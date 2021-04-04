Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию. ФОТОрепортаж

Вертолетчики Бригады транспортной авиации совместно с группой специальной подготовки отработали упражнения по беспарашютному десантированию и эвакуации с помощью комплекта съемного бортового оборудования "Адаптер-М1".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

Применение этого комплекса позволяет осуществлять высадку личного состава на ограниченные участки или участки со сложным рельефом, когда обычная посадка невозможна.

Десантирование можно проводить в два потока (по двум канатам) при демонтированных створках грузовой кабины. А обеспечить одновременную эвакуацию - с помощью каната, закрепляемого через люк внешней подвески вертолета.

Сложность этой задачи состоит в скоординированности действий командира и бортового техника во время висения на малой высоте. Когда необходимо одновременно учесть ветер, изменение нагрузки и центровки и другие факторы. С этой задачей экипажи справились отлично.









