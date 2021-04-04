"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 апреля, на Майдане Незалежности в Киеве состоялась очередная акция в поддержку Беларуси. В этот раз собравшиеся также протестовали против присутствия флагов "ДНР" и "ЛНР" на провластном автопробеге в Минске.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В ходе акции собравшиеся написали коллективное обращение к главе МИД Украины Дмитрию Кулебе:

"Мы, граждане Республики Беларусь, находящиеся на территории Украины, а также граждане Украины обеспокоены присутствием на провластном автопробеге в Минске, организованном при содействии официальных лиц Республики Беларусь, который состоялся 27 марта 2021 года, флагов квазигосударственных образований, незаконно образованных на территории Украины, которая была захвачена российскими оккупантами, так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Считаем, что подобные демонстрации подрывают идею территориальной целостности государства Украина, открывают вопрос территориальной целостности государства Республика Беларусь, а также демонстрируют откровенную пророссийскую и враждебную по отношению к государству Украина позицию официальных властей Республики Беларусь", - следует из обращения активистов.

Кроме этого они призывают министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу требовать от посла Республики Беларусь объяснения и официального комментария по данному факту.

По данным корреспондента Цензор.НЕТ, собравшиеся в ходе акции сожгли флаг России и "ДНР".

















































ФОТО и ВИДЕО: Олег Богачук