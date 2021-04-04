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На позиции ВСУ со стороны террористов прилетел детский самолет, начиненный взрывчаткой, - штаб ООС. ФОТО

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают провоцировать наших защитников. Так на этой неделе в районе поселка Широкино вражеские войска активизировали свои действия и использовали запрещенное Женевскими конвенциями вооружение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Враг в последнее время прибегает к совершенно циничным, хоть и не новым способам, это - дистанционное минирование.
На днях в пределах ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено самодельное взрывное устройство - игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом. Прилетел по ветру со стороны противника. Казалось бы, невинная детская игрушка при стягивании кошкой сдетонировала. Умелые действия военнослужащих сохранили жизнь и здоровье личного состава", - сказано в сообщении.

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В штабе ООС подчеркнули, что подобные случаи применения противником самодельных взрывных устройств не редкость в районе проведения операции Объединенных сил.

"С 2014-го на Востоке страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств. Как и противопехотные мины, они являются оружием не избирательного действия и продолжают наносить большой вред не только военным, но и гражданскому населению. Военнослужащие при обнаружении посторонних предметов сразу вызывают саперов, которые обезвреживают опасные находки", - резюмировали в штабе ООС.

Также читайте: Свыше 600 пиротехников ГСЧС привлечены к разминированию территории Украины, - МВД

На позиции ВСУ со стороны террористов прилетел детский самолет, начиненный взрывчаткой, - штаб ООС 01
На позиции ВСУ со стороны террористов прилетел детский самолет, начиненный взрывчаткой, - штаб ООС 02

минирование (1446) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+50
Буду краток... На позиции ВСУ со стороны террористов прилетел детский самолет, начиненный взрывчаткой, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 332
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04.04.2021 16:36
+49
И что завтра завопят пропагандоны парашки? "Проклятые ВСУ обстреляли,убили и изнасиловали детский самолёт?"
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04.04.2021 16:35
+49
На позиції ЗСУ з боку терористів прилетів дитячий літак, начинений вибухівкою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8582
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04.04.2021 16:43
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И что завтра завопят пропагандоны парашки? "Проклятые ВСУ обстреляли,убили и изнасиловали детский самолёт?"
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04.04.2021 16:35 Ответить
в нем бьіл ребенок. чтоб русским блогерам бьіло чем на слезьі давить и бабло вьідонативать на детей донбаса.
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04.04.2021 16:37 Ответить
ничего нового как у второй Мировой Германия подкидывала куклы машинки паравозики начиненные взрывчаткой..
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04.04.2021 16:44 Ответить
Росія не підкидувала?
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04.04.2021 17:47 Ответить
да нет уже сегодня пропагандонская лента пишет одно об Украине нагнетает-https://lenta.ru/news/2021/04/04/podorv/ Мирный житель получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве, сброшенном украинскими военными с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщает «ЛуганскИнформЦентр». Инцидент произошел на берегу реки Северский Донец в районе села Николаевка самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). «На неизвестном взрывном устройстве, сброшенном боевиками 80-й бригады с помощью БПЛА, подорвался мирный житель», - уточнили в народной милиции ЛНР и добавили, что мужчина получил множественные осколочные ранения средней тяжести и был доставлен в лечебное учреждение.
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04.04.2021 16:47 Ответить
В чем пролблема запускать на сторону ордло такое же, тоглько в гораздо большем количестве и лучшего качества?
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04.04.2021 16:35 Ответить
За обиду обдроченца бубочка в турму посадит.
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04.04.2021 16:39 Ответить
Нечто, напоминающее внешним видом детскую игрушку, но взрывающееся в руках? Можно, но только те, и кто даст приказ это сделать, и исполнители - кандидаты на Гаагу, в трибунал по военным преступлениям. Как бы думать надо, прежде чем что-то говорить, или делать.
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05.04.2021 02:06 Ответить
А какая разница ? Тем более что есть масса случаев как дети убивали комбатантов и еще, необходимо понимание того, что ребенок, родившийся в ордло, впитывает ненависть к Украине и всему украинскому с молоком матери. Я не задумываюсь убью любого ребенка, если он будет угрожать моей жизни или жизням моих товарищей, мне насрать на его жизнь- меня свои дети ждут дома. На войне основная задача уничтожать противника, независимо от пола и возраста. Вот лично ты, если понадобится, готов отдать свою жизнь из-за какого-то 5-7-10-17-летнего выродка ордло, стреляющего в тебя или твоих товарищей?
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05.04.2021 08:29 Ответить
Ещё раз для тупых, армия не должна убивать мирняк, иначе это военное преступление и тебя ждет Гаага. Ну, а если не хочешь в Гаагу, то достаточно и украинского законодательства, которое предлагает тебе опцию ст. 438 УК Украины, на выбор часть первую, от восьми до двенадцати, или, если ты таки убил ребенка, часть вторую, от десяти до пятнадцати или пожизненное, на выбор судьи. Даже если этот ребенок стреляет в тебя. Сначала его, конкретно его, надо официально признать комбатантом, а потом уж стреляй в него сколько хочешь. Мы же не кацапы какие-то, нельзя давать волю ненависти. Разум должен быть холодным, а руки - твердыми. Нам хватит взрослых мишеней.
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05.04.2021 08:50 Ответить
Еще раз для таких как ты- я прослужил в Армии около 30 лет бывал и в горячих точках, а с различными "выслугами" все 45 наберется и не тебе, диванный аника-воин, рассказыать мне об Армии. Не в обиду.
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05.04.2021 12:53 Ответить
В тебе живет идеология советской армии - по сути фашистского образования, привыкшего нарушать законы налево и направо, потому что безнаказанность порождает беззаконие и насилие. Мы же сейчас строим украинскую армию - ту, которую не будут, как людоедов, сторониться цивилизованные люди. Поэтому вести себя нужно как ведут себя цивилизованные люди, а не как людоеды. Украина подписала обе Женевские конвенции? Теперь надо исполнять то, что подписала. А если кто это не понимает, то тому потенциально место в тюрьме, а не в армии.
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05.04.2021 14:56 Ответить
Глупый ты, мальчонка, ой глупый... ты смешал все в кучу и гражданских,и мирное население, и комбатантов, и гражданских с оружием в руках и наплел здесь "семь бочек арестантов". А известно ли тебе, умник-теоретик, кем считаются "гражданские" с оружием в руках и как с такими "гражданскими" принято поступать? А известно ли тебе на кого не распространяются законы ведения войны, прописанные в Женевских конвенциях? Я еще раз повторяю, любой воин имеет право стрелять на поражение в случае угрозы его жизни или жизням защищаемым им людей и никакой суд не осудит его, за то, прикинь какой ужас, нередко даже награждают.
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05.04.2021 23:50 Ответить
Споришь сам с собой? Ну-ну. Понапридумывал что-то себе, о чем я не писал, и пытаешься это, что ты придумал, высмеять. Не буду мешать, развлекайся.
Гражданские с оружием в руках остаются гражданскими. Можно, конечно, объявить их ОПГ или террористами, но ими армия на территории Украины законным образом заниматься не может, ими должно заниматься МВД и СБУ. Сейчас формальным оправданием использования армии на юго-востоке Украины является факт юридического объявления агрессии со стороны России с одной стороны, а с другой то, что банды орков в лугандоне находятся в подчинении и находятся под контролем командования Южного военного округа вооруженных сил России, входят в состав 8-й армии и оттуда получают вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продовольствие.
PS "любой воин имеет право стрелять на поражение в случае угрозы его жизни или жизням защищаемым им людей и никакой суд не осудит его" - уже осудили. Следи за нашими новостями. Кое-кого отстояли активисты и волонтеры, но далеко не всех. И это в ситуациях совершенно бесспорных, когда военных действительно награждать надо было. А то, что ты предлагаешь - военное преступление, в этом случае никто не станет связываться и марать и себе репутацию. Тюрьма обеспечена.
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06.04.2021 01:07 Ответить
Расскажи эту хрень своему психиатру и он, возможно, поможет тебе.
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06.04.2021 09:25 Ответить
Что, не нравится? Чини свои мозги (можешь у психиатра, твой совет дельный, можешь им сам воспользоваться), иначе крупные неприятности в твоей жизни неизбежны.
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06.04.2021 17:58 Ответить
ты курсы заканчивал?
На позиції ЗСУ з боку терористів прилетів дитячий літак, начинений вибухівкою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3526
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06.04.2021 20:49 Ответить
Эффективность этого устройства практически нулевая, единственный расчет на глупость личного состава ВСУ (такое случалось, особенно в начале войны, когда могли в зоне боевых действий или после освобождения населенных пунктов до прихода саперов взять в руки какую-то непонятную или привлекательную фигню и та взрывалась) , ну или на то, что жертвами станут мирные жители, впрочем это не помешает террористам во всем обвинить ВСУ, а местная вата насмотревшись сепарско-кацапского тв (а другого там и нет) в это охотно поверит. Вот только после первого раза, такое уже навряд ли сработает, уж если есть желание то нужно использовать мины-"лепестки", если их еще все не утилизировали зеленые мародеры, хотя они и запрещены конвенциями, которые кацапы не признают и нарушают.
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05.04.2021 02:19 Ответить
У нас все противопехотные мины типа "лепестков" были утилизированы в 2012-м году.
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05.04.2021 08:51 Ответить
При клоуне где-то с год назад был скандал (для зебило в это конечно же не было скандалом и зашкваром) с утилизацией нескольких миллионов лепестков, об этом еще Бутусов писал и требовал наказать виновных, что естественно не было сделано.
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05.04.2021 16:40 Ответить
Окей, напишем так, ОФИЦИАЛЬНО у нас все противопехотные мины типа "лепестков" были утилизированы в 2012-м году. Так понятно?
PS не удивлюсь, что они наваленые горами лежат где-то на складах или на полигонах. Деньги, полученные за утилизацию, уже давно попилены, теперь ждут очередного пожара, чтобы под шумок "утилизировать".
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05.04.2021 16:45 Ответить
После начала войны их утилизацию официально прекратили по решению РНБО, а потом к власти пришли зебильные мародеры и решили немножко заработать гешефтика на грантах от запада выданных на утилизацию противопехотных мин. И в итоге в 2020-м были уничтожены 3млн. лепестков с механизмами самоуничтожения.
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2020-05-16/ukraina-unichtojila-millionyi-min-kotoryie-mogli-prigoditsya-boytsam-na-donbasse/197310
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05.04.2021 17:48 Ответить
Буду краток... На позиции ВСУ со стороны террористов прилетел детский самолет, начиненный взрывчаткой, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 332
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04.04.2021 16:36 Ответить
На позиції ЗСУ з боку терористів прилетів дитячий літак, начинений вибухівкою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9336
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04.04.2021 20:52 Ответить
На позиції ЗСУ з боку терористів прилетів дитячий літак, начинений вибухівкою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8582
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04.04.2021 16:43 Ответить
Так это неделю назад было.
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04.04.2021 16:46 Ответить
ТЕХНОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА, ИНТЕЛЛЕКТ, ДИСЦИПЛИНА, БДИТЕЛЬНОСТЬ - непобедимы! На войне как на войне. Естественный отбор - глупых убивают первыми.
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04.04.2021 16:47 Ответить
Сволочи, на какую хитрость только не идут...
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04.04.2021 16:54 Ответить
Только подлые кацапы могут так себя вести на чужой земле , одним словом фашисты и тварюки , которых нужно
безжалостно уничтожать и даже не закапывать 😡
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04.04.2021 16:54 Ответить
-папа дай конфетку
-сунь лучше 2 пальца в розетку!...
черный дым,белые кости
долго над шуткой смеялись гости
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04.04.2021 17:57 Ответить
какая война
такие и самолеты
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04.04.2021 17:12 Ответить
точнее: какой *****-такие у него и самолеты
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04.04.2021 17:58 Ответить
Этот самолетик что на фото летит метров 20... начиненный взрывчаткой?? ....Вы серъезно?
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04.04.2021 17:37 Ответить
а что не так? вместо самолетика могли подбросить и другую игрушку: кто подберет-взорвется! классические методы террористов
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04.04.2021 18:00 Ответить
как же он мог прилелеть, если он 20 метров летит?
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04.04.2021 18:53 Ответить
Мабуть дрг пролізла і залишила розтяжку з літачком. Ну не можна визнати, що пролізла дрг.
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04.04.2021 20:54 Ответить
его сбросили с беспилотника. Вообще то про этот самолетик я новость видел пару недель назад.
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04.04.2021 23:52 Ответить
В відповідь запускати катапультою "грецький огонь". Зброя не заборонена Мінськими угодами.
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04.04.2021 20:30 Ответить
запустить детский вертолет
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04.04.2021 21:27 Ответить
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04.04.2021 23:08 Ответить
Радует, что нормальніх беспилотников у противника нет. Но, опасаюсь, это вопрос времени.
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04.04.2021 21:29 Ответить
Був такий собі гвинтокрил з іграшкового кіоску на базарі, за тисячу грн. Коли включали двигун, аж стіни дрижали і страшно ставало ))
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04.04.2021 22:00 Ответить
Кацапи. Нічого людського.
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05.04.2021 12:25 Ответить
Кацапи. Нічого людського.
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05.04.2021 12:26 Ответить
Кацапи. Нічого людського.
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05.04.2021 12:27 Ответить
 
 