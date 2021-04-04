5 856 46
Для приема больных COVID-19 оборудовали корпус медицинского колледжа во Львове. ФОТОрепортаж
Во Львовской больнице скорой помощи обустроили новые места для больных COVID-19 в коридорах и аудиториях прилегающего медицинского колледжа последипломного образования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Из-за высокой заболеваемости в регионе, в госпитализации нуждаются все больше людей. По словам гендиректора больницы Олега Самчука, по состоянию на 4 апреля в отделении лежит около 450 больных.
мммм...., да, седня вроде как бы "праздник". у нас беснуются тоже попы, ну, типо гр.кат.
но блин - вирусу как-кто наср., нет?
бесноваться мона и в масках и в илонах.....
дурацкие мантры из-за вируса не помогут, чучела в рясах должны помнить это.
толстые мужики в платьях говорят про летающих дураков с крылышками - мммм, круто чо
мешает т.к. воют попы и плюс идут налоги на храмы, напр. на храм Паши Мерседеса два ляма в год, ну и плюс попы оббирают верунов и налоги не платят.
чего бы и не мешала там бы мне любая церковь то? ну и да, попы часто сбивают пешеходов например - мешает? ....... ДА!
а в Комсомолі був і ти, а я - ні.
друге - благодійність і атеїсти робл*ть, так шо не особо притон потрібен з двома атиками угорі.
сто мішківв цукру в Арику = якось крутіш аніж 2 бідони гречки на Борщагівці.
чи не так? чи люди чимось розділяются? ну так якщо звернутись до писанини ООН, то ви міг би під суд піти, сказавши шо 100 нігерів не кращі за 2-х бомжів на Дарниці... жартую, але воно так і є.
плюс, я вже сказав шо попи жеруть бабло з податків наших - я б теж нагодував 20 бомжів за мільйон грн.
у чому проблема?
плюс віруни викладають мільярди в рік за то шо їм "гріхи відпускають"
класний бізнес, не знаходите?
то дев.яності роки.
ну блін - планеті ж не 7000 років, нє?
але віруни не вибирають - динозаври існували, але й існував "Ной" - ну бляха муха, щось тут не те?
і так - а шо тут ви за УГКЦ сказав? вони теж кажуть про того ж Яхве шо і біси з Гундяйщини. бізнес, сер, тільки бабло рубають
зачіпають мої інтереси таким чином. плюс - вчора чи коли там чув скавчання попів - біснуються.
чи це не "зачіпка" інтересів? га?
плюс навіть те що попи озвірювали тих шо потім "зненацька" стали атеїстами, ну просто так, від балди стали, нє?
от просто леніна і всіх інших зла сотона образила, ні?
давай не будемо сперечатись, бо повторю - Всесвіту 7000 років? так як мона простежити, нє?
і так - якщо типу збрехав я - то вибачусь. просто запам.ятав, ну, не люблю дармоїдів.
а, ще - доводити це не мені, просто віруни говорять шоб я доводив шо Яхве - фікція, так блін, доводити має стверджувач.
нє, за пільги попів - "клянусь" шо реально читав тут, мінімум за то шо Паша Мерседес сказав, у новині тобто було шо 2млн. бюджет дає цим тридварасам в халатах
коротше пішли вони всі хто на Путіна, а хто до дупи. до біса мені ті свЯта, якщо знаю шо "віра" помогає рівно настільки скільки летить куля.... нічо собі сказанув)))
гос-во то льготы попам дает.
так шо сидели бы веруны в подвалах как когда-то - никто бы и слова не сказал то)
можна опше Гарі Поцера повісити там, або Бетмена - рез-т то й же буде. б*же, ви в курсі шо в 32-33-х роках в кожній хаті було купа іконок, проте не було хліба? ну й шо, допомогло?
в мене баба з дідом тримали декілька мішків на горищі х обрізками хліба, при тому шо самі не голодували. неу і образІв було в хаті немало, хоча дід атеїстом був. а бабка - як і всі бабки - любила попів і мантри бурмотіти.
абсурд ж.
а с боярой осторожно надо - уже не раз чуть не помер, ну, напр. уснул на морозе или башкой ударился, падая или со стулом вместе навернулся и тоже уснул
и да - че его назвали "чертом", если он вроде не сидел на кичмане даже?
...дипломированное недообразование...
Страшнэ -- шо в тексте, шо на фотках.
-- Палец порезала...
-- А чего хоронят?
-- Та, добил, шоб не мучалась...
- Грибами отравилась.
- А топоряка в спине почему торчит?
- Дык ведь грибы есть не хотела...
Наприклад, онкологія або зубна біль...