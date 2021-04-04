На позиции ВСУ со стороны террористов прилетел детский самолет, начиненный взрывчаткой, - штаб ООС. ФОТО
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают провоцировать наших защитников. Так на этой неделе в районе поселка Широкино вражеские войска активизировали свои действия и использовали запрещенное Женевскими конвенциями вооружение.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"Враг в последнее время прибегает к совершенно циничным, хоть и не новым способам, это - дистанционное минирование.
На днях в пределах ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено самодельное взрывное устройство - игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом. Прилетел по ветру со стороны противника. Казалось бы, невинная детская игрушка при стягивании кошкой сдетонировала. Умелые действия военнослужащих сохранили жизнь и здоровье личного состава", - сказано в сообщении.
В штабе ООС подчеркнули, что подобные случаи применения противником самодельных взрывных устройств не редкость в районе проведения операции Объединенных сил.
"С 2014-го на Востоке страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств. Как и противопехотные мины, они являются оружием не избирательного действия и продолжают наносить большой вред не только военным, но и гражданскому населению. Военнослужащие при обнаружении посторонних предметов сразу вызывают саперов, которые обезвреживают опасные находки", - резюмировали в штабе ООС.
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Гражданские с оружием в руках остаются гражданскими. Можно, конечно, объявить их ОПГ или террористами, но ими армия на территории Украины законным образом заниматься не может, ими должно заниматься МВД и СБУ. Сейчас формальным оправданием использования армии на юго-востоке Украины является факт юридического объявления агрессии со стороны России с одной стороны, а с другой то, что банды орков в лугандоне находятся в подчинении и находятся под контролем командования Южного военного округа вооруженных сил России, входят в состав 8-й армии и оттуда получают вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продовольствие.
PS "любой воин имеет право стрелять на поражение в случае угрозы его жизни или жизням защищаемым им людей и никакой суд не осудит его" - уже осудили. Следи за нашими новостями. Кое-кого отстояли активисты и волонтеры, но далеко не всех. И это в ситуациях совершенно бесспорных, когда военных действительно награждать надо было. А то, что ты предлагаешь - военное преступление, в этом случае никто не станет связываться и марать и себе репутацию. Тюрьма обеспечена.
PS не удивлюсь, что они наваленые горами лежат где-то на складах или на полигонах. Деньги, полученные за утилизацию, уже давно попилены, теперь ждут очередного пожара, чтобы под шумок "утилизировать".
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2020-05-16/ukraina-unichtojila-millionyi-min-kotoryie-mogli-prigoditsya-boytsam-na-donbasse/197310
безжалостно уничтожать и даже не закапывать 😡
-сунь лучше 2 пальца в розетку!...
черный дым,белые кости
долго над шуткой смеялись гости
такие и самолеты