Российская армия перебрасывает к границе с Украиной части из Центрального военного округа. ФОТО

Российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе частей армии РФ Центрального военного округа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, CIT опирается на материалы выложенные в телеграме.

Исследователи отмечают: "2 апреля в TikTok появилось очередное видео, где видны эшелоны с российской военной техникой. Пользователь Твиттера 666_mancer проверил номер одной из платформ с помощью сервиса gdevagon, который позволяет отслеживать актуальное положение железнодорожных вагонов. Оказалось, что с 30 марта по 11 апреля эта платформа следует со станции Юрга (Кемеровская область) на станцию Тресвятская в Воронежской области у границы с Украиной.



Читатели прислали нам ссылку на обсуждение в одном из новосибирских пабликов, где было опубликовано еще одно видео с военной техникой, снятое в Первомайском районе Новосибирска (нам удалось подтвердить геолокацию, эшелон на видео следует в западном направлении). В комментариях пользователи указывают Воронеж как пункт назначения, а также сообщают, что "контрактников из Юрги на Украину отправляют".



В Юрге базируются 74-я мотострелковая и 120-я артиллерийская бригады. БМП на эшелоне с видео из Новосибирска характерны для техники мотострелков, а на видео из TikTok можно заметить реактивные системы залпового огня "Ураган", которые стоят на вооружении 120-й бригады. Ранее мы предполагали переброску частей из этого округа к украинской границе, а теперь эта информация подтвердилась. Такую передислокацию невозможно объяснить учениями (за исключением стратегических, которые должны состояться только осенью). Поэтому, по всей вероятности, ее цель — именно оказание давления на Украину или подготовка к возможному наступлению".







