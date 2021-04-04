"Сьогодні він визнав "ДНР" і "ЛНР", а завтра вони нападуть на Чернігів і Житомир", - на Майдане протестовали из-за террористических флагов на провластном автопробеге в Минске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 4 апреля, на Майдане Незалежности в Киеве состоялась очередная акция в поддержку Беларуси. В этот раз собравшиеся также протестовали против присутствия флагов "ДНР" и "ЛНР" на провластном автопробеге в Минске.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В ходе акции собравшиеся написали коллективное обращение к главе МИД Украины Дмитрию Кулебе:
"Мы, граждане Республики Беларусь, находящиеся на территории Украины, а также граждане Украины обеспокоены присутствием на провластном автопробеге в Минске, организованном при содействии официальных лиц Республики Беларусь, который состоялся 27 марта 2021 года, флагов квазигосударственных образований, незаконно образованных на территории Украины, которая была захвачена российскими оккупантами, так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Считаем, что подобные демонстрации подрывают идею территориальной целостности государства Украина, открывают вопрос территориальной целостности государства Республика Беларусь, а также демонстрируют откровенную пророссийскую и враждебную по отношению к государству Украина позицию официальных властей Республики Беларусь", - следует из обращения активистов.
Кроме этого они призывают министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу требовать от посла Республики Беларусь объяснения и официального комментария по данному факту.
По данным корреспондента Цензор.НЕТ, собравшиеся в ходе акции сожгли флаг России и "ДНР".
ФОТО и ВИДЕО: Олег Богачук
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https://www.dw.com/ru/rossija-anonsirovala-dva-sovmestnyh-*******-uchenija-s-belarusju/a-56798164
2. лугандонское зверье тепрь - ваши, родные, раз у вас со своими тряпками гуляют в поддержку хитрозачесанного фюрерка.
Осознайте главное. Нет вопроса «мирный протест» или «не мирный протест». Вопрос стоит так - либо вы будете воевать в Минске с Лукашенко сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине и уже в самом ближайшем будущем, поверьте».
Полгода назад написано. Всего полгода. Быстро течение истории ускоряется, правда?
Ну, что, друзья, теперь доходит? Теперь, когда колонны российских бэтээров движутся по вашей стране в сторону Ровенской области, понятно, о чем блажил этот полудурок Бабченко, который так не понимает вас, прекрасных уникальных беларусов, у которых лишь бы не Майдан?
В этом пакете только две опции. Либо Майдан. Либо - Кремль.
И если вы думаете, что у вас получится остаться в стороне в этой военной игре, и Недорейх будет лишь использовать вашу страну, как плацдарм для нападения - поверьте. Не получится.
Привет российским либералам, до розовых соплей умилявшимся вашим ботиночкам перед лавками. И умилившим в конце-концов и вас.
Нобелевскому лауреату отдельный.
Все стало серьезно.
Все теперь по-взрослому.
Это всё что нужно знать о благополучии лукашенковской Беларуси.
https://diana-mihailova.livejournal.com/2550916.html Реально сейчас на КрАЗах устанавливаем Deuts, Cummins и Weichai Power (WP). Когда-то базовым был ярославский двигатель ЯМЗ (завод РФ). Начиная с 2014 года, мы начали испытания двигателей Weichai Power, пока - это основной двигатель наших военных машин. До 2016 года мы еще изредка закупали российские двигатели и использовали из складских остатков. По инициативе российской стороны нам их перестали продавать. И мы начали предлагать потребителям альтернативные двигатели с лучшими параметрами. Если ЯМЗ имеет 330 лошадиных сил, то Weichai Power - все 380, еще и потребляет горючего на 15-17% меньше. К тому же, ярославский двигатель уже устаревший по технологии. С 28 апреля 2017 г. вступил в силу указ Президента Украины о применении санкций к российским производителям. Если бы мы и хотели купить ЯМЗ, другого способа, как завезти контрабанду, нет. Мы не контрабандисты и не будем нарушать закон. Мы не используем российские двигатели, комплектующие и материалы.