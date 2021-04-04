Российская армия перебрасывает к границе с Украиной части из Центрального военного округа. ФОТО
Российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе частей армии РФ Центрального военного округа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, CIT опирается на материалы выложенные в телеграме.
Исследователи отмечают: "2 апреля в TikTok появилось очередное видео, где видны эшелоны с российской военной техникой. Пользователь Твиттера 666_mancer проверил номер одной из платформ с помощью сервиса gdevagon, который позволяет отслеживать актуальное положение железнодорожных вагонов. Оказалось, что с 30 марта по 11 апреля эта платформа следует со станции Юрга (Кемеровская область) на станцию Тресвятская в Воронежской области у границы с Украиной.
Читатели прислали нам ссылку на обсуждение в одном из новосибирских пабликов, где было опубликовано еще одно видео с военной техникой, снятое в Первомайском районе Новосибирска (нам удалось подтвердить геолокацию, эшелон на видео следует в западном направлении). В комментариях пользователи указывают Воронеж как пункт назначения, а также сообщают, что "контрактников из Юрги на Украину отправляют".
В Юрге базируются 74-я мотострелковая и 120-я артиллерийская бригады. БМП на эшелоне с видео из Новосибирска характерны для техники мотострелков, а на видео из TikTok можно заметить реактивные системы залпового огня "Ураган", которые стоят на вооружении 120-й бригады. Ранее мы предполагали переброску частей из этого округа к украинской границе, а теперь эта информация подтвердилась. Такую передислокацию невозможно объяснить учениями (за исключением стратегических, которые должны состояться только осенью). Поэтому, по всей вероятности, ее цель — именно оказание давления на Украину или подготовка к возможному наступлению".
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-Таки да, Моисей Яковлевич, я за то слышал имею вам сказать и таки скажу откривенно, шо и у нас идёт переброска.
- И шо таки куда перебрасывают?
- Офис Президента перебросил нашего з вами головнокомандующего до Катару, а до того, он перебрасывал бюджетные деньги в свои фошорные фирмы.
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пятница 16 апреля 2021 г. - це на http://ipvnews.org з'явилося ще 10 років назад. Локдаун Київ до 16 квітня 2021 року. Що ЦЕ?
Реально у пуйла не хватит всех сухупутных войск рашки для полноценного вторжения в Украину и он это знает.
просто гоняет понты
Даже вы уже научились находить сходство.
Як ви думаєте, як поведе себе головнокомандуючий у випадку повномасштабного військового наступу параші на Україну?
Виберіть варіант відповіді:
1. Організує достойно відсіч і буде стояти до перемоги?
2. Відразу капітулює?
3. Скаже, а ну вас нах і з*беться собі кудись чи то в Оман, чи то в Катар...
...
В Украине даже до сих пор нет на боевоем дежурстве ракетных систем, высокоточных боеприпасов к "Ольха" и "Нептун", не говоря уже про ОТРК - ГРом-2. Как будут останавливать ВСУ оккупанта РФ если попрут все эти эшелоны с разных направлений! Большие проблемы ВСУ.
- Командует!
Рашка что зря миллиарды долларов вбухала СП-2...что бы начинать полномасштабную войну, и разорвать все отношения с ЕС и торговые отношения тоже... ипо пасть под жесточайшие санкции....что то не верится.
А СП-2 и так достроят.. ЕС будет зависим скоро от Рф! А Украине будет в пролете 2024 г. со своей трубой. После того, как "СП-2" достроят, главный козырь в переговорах с Кремлем не только по транзиту его газа в ЕС автоматически отпадёт. И до истечения пятилетнего контракта с «Газпромом», в котором прописаны обязательные объёмы прокачки российского газа украинской территорией, тоже остается не так много времени. И, главное - после завершения его строительства энергетическая зависимость ЕС от РФ возрастет и обеспечит стабильность сбыта своего газа и доли на европейском рынке на многие годы вперед.
Тем более если было бы что серьезное...то Зеленский не куда бы не уехал. Значит все норм и под контролем, звонки Байдена и т.д.
В конце концов, полномасштабное наступление на широком фронте требует не только концентрации войск и техники, но и значительных запасов горючего, на котором эта техника будет ехать. Данных украинской разведки, а также стран НАТО о том, что Россия формирует подобные запасы в открытом доступе, нет. Хотя скрыть это практически невозможно при современных средствах аэрокосмической разведки. По мнению военных экспертов, это требует как минимум несколько месяцев. Риски, безусловно, есть всегда. В 2014-м никто не мог подумать, что Россия нападет на Украину, оккупирует территории и развяжет бойню на Донбассе. И готовить армию к возможному нападению необходимо. Из дня в день! Повышая боеспособность украинской армии в целом.
Во-первых, Кремлю крайне необходимо завершить строительство "Северного потока-2", который уже завершён на 95%. Его главной целью как раз и является избавление минимальной зависимости от Украины как страны-транзитера своего газа в ЕС. Читать полность тут --... https://analytics.hvylya.net/228235-pochemu-putin-ne-napadet-na-ukrainu
Хотя ничего нельзя исключать. Маневры и стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, представляют угрозу для Украины.
От неадекватного соседа РФ можно ожидать все что угодно, а армию ВСУ к возможному нападению необходимо готовить каждый день.