Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию. ФОТОрепортаж
Вертолетчики Бригады транспортной авиации совместно с группой специальной подготовки отработали упражнения по беспарашютному десантированию и эвакуации с помощью комплекта съемного бортового оборудования "Адаптер-М1".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.
Применение этого комплекса позволяет осуществлять высадку личного состава на ограниченные участки или участки со сложным рельефом, когда обычная посадка невозможна.
Десантирование можно проводить в два потока (по двум канатам) при демонтированных створках грузовой кабины. А обеспечить одновременную эвакуацию - с помощью каната, закрепляемого через люк внешней подвески вертолета.
Сложность этой задачи состоит в скоординированности действий командира и бортового техника во время висения на малой высоте. Когда необходимо одновременно учесть ветер, изменение нагрузки и центровки и другие факторы. С этой задачей экипажи справились отлично.
Резервісти мобілізуються, літаки з озброєнням прибувають, то хто керувати буде?
"Україна продовжує вести переговори на різних рівнях, зокрема з країнами Нормандського формату (до якого входять Україна, Німеччина, Франція, Росія). Незабаром Офіс Президента вийде з певними досягнутими домовленостями, з певними результатами з питання, як проходять перемовини щодо досягнення миру. Якою б не була ситуація - ми все одно будемо йти в напрямку досягнення миру. Така позиція Президента Володимира https://www.ukrinform.ua/tag-zelenskij Зеленського та його команди", - сказала Мендель.
«Слуги народа» утверждают, что не голосовали в Одесском райсовете за памятник «куликовцам», но это не так
Представители фракции президентской политсилы «Слуга народа» в Одесском райсовете утверждают, что не голосовали в поддержку https://dumskaya.net/news/odesskiy-raysovet-progolosoval-za-ustanovku-pamy-140263/ заявления Партии Шария по поводу установки памятника любителям России, погибшим 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов на Куликовом поле .
Об этом заявил глава фракции СН Дмитрий Шпинарев, передает корреспондент «Думской».
https://dumskaya.net/pics/b2/picturepicture_161754631213286079340265_38626.jpg
Текст обращения Черноиваненко, который опубликовал Барвиненко
По его словам, «слуги» дали только один голос: мол, зампред собрания Светлана Деордиева ошибочно подняла руку.
Однако на видеозаписи сессии видно, как обращение (или запрос) поддерживают все присутствующие депутаты, кроме представителей «Евросолидарности», которые тогда покинули зал заседаний, а председатель совета Виталий Барвиненко объявляет, что решение принято «единогласно».
Позже Барвиненко заявил, что в обращении депутата от Партии Шария Александра Черноиваненко речь шла только о создании рабочей группы, которая займется «разработкой предложений об увековечении памяти жертв трагедии».
Правда, до этого депутатам раздали другой текст, где прямо говорилось о необходимости установки памятника конкретно «куликовцам». Именно его зачитывал во время сессии Черноиваненко.
По нашим данным, голосование за этот провокационный документ было необходимо Барвиненко, чтобы протащить https://dumskaya.net/news/odesskiy-raysovet-v-dva-raza-menshe-vydelil-sred-140243/ программу , по которой собрание «простимулировало» будущих сотрудников райгосадминистрации на миллионы гривен.
Увы, обсуждать поведение главы райсовета и заявлять о фальсификации итогов голосования «слуги» не спешат.
Как бы то ни было, никаких правовых последствий это решение районного собрания иметь не будет - в отличие от политических.
