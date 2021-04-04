На позиции ВСУ со стороны террористов прилетел детский самолет, начиненный взрывчаткой, - штаб ООС. ФОТО

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают провоцировать наших защитников. Так на этой неделе в районе поселка Широкино вражеские войска активизировали свои действия и использовали запрещенное Женевскими конвенциями вооружение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Враг в последнее время прибегает к совершенно циничным, хоть и не новым способам, это - дистанционное минирование.

На днях в пределах ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено самодельное взрывное устройство - игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом. Прилетел по ветру со стороны противника. Казалось бы, невинная детская игрушка при стягивании кошкой сдетонировала. Умелые действия военнослужащих сохранили жизнь и здоровье личного состава", - сказано в сообщении.

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В штабе ООС подчеркнули, что подобные случаи применения противником самодельных взрывных устройств не редкость в районе проведения операции Объединенных сил.

"С 2014-го на Востоке страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств. Как и противопехотные мины, они являются оружием не избирательного действия и продолжают наносить большой вред не только военным, но и гражданскому населению. Военнослужащие при обнаружении посторонних предметов сразу вызывают саперов, которые обезвреживают опасные находки", - резюмировали в штабе ООС.

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