ответить
фактический аншлюсс белоруссии парашей, не сильно то и много дал ***** белорусского пазлового мяса, одной из не последних целей её захвата. из наблюдаемых протестов лехко видеть, шо тамошние т.н. "литвины" будут сидеть по домах и дачах, сажая картошку и пописывая посты во славу бульбохуйла. а тамошние бабы с букетами, ***** просто физически не успевают ещё нарожать. и если ***** погонит одних, как белорусские пазлы, на захват Украины, та те сразу же попросятся в плен, чтобы поскорее вернуться из него на свои дачные участки. ну, может, будут там немного идейно упоротых, рваться в бой, чтобы и себе унитазов добыть на дачи, как их бурятские шахтёры-братэллы. а их бабам тоже пофиг. те будут и дальше с букетами бродить. традиция.
показать весь комментарий
04.04.2021 17:29 Ответить
Что то в этом есть. Скорее бы на дачу.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:32 Ответить
Я б на таке не розраховував. У них великий досвід штрафбатів та розстрілів сімей "ворогів" родіни. Спочатку вони скажуть, що розстріляють їх сім'ї якщо ті не підуть на фронт, потім вже на фронті москалі будуть іти за ними позаду як це бувало вже багато і багато разів.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:41 Ответить
вряд ли это коренным образом изменит дух белорусских безидейных пазлов. как пример, "борцы за идею" даунбасские. там все семьи у них в заложниках, но многие из них будут воевать не за страх, начни их серьёзно метелить? сегодня уже там паника, шо местечковым шахтёрам всё по барабану, кроме как где унитаз отжать. та даже буряты не спасут, при их массовом кидании в мясорубку. а белорусские мужики не то шо "идейные". это вообще то ли сопли, то ли кисель по консистенции. ставить сегодня на пушечное неприхотливое мясо, могут только варвары. которыми параша и богата и есть из за них варварской общиной. современная война и техника требует не просто умения стрелять в белый свет из калашникова, или в спину из заградотрядов, которому легко обучить парашенцев. она требует в своём обращении обученного персонала. а такой можно получить только из украинцев и белорусов. мокшане не обучаемы более менее сложным вещам изначально. у них даже нет мелкой моторики пальцев. одна из основный целей *****, не только территории и потенциал белорусси и Украины, а именно люди, единственные на территории бывшего совка умеющие освоить работу парой "голова-руки". ну и как пушечное мясо тоже. но и там и там они уже проиграли.
показать весь комментарий
04.04.2021 19:00 Ответить
Бхухуху. Кричат патриотические гасла по мегафону, потом отложив его начинают спилкуваться на восточно-украинском, или слобожанском, как его называет великий филолог Аваков.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:54 Ответить
Все тоже самое,но под своей тряпкой?😂🌷
показать весь комментарий
04.04.2021 18:59 Ответить
ЛУКАШЕНКО ПОДСТИЛКА УБИЙЦЫ НАРОД БЕЛАРУССИИ ЖАЛЬ, ЭТИ ДВА ФАШИСТА ТОЛЬКО ТЮРЬМЫ И ЗАСЛУЖИВАЮТ!!!!!!!
показать весь комментарий
04.04.2021 21:00 Ответить
Нет воли и храбрости у этого стада быть свободными. Не по пути нам с ними.
показать весь комментарий
04.04.2021 22:22 Ответить
Молодці сябри, і гасла в тему. Наступним разом робіть якійсь анонс, щоб була можливість підтримати. А Україні варто системно підтримувати білоруську опозицію, якщо ми хочемо, щоб опозиція підтримувала Україну.
показать весь комментарий
04.04.2021 22:44 Ответить
З 2014 року (після підтримки окупації Криму в ООН) закликав ставитись до Білорусії як до відкритого ворога і союзника *****. За цей час я не придбав жодної речі чи будь якого продукту зробленого в Білорусії. І навіть на заправках цікавлюсь походження бензину і ніколи не заливаю білоруський. Але "Слугам" "какая разніца"... І тому перш за все треба дубасити "слуг" тут. Вдома. І готуватися до наступу з Білорусі кацапських орд. Від них до Києва лише 240 км. ...
показать весь комментарий
05.04.2021 04:15 Ответить
 
 