Для приема больных COVID-19 оборудовали корпус медицинского колледжа во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львовской больнице скорой помощи обустроили новые места для больных COVID-19 в коридорах и аудиториях прилегающего медицинского колледжа последипломного образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Из-за высокой заболеваемости в регионе, в госпитализации нуждаются все больше людей. По словам гендиректора больницы Олега Самчука, по состоянию на 4 апреля в отделении лежит около 450 больных.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Главврач Харьковской больницы умер из-за осложнений после тяжелой формы коронавируса









Также читайте: Львов ужесточает карантин: транспорт переходит в режим спецперевозок, детсады - в режим дежурных групп, - Садовый









Также читайте: "Ковидные" больницы Львовщины загружены на 73%, - ОГА