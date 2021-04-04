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Российская армия перебрасывает к границе с Украиной части из Центрального военного округа. ФОТО

Российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе частей армии РФ Центрального военного округа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, CIT опирается на материалы выложенные в телеграме. 

Исследователи отмечают: "2 апреля в TikTok появилось очередное видео, где видны эшелоны с российской военной техникой. Пользователь Твиттера 666_mancer проверил номер одной из платформ с помощью сервиса gdevagon, который позволяет отслеживать актуальное положение железнодорожных вагонов. Оказалось, что с 30 марта по 11 апреля эта платформа следует со станции Юрга (Кемеровская область) на станцию Тресвятская в Воронежской области у границы с Украиной.

Читатели прислали нам ссылку на обсуждение в одном из новосибирских пабликов, где было опубликовано еще одно видео с военной техникой, снятое в Первомайском районе Новосибирска (нам удалось подтвердить геолокацию, эшелон на видео следует в западном направлении). В комментариях пользователи указывают Воронеж как пункт назначения, а также сообщают, что "контрактников из Юрги на Украину отправляют".

В Юрге базируются 74-я мотострелковая и 120-я артиллерийская бригады. БМП на эшелоне с видео из Новосибирска характерны для техники мотострелков, а на видео из TikTok можно заметить реактивные системы залпового огня "Ураган", которые стоят на вооружении 120-й бригады. Ранее мы предполагали переброску частей из этого округа к украинской границе, а теперь эта информация подтвердилась. Такую передислокацию невозможно объяснить учениями (за исключением стратегических, которые должны состояться только осенью). Поэтому, по всей вероятности, ее цель — именно оказание давления на Украину или подготовка к возможному наступлению".

Российская армия перебрасывает к границе с Украиной части из Центрального военного округа 01
Российская армия перебрасывает к границе с Украиной части из Центрального военного округа 02

армия РФ (19403) исследование (567)


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Топ комментарии
+57
А к Катару не перебрасывает? А то главное украинское сокровище сейчас туда переместилось.
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04.04.2021 16:49
+47
Российская армия перебрасывает к границе с Украиной части из центрального военного округа - Цензор.НЕТ 9755
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04.04.2021 17:03
+44
Российская армия перебрасывает к границе с Украиной части из центрального военного округа - Цензор.НЕТ 7214
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04.04.2021 16:57
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Страница 2 из 2
Українці себе 30років так відчувають, з тих пір як обрали кравчучку.
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04.04.2021 19:05 Ответить
- Марк Савелович, ви таки слышали за то шо армия парашников перебрасывает к границе с Украиной части из центрального военного округа?
-Таки да, Моисей Яковлевич, я за то слышал имею вам сказать и таки скажу откривенно, шо и у нас идёт переброска.
- И шо таки куда перебрасывают?
- Офис Президента перебросил нашего з вами головнокомандующего до Катару, а до того, он перебрасывал бюджетные деньги в свои фошорные фирмы.
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04.04.2021 16:57 Ответить
И шо -прийдется совсем без головнокомандующего Курск занимать....
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04.04.2021 19:08 Ответить
ВРЕМЯ РОССИИ

Countdown To
пятница 16 апреля 2021 г. - це на http://ipvnews.org з'явилося ще 10 років назад. Локдаун Київ до 16 квітня 2021 року. Що ЦЕ?
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04.04.2021 16:59 Ответить
8.06.14-го Петро об'явив перемир'я з ворогом-це класика як не потрібно поводитися з ворогом,але це сивочолий "гетьман"
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04.04.2021 16:59 Ответить
Эти кацапские петухи отсосали у Чечни размером 170 км в длину и 100км в ширину. Просто интересно,на что они рассчитывают в Украине кроме дурацкого блефа? Условные Марфа и Сафронья из Урюпинска вряд ли обрадуются сыновьям приехавшим домой в виде "конструктора" после "отпуска" на Донбассе.
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04.04.2021 17:00 Ответить
они еще нарожают
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04.04.2021 21:13 Ответить
"Надо валить из этой страны". И зеленый обмылок уже чкурнул в Катар "искать инвестиции".
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04.04.2021 17:01 Ответить
Российская армия перебрасывает к границе с Украиной части из центрального военного округа - Цензор.НЕТ 9755
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04.04.2021 17:03 Ответить
пуйло сгоняет почти все боеспособные части сухопутных войск к Украине... уже скоро некого будет сгонять на границу с Украиной... ибо открытые останутся участки на востоке рашки с Китаем
Реально у пуйла не хватит всех сухупутных войск рашки для полноценного вторжения в Украину и он это знает.
просто гоняет понты
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04.04.2021 17:05 Ответить
А может пуйло надеется на помощь 5 колоны?
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04.04.2021 18:13 Ответить
мечтай-мечтай.
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05.04.2021 05:50 Ответить
Таке враження, що Зеленського вибрали для відпочинків на морі, а не для президентства...
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04.04.2021 17:06 Ответить
Не было ни одного месяца что бы "сокровище нации" не смоталось отдыхать куда нибудь в тёплые края. А помните какой тубан подняли когда Порох раз за пять лет за свой счёт полетел отдохнуть с семьёй на неделю на Мальдивы!? А сейчас все языки в жо*у позасовывали и сопят в тряпочку как будто бы ничего не происходит. И уже про "полужида Вальцмана" не вспоминают.
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04.04.2021 17:18 Ответить
Ну как не вспоминать? Все помним, даже не надейтесь.
Даже вы уже научились находить сходство.
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05.04.2021 00:41 Ответить
В российских средствах массовой лжи и дезинформации переодически продолжают публиковать видео переброски бандформирований в оккупированный Крым и на границу с Донбассом. Создается впечатление что массовый вброс однотипных видео сюжетов координруется из единого центра c одной целью - нагнетания массового психоза, паники и истерии в Украине
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04.04.2021 17:10 Ответить
Российская армия перебрасывает к границе с Украиной части из Центрального военного округа - Цензор.НЕТ 335
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04.04.2021 17:10 Ответить
янілох вже свалів.
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04.04.2021 17:13 Ответить
Уже свалила ?
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04.04.2021 17:15 Ответить
Тримається з останніх сил.
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04.04.2021 17:19 Ответить
Зеля так и сделал с перепугу.
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04.04.2021 17:15 Ответить
он же не понял что она как бы про майские праздники бреханула...уже перепукался и свалил ))))
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04.04.2021 17:22 Ответить
А давайте проведемо невеличке опитування.

Як ви думаєте, як поведе себе головнокомандуючий у випадку повномасштабного військового наступу параші на Україну?
Виберіть варіант відповіді:
1. Організує достойно відсіч і буде стояти до перемоги?
2. Відразу капітулює?
3. Скаже, а ну вас нах і з*беться собі кудись чи то в Оман, чи то в Катар...
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04.04.2021 17:13 Ответить
2 чи 3.
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04.04.2021 17:25 Ответить
Объявит перемирие, а потом парад на Крещатике, как в 2014-м
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04.04.2021 17:32 Ответить
Для пацієнтів в твоєму стані є такі ліки - галапередол, попробуй, може допоможуть.
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04.04.2021 17:37 Ответить
З криком - руськіє ідуть, поїде в Оман!
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04.04.2021 18:24 Ответить
Московити - не "руськіє", вони - росіяни.
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05.04.2021 10:20 Ответить
4. Посмотрит в глаза путину и договорится где-то по средине.
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04.04.2021 19:03 Ответить
Срати на такого головнокомандувача. В такому випадку я буду партизанити і ватну сволоту буду валити як зможу.
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05.04.2021 11:50 Ответить
Враг идёт.
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04.04.2021 17:13 Ответить
У него по графику "переутомление", а танки подождут.
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04.04.2021 17:13 Ответить
Російська армія перекидає до кордону з Україною частини з Центрального військового округу - Цензор.НЕТ 7401

...
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04.04.2021 17:23 Ответить
Московити для війни з Україною задіяли останній свій резерв оленеводів хантів і мансів. Смерть москалським окупантам.
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04.04.2021 17:29 Ответить
Забавные комментарии на телеграмм канале где выложены эти фото - "путин гнида, надеюсь войны не будет, но надо все таки узнать про переброску техники и с той стороны".
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04.04.2021 17:31 Ответить
Завтра люся с мендельшей скажут - прекратить панику, зеля ни сбегает, а совершает подвиг ради страны, героически перекрыв стратегическое катарское направление, он, в неравном бою, принимает на себя основной удар агрессора и мудрый нарИд это схавает... А если к ним подключится наталка с Г+Г, так ещё рейтинг возрастёт!
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04.04.2021 17:43 Ответить
Чистим пулеметы и сохраняем спокойствие! Слава Украине!
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04.04.2021 17:48 Ответить
да уж какое тут спокойствие....
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04.04.2021 19:04 Ответить
І в гранати запали закручуємо,та в буханці хліба для радісної зустрічі,, братьев,, ....
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04.04.2021 19:14 Ответить
пулеметы не помогут, тут только высокоточные боеприпасы ракеты к РСЗО, и противотанковые ракетные комплексы помогут уничтожить все эти эшелоны Рф.

В Украине даже до сих пор нет на боевоем дежурстве ракетных систем, высокоточных боеприпасов к "Ольха" и "Нептун", не говоря уже про ОТРК - ГРом-2. Как будут останавливать ВСУ оккупанта РФ если попрут все эти эшелоны с разных направлений! Большие проблемы ВСУ.
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05.04.2021 01:04 Ответить
посмокчуть.
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04.04.2021 18:02 Ответить
сейчас на катарских курортах хорошие скидки, зеленый янелох явно за казну страны печется, не поперся нагло в сезон, за три куша, а по горящим путевкам поехал, сама Мандель билеты резервировала... может кто вспомнит, сколько десятков раз за два года эта гнида уже успела за счет государства (народа) отдохнуть от своих видосиков и флешмобов-снбо по пятницам???
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04.04.2021 18:08 Ответить
Realno sto bolsaja cast etix soldat okazestia Donbasetiji,ne u granici a zajedut v Donbas na pomoc separatistam mozet kak mirotvoci?.Drugije ************* Krym i drugoje eto tolko fon.Vot sto skazet vasi kogda te zajedut Donbas kak Karabache dopustim?
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04.04.2021 18:19 Ответить
Мабуть ополченці днр на Крим збираються
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04.04.2021 18:25 Ответить
Да в такое напряженное время конче потрібно было ,ну кроме него некому ,ехать в Катар.А эта напряженность будет до осени.Осенью в Рашке выборы ,за Победу уже поднимали народ ,за Наш Крым тоже девиденты получили в 2018 ,теперь надо малороссиян сплотить угрозой со стороны НАТО и Украины
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04.04.2021 18:47 Ответить
Російська армія перекидає до кордону з Україною частини з Центрального військового округу - Цензор.НЕТ 8286
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04.04.2021 19:04 Ответить
эта паскуда всегда выбирает самое "подходящее" время. Тогда был майдан, сейчас все лежит из-за коронавируса... Не удивлюсь, если это не запугивание.
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04.04.2021 19:06 Ответить
презик дибил в Катаре, в такое время. И ездит только в южные страны даун
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04.04.2021 19:20 Ответить
походу Зеля сбежал, чтобы не участвовать в надвигающемся шухере
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04.04.2021 19:38 Ответить
Этак можно каждый раз придумывать причину не обороняться.
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04.04.2021 19:21 Ответить
- А где командующий?
- Командует!
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04.04.2021 19:08 Ответить
Цікаво, на яких фактичних даних грунтуються твердження багатьох коментаторів про те, що )(уйло не має достатньо військ щоб напасти?
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04.04.2021 19:10 Ответить
_А это чисто психологический вывих сознания такой, тупо уговаривают себя что всё хорошо, и вся недолга. Это из разряда "чур я в домике". Децкий сад, штаны на лямках... Глупцам бы внять что про это говорила израильским школьникам одна старенькая еврейка, пережившая Вторую Всемирную, лагеря и холокост. Да где там! Есть порода людей, до которых доходит что в доме пожар только когда горит уже прямо под ногами.
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04.04.2021 22:22 Ответить
В Московії є мінімум 1 міліон озброєних людей в боєздатних частинах. Плюс ЧВК. А в нас 200 тисяч немає. Цікаво, чому дурники вважають, що Московія не здатна піти по серйозному. Питаєш їх, а у відповідь суцільна маячня, про те, що )(уйло боїться якихось міфічних санкцій.
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04.04.2021 22:29 Ответить
_Говорю же - психология, вывих сознания. Стадии принятия травмирующей действительности. Тормозят крепко, плуги они. Крайне медленно осознают происходящее.
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04.04.2021 22:35 Ответить
У кацапов весеннее обострение .скоро 9 мая .
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04.04.2021 22:30 Ответить
Впрочем, причина нынешнего обострения на границах Украины - вполне вероятно лежит на дне Балтийского моря. Газогон "Северный поток - 2" - ключевой проект для российского руководителя. Разрушить транзит газа через Украину, сделать Берлин и Париж зависимыми от российских энергоносителей и можно брать Украину голыми руками. Завершение строительства подводной трубы затормозили американские санкции. Поэтому запугивания новой войной выглядит, как шантаж: "Если не дадите нам достроить "Северный Поток - 2 , то получите полномасштабную войну в Украине".
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04.04.2021 23:15 Ответить
.полномасштабную войну против Украины это врядли....РФ тогда ждет большие последствия, наступит пи...и крах полный ихней экономике, развал страны! Санкциями их добьют...и ЕС и США.
Рашка что зря миллиарды долларов вбухала СП-2...что бы начинать полномасштабную войну, и разорвать все отношения с ЕС и торговые отношения тоже... ипо пасть под жесточайшие санкции....что то не верится.

А СП-2 и так достроят.. ЕС будет зависим скоро от Рф! А Украине будет в пролете 2024 г. со своей трубой. После того, как "СП-2" достроят, главный козырь в переговорах с Кремлем не только по транзиту его газа в ЕС автоматически отпадёт. И до истечения пятилетнего контракта с «Газпромом», в котором прописаны обязательные объёмы прокачки российского газа украинской территорией, тоже остается не так много времени. И, главное - после завершения его строительства энергетическая зависимость ЕС от РФ возрастет и обеспечит стабильность сбыта своего газа и доли на европейском рынке на многие годы вперед.
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05.04.2021 03:49 Ответить
Слишком уж демонстративно кацапы все это делают, в фото- и видеоотчетами, больше похоже что берут на понт зельцмана и запад вцелом. А тут мендельвошка заявила о новых "договоренностях" в нормандском формате, и все это очень настораживает.
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05.04.2021 01:52 Ответить
Есть интересная статья! Почему ***** путин...на полномасштабное наступление не пойдет на Украину! Сейчас только разгонятся паника и истерию во всех СМИ.... пытаясь тем самым отвлечь внимание и так недовольных граждан от внутренних проблем!

Тем более если было бы что серьезное...то Зеленский не куда бы не уехал. Значит все норм и под контролем, звонки Байдена и т.д.
В конце концов, полномасштабное наступление на широком фронте требует не только концентрации войск и техники, но и значительных запасов горючего, на котором эта техника будет ехать. Данных украинской разведки, а также стран НАТО о том, что Россия формирует подобные запасы в открытом доступе, нет. Хотя скрыть это практически невозможно при современных средствах аэрокосмической разведки. По мнению военных экспертов, это требует как минимум несколько месяцев. Риски, безусловно, есть всегда. В 2014-м никто не мог подумать, что Россия нападет на Украину, оккупирует территории и развяжет бойню на Донбассе. И готовить армию к возможному нападению необходимо. Из дня в день! Повышая боеспособность украинской армии в целом.

Во-первых, Кремлю крайне необходимо завершить строительство "Северного потока-2", который уже завершён на 95%. Его главной целью как раз и является избавление минимальной зависимости от Украины как страны-транзитера своего газа в ЕС. Читать полность тут --... https://analytics.hvylya.net/228235-pochemu-putin-ne-napadet-na-ukrainu
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05.04.2021 02:16 Ответить
Кстати они могут концентрировать войска заранее, чтобы напасть после окончания строительства северного потока2, тем более что народ и власть у нас через пару недель начнет опять расслабляться, типа ничего страшного, а там новые зашквары зебилов подоспеют и угроза вторжения отойдет на второй план, а этого кацапам только и нужно. Впрочем они могут так же ждать например удобного случая, когда администрация США будет занята очередными бунтами негров и им будет не до выражения очень глубокой озабоченности.
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05.04.2021 02:28 Ответить
после окончания строительства СП-2 ...нападет, не нападет...это гадание на кофейной гуще....смысл нападать, что бы снова попасть под жесткие санкции...и хуже сделать еще себе во вред в экономике, которые у РФ и так серьезные проблемы!
Хотя ничего нельзя исключать. Маневры и стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, представляют угрозу для Украины.
От неадекватного соседа РФ можно ожидать все что угодно, а армию ВСУ к возможному нападению необходимо готовить каждый день.
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05.04.2021 16:14 Ответить
уже с рельсов один сошел)) видео есть
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05.04.2021 02:16 Ответить
Над Крымом пролететь борт №1 с туловищем №1 зассал.
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05.04.2021 06:04 Ответить
Украина давно объявила Крым закрытой для полетов зоной. И это явно не для того, чтобы самим это нарушать.
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05.04.2021 10:21 Ответить
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