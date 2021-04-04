РУС
Для приема больных COVID-19 оборудовали корпус медицинского колледжа во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львовской больнице скорой помощи обустроили новые места для больных COVID-19 в коридорах и аудиториях прилегающего медицинского колледжа последипломного образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Из-за высокой заболеваемости в регионе, в госпитализации нуждаются все больше людей. По словам гендиректора больницы Олега Самчука, по состоянию на 4 апреля в отделении лежит около 450 больных.

Для приема больных COVID-19 оборудовали корпус медицинского колледжа во Львове 01
Для приема больных COVID-19 оборудовали корпус медицинского колледжа во Львове 02

Для приема больных COVID-19 оборудовали корпус медицинского колледжа во Львове 03
Для приема больных COVID-19 оборудовали корпус медицинского колледжа во Львове 04
Для приема больных COVID-19 оборудовали корпус медицинского колледжа во Львове 05
Для приема больных COVID-19 оборудовали корпус медицинского колледжа во Львове 06

Для приема больных COVID-19 оборудовали корпус медицинского колледжа во Львове 07
Для приема больных COVID-19 оборудовали корпус медицинского колледжа во Львове 08
Для приема больных COVID-19 оборудовали корпус медицинского колледжа во Львове 09
Для приема больных COVID-19 оборудовали корпус медицинского колледжа во Львове 10

Автор: 

карантин (16729) Львов (4623) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2987)
+7
https://censor.net/ru/user/473148 - зате бубочці допомогає лише одне
Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові - Цензор.НЕТ 9717

04.04.2021 20:57 Ответить
+4
https://censor.net/ru/user/402400 - рускагаварящим свиноскотам помогает лишь одно. Ягель и бояра, а также класный пендель в копчик.

04.04.2021 20:59 Ответить
+3
Почему какой-то чёрт хочет отобрать чью-то надежду? Если кому-то легче с иконой то пусть будет икона. Вера дело каждого, и не чертам указывать что им делать.

04.04.2021 21:08 Ответить
главное шо иконка на стене...... а нафига лекарства то?
мммм...., да, седня вроде как бы "праздник". у нас беснуются тоже попы, ну, типо гр.кат.
но блин - вирусу как-кто наср., нет?
бесноваться мона и в масках и в илонах.....
дурацкие мантры из-за вируса не помогут, чучела в рясах должны помнить это.

толстые мужики в платьях говорят про летающих дураков с крылышками - мммм, круто чо
04.04.2021 20:44 Ответить
У греко-католиків свято разом з православними...
04.04.2021 20:48 Ответить
нет, новость была шо у наших, ну, гр.кат., чедня вроде, даже попы кричали седня
04.04.2021 20:56 Ответить
Не пиши того, чого не знаєш. Купи краде у греко-католицькіф церкві церковний календар. Сьогодні у нас Хрестопоклонна Неділя. Це перше. І друге:тобі УГКЦ заважає жити?
04.04.2021 21:12 Ответить
та мне как-то побоку
мешает т.к. воют попы и плюс идут налоги на храмы, напр. на храм Паши Мерседеса два ляма в год, ну и плюс попы оббирают верунов и налоги не платят.
чего бы и не мешала там бы мне любая церковь то? ну и да, попы часто сбивают пешеходов например - мешает? ....... ДА!
05.04.2021 07:32 Ответить
Ти може не знаєш, що при храмах УГКЦ діють притулки для безхатченків, є окремі притулки для жертв домашнього насилля, де проживають жінки, часто з дітьми, з яких знущалися твкі от, які не приймають християнських цінностей чоловіки? Може ти не знаєш, що при храмах також діють безкоштовні столови, де хачуються не лише безхатченки, але й багато пенсіонерів? Державі начхати на цих людей. А церква їм допомагає. Скільки безхатченків ти пригрів у мороз? Може нагодувпв когось? Церква робить твою роботу, яку ти ніколи робити не будеш. А ти знаєш, скільки людей змогли пролікуяатися, чи поїхати оперувати я за кордон завдяки допомозі церкви? Ти вважаєш, що гроші виділяє держава, чи дають олігархи? Чи тобі це просто не цікаво? Ти погугли, скільки волонтерської допомоги отці-волонтери саме з храмів і монастирів УГКЦ самі відвезли на фронт. Може тому тобі вони заважають? Чи відомо тобі, що перші патюртвї кевларлвих шоломі для добробатів вивозили з Польщі в тому числі і св'ященники УГКЦ. А замість ікони можна звичайно і портрет сраліна повісити. Чи Саманту Фокс з грудьми 4-го розміру. У вас, тих, у кого батьки були членами компартії, немає жодного уявлення про те, як функціонує церква. Ви жодного разу не цікавилися процесами, які там відбуваються. Ви живете у полоні стереотипів, щаложених комуністичною пропагандою. В той час, яксестри монастирів УГКЦ, спеціально навчені для доглядом за хворими, в тому числі і на КОВІД, допомагають у лікарнях доглядати за хворими, ви пишете дурню про те, що вам це заважає.
05.04.2021 09:21 Ответить
не були
а в Комсомолі був і ти, а я - ні.
друге - благодійність і атеїсти робл*ть, так шо не особо притон потрібен з двома атиками угорі.
сто мішківв цукру в Арику = якось крутіш аніж 2 бідони гречки на Борщагівці.
чи не так? чи люди чимось розділяются? ну так якщо звернутись до писанини ООН, то ви міг би під суд піти, сказавши шо 100 нігерів не кращі за 2-х бомжів на Дарниці... жартую, але воно так і є.
плюс, я вже сказав шо попи жеруть бабло з податків наших - я б теж нагодував 20 бомжів за мільйон грн.
у чому проблема?
плюс віруни викладають мільярди в рік за то шо їм "гріхи відпускають"
класний бізнес, не знаходите?
05.04.2021 09:45 Ответить
Якщо ти знайдеш хоч в одному храмі УГКЦ цінник на послуги і покпжеш, то я визнаю, що в чомусь ти правий. Чи знаєш, чому сралін хотів знищити УГКЦ? Чи знаєш, чому св'ященник УГКЦ сиділи у концтаборах з упівцями? Чи знаєш, чому кардинал Йосип Сліпий був в'язнем совісті у совєиів? Чи знаєш, що у Львові функціонує гарнізонниц храм Петра і Павла, який опікується армією, її потребами? Ти пишеш дурню. Не приписвй гріхи мацковської секти українським церквам. Є дуже багато людей, навіть атеїстів, які вдячні Церкві за допомогу і які можуть підтвердити, що лише від неї отримали допомогу.
05.04.2021 09:55 Ответить
ну так, все так як ви сказав. ну але то шо сміх викликає те шо віруни стверджують.. ну шо я маю казати шо вірять в ноїв та їхні ковчеги? маячня, он, згадую "уроки" в садочку з "христ. етики" - на повному серйозі стверджували цю фігню.
то дев.яності роки.
ну блін - планеті ж не 7000 років, нє?
але віруни не вибирають - динозаври існували, але й існував "Ной" - ну бляха муха, щось тут не те?
і так - а шо тут ви за УГКЦ сказав? вони теж кажуть про того ж Яхве шо і біси з Гундяйщини. бізнес, сер, тільки бабло рубають
05.04.2021 10:05 Ответить
Щ вони кажуть, вас ніхто не змушує повторювати, чи у це вірити. Але заявляти, що вони вам заважають жити - то не є правильно.
05.04.2021 10:08 Ответить
ну так попи верещать та й присвоюють, зокрема, в т.ч., пільги - чо, мені має бути побоку шо мене грабують? коло капища зробл*ть дорогу собі шоб джипи паркувати, а у мене на вулиці - болото.
зачіпають мої інтереси таким чином. плюс - вчора чи коли там чув скавчання попів - біснуються.
чи це не "зачіпка" інтересів? га?
плюс навіть те що попи озвірювали тих шо потім "зненацька" стали атеїстами, ну просто так, від балди стали, нє?
от просто леніна і всіх інших зла сотона образила, ні?
давай не будемо сперечатись, бо повторю - Всесвіту 7000 років? так як мона простежити, нє?
05.04.2021 10:35 Ответить
Які пільги? Компослуги - на загальних підставах, лікарняних немає і так далі. Про пвльи - то до Коломойського і Ахметова. Вони отрмують надприбутки. Церква - неприбуткова організація. І вам не потрібно нападати на українську (це ключове), церкву, яка підбирає всю соціальну місію, яку не виконує держава. Є ворожа для України церква, чи секта - мацковська. Ви б краще її атакували. Тоді б вас і зрозуміли, і підтримали. А так ви допомагає е кацапами у ідеологічні війні. Це її мета - принизити і знищити українську церкву, як одного з волонтерів і носіїв українського духу.
05.04.2021 10:56 Ответить
брешете, бо ше пару років була тут новина шо Лаврі викладає бюджет 2млн. в рік, а також, ну, може інша новина шо капища платять щось тільки 25% за газ та може і все інше.
і так - якщо типу збрехав я - то вибачусь. просто запам.ятав, ну, не люблю дармоїдів.
а, ще - доводити це не мені, просто віруни говорять шоб я доводив шо Яхве - фікція, так блін, доводити має стверджувач.
нє, за пільги попів - "клянусь" шо реально читав тут, мінімум за то шо Паша Мерседес сказав, у новині тобто було шо 2млн. бюджет дає цим тридварасам в халатах
05.04.2021 11:38 Ответить
УГКЦ сьогодні святкує хрестопоклонну неділю, середина посту. Пасха 2 травня.
04.04.2021 21:14 Ответить
а, ну так - то "упц" разом з Гунділом Кіряєвим... стоп, та й "угкц" теж, то суто католики святкують "польську пасху"
коротше пішли вони всі хто на Путіна, а хто до дупи. до біса мені ті свЯта, якщо знаю шо "віра" помогає рівно настільки скільки летить куля.... нічо собі сказанув)))
05.04.2021 07:35 Ответить
Якщо це допомагає хворому почуватися спокійніше- то нехай.
04.04.2021 20:50 Ответить
то и почувася. я - атеист
04.04.2021 20:57 Ответить
Значить тобі має бути байдуже.
04.04.2021 22:36 Ответить
оно то так, но напр. - че я должен слушать вопли попов и видеть верозавров шо беснуются, а также платить на очередной Мерс для напр. Паши Мерседеса?
гос-во то льготы попам дает.
так шо сидели бы веруны в подвалах как когда-то - никто бы и слова не сказал то)
05.04.2021 07:15 Ответить
а, соррі, ну так - хай почуваються, проте не всі вірять в маячню. шо - кожен раз хворого запитувати - не заражений він православ.ям, або католицтвом шолі?
можна опше Гарі Поцера повісити там, або Бетмена - рез-т то й же буде. б*же, ви в курсі шо в 32-33-х роках в кожній хаті було купа іконок, проте не було хліба? ну й шо, допомогло?
в мене баба з дідом тримали декілька мішків на горищі х обрізками хліба, при тому шо самі не голодували. неу і образІв було в хаті немало, хоча дід атеїстом був. а бабка - як і всі бабки - любила попів і мантри бурмотіти.
05.04.2021 07:41 Ответить
Вибач, але ти таки віруючий. Твій атеїзм для тебе реально релігія.
05.04.2021 07:57 Ответить
брехня - просто смішно шо віруни вірять в те що планеті 7000 років, по факту. то типу як вірити можна в те що це так воно і є? я ось скажу шо існують однороги - і скажу шо хто не вірить в них .... виявляється теж віруни(що їх немає)
абсурд ж.
05.04.2021 08:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/402400 - рускагаварящим свиноскотам помогает лишь одно. Ягель и бояра, а также класный пендель в копчик.
04.04.2021 20:59 Ответить
я тока пишу на рос. языке, а базарю на нашем. ой блин - а вы на каком щас написал то?
а с боярой осторожно надо - уже не раз чуть не помер, ну, напр. уснул на морозе или башкой ударился, падая или со стулом вместе навернулся и тоже уснул
05.04.2021 07:19 Ответить
мне нравится шо вы написали....жизненно
04.04.2021 21:07 Ответить
ну так это же правда - почитайте напр. как в средневековье "боролись" попы с чумой - сотни тыс. веропитеков благополучно отправились к сотоне(грех ведь - самоубились же получается)
05.04.2021 07:21 Ответить
Почему какой-то чёрт хочет отобрать чью-то надежду? Если кому-то легче с иконой то пусть будет икона. Вера дело каждого, и не чертам указывать что им делать.
04.04.2021 21:08 Ответить
Аваков то тут при чем то?
и да - че его назвали "чертом", если он вроде не сидел на кичмане даже?
05.04.2021 07:16 Ответить
Післядипломна освіта
...дипломированное недообразование...
Страшнэ -- шо в тексте, шо на фотках.
04.04.2021 20:53 Ответить
Последипломная практика - это тоже входит в курс обучения.
05.04.2021 08:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/473148 - зате бубочці допомогає лише одне
Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові - Цензор.НЕТ 9717
04.04.2021 20:57 Ответить
Ого як його попердолило. Кокаїн...
04.04.2021 21:34 Ответить
Ач як ковбасить!
04.04.2021 22:20 Ответить
04.04.2021 20:58 Ответить
Уроды! Просто уроды ***! В Китае за 10 дней больницу построили, а эти что творят?! Больные рядом, они же просто перезаражают друг друга, культивирую новые штамы вируса...
04.04.2021 20:59 Ответить
да...уж....мне интересно было бы поработать с етими людьми.....без маски.
04.04.2021 21:09 Ответить
-- Шо с твоей тёщей случилось?
-- Палец порезала...
-- А чего хоронят?
-- Та, добил, шоб не мучалась...
04.04.2021 21:09 Ответить
- От чего твоя тёща померла?
- Грибами отравилась.
- А топоряка в спине почему торчит?
- Дык ведь грибы есть не хотела...
04.04.2021 21:13 Ответить
если всех выживших из этого заведения, потом занести в число вакцинированных, то статистику по вакцинации можно чуть-чуть, на донышке, улучшить )
04.04.2021 21:10 Ответить
Для прийому хворих на COVID-19 обладнали корпус медичного коледжу у Львові - Цензор.НЕТ 6606
04.04.2021 21:16 Ответить
А крім коронавіруса тепер є які-небудь хвороби?
Наприклад, онкологія або зубна біль...
04.04.2021 21:20 Ответить
Помитись вони й додому збігають, мабуть.
04.04.2021 21:25 Ответить
Та немає жодного ковіда тo всe придумали шахраї а ці фотографії - фотошоп!
04.04.2021 21:28 Ответить
Які свинячі коментарі... Обладнали - добре, молодці!
04.04.2021 21:28 Ответить
молодцы, правильно.
05.04.2021 04:05 Ответить
 
 