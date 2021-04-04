РУС
7 625 31

Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию. ФОТОрепортаж

Вертолетчики Бригады транспортной авиации совместно с группой специальной подготовки отработали упражнения по беспарашютному десантированию и эвакуации с помощью комплекта съемного бортового оборудования "Адаптер-М1".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

Применение этого комплекса позволяет осуществлять высадку личного состава на ограниченные участки или участки со сложным рельефом, когда обычная посадка невозможна.

Десантирование можно проводить в два потока (по двум канатам) при демонтированных створках грузовой кабины. А обеспечить одновременную эвакуацию - с помощью каната, закрепляемого через люк внешней подвески вертолета.

Сложность этой задачи состоит в скоординированности действий командира и бортового техника во время висения на малой высоте. Когда необходимо одновременно учесть ветер, изменение нагрузки и центровки и другие факторы. С этой задачей экипажи справились отлично.

Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию 01
Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию 02
Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию 03
Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию 04

Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию 05
Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию 06
Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию 07
Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию 08
Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию 09

Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию 10
Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию 11

+5
А Буратіну викликали в Катар на зустріч з емісарами ***** щоб отримав інструкції.
04.04.2021 22:00 Ответить
+4
Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію - Цензор.НЕТ 7685
04.04.2021 22:34 Ответить
+3
Так вот как похитили Чауса! Если это правда наши спецслужбы и Зеленский перенимает опыт Израиля ловить врагов по всему свету - снимаю шляпу. Говорят скоро будет в Украине.
04.04.2021 21:49 Ответить
на втором фото рядовой Христос )))
04.04.2021 21:46 Ответить
?
Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию - Цензор.НЕТ 7046Бригада транспортной авиации отработала беспарашютное десантирование и эвакуацию - Цензор.НЕТ 1106
04.04.2021 21:53 Ответить
рядовой ди каприо?
04.04.2021 21:54 Ответить
не вижу с фронта рядовую
04.04.2021 21:55 Ответить
...три дні по твітерах бомбило, а от іще й десанта викинули
04.04.2021 22:01 Ответить
Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію - Цензор.НЕТ 7685
04.04.2021 22:34 Ответить
Прикольно, робота для тех кто любит адреналин и приключения.
04.04.2021 21:49 Ответить
Так вот как похитили Чауса! Если это правда наши спецслужбы и Зеленский перенимает опыт Израиля ловить врагов по всему свету - снимаю шляпу. Говорят скоро будет в Украине.
04.04.2021 21:49 Ответить
Кто говорит ???
04.04.2021 21:53 Ответить
Его, Чауса - адвокат
04.04.2021 21:56 Ответить
Но мы об этом ничего не узнаем)))
04.04.2021 22:10 Ответить
Безпочвенно подумал, ну и написал, естественно. Шляпу не забудь одеть.
04.04.2021 22:23 Ответить
а я думал беспарашютное это выбросить без парашюта...
04.04.2021 21:58 Ответить
А Буратіну викликали в Катар на зустріч з емісарами ***** щоб отримав інструкції.
04.04.2021 22:00 Ответить
вночі за вовчими ярами
зайці писали в телеграмі
і прочитала там сосна:
"стрічайте квітами. Весна"
04.04.2021 22:03 Ответить
куришь?
04.04.2021 22:04 Ответить
нє-а, це Ліна Василівна
але ж як ******* звучить
04.04.2021 22:24 Ответить
прєз сваліл - керує мєндєль

https://twitter.com/Vlad_Underwood

https://twitter.com/Vlad_Underwood Ukraine DIY https://twitter.com/Vlad_Underwood @Vlad_Underwood

Резервісти мобілізуються, літаки з озброєнням прибувають, то хто керувати буде?

"Україна продовжує вести переговори на різних рівнях, зокрема з країнами Нормандського формату (до якого входять Україна, Німеччина, Франція, Росія). Незабаром Офіс Президента вийде з певними досягнутими домовленостями, з певними результатами з питання, як проходять перемовини щодо досягнення миру. Якою б не була ситуація - ми все одно будемо йти в напрямку досягнення миру. Така позиція Президента Володимира https://www.ukrinform.ua/tag-zelenskij Зеленського та його команди", - сказала Мендель.
04.04.2021 22:13 Ответить
лучше бы вы отработали сброс зели без парашюта
04.04.2021 22:04 Ответить
На зеленій парасольці, як Верещучку.
04.04.2021 22:07 Ответить
Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію - Цензор.НЕТ 8782
04.04.2021 22:07 Ответить
Москаляку на гілляку.
04.04.2021 22:09 Ответить
Пока Украинцы тренируются отражать агрессию кацапов. Слуги подмахивают партии шария, зеленский дал добро?

«Слуги народа» утверждают, что не голосовали в Одесском райсовете за памятник «куликовцам», но это не так

Представители фракции президентской политсилы «Слуга народа» в Одесском райсовете утверждают, что не голосовали в поддержку https://dumskaya.net/news/odesskiy-raysovet-progolosoval-za-ustanovku-pamy-140263/ заявления Партии Шария по поводу установки памятника любителям России, погибшим 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов на Куликовом поле .
Об этом заявил глава фракции СН Дмитрий Шпинарев, передает корреспондент «Думской».

https://dumskaya.net/pics/b2/picturepicture_161754631213286079340265_38626.jpg Бригада транспортної авіації відпрацювала безпарашутне десантування та евакуацію - Цензор.НЕТ 5068
Текст обращения Черноиваненко, который опубликовал Барвиненко

По его словам, «слуги» дали только один голос: мол, зампред собрания Светлана Деордиева ошибочно подняла руку.
Однако на видеозаписи сессии видно, как обращение (или запрос) поддерживают все присутствующие депутаты, кроме представителей «Евросолидарности», которые тогда покинули зал заседаний, а председатель совета Виталий Барвиненко объявляет, что решение принято «единогласно».
Позже Барвиненко заявил, что в обращении депутата от Партии Шария Александра Черноиваненко речь шла только о создании рабочей группы, которая займется «разработкой предложений об увековечении памяти жертв трагедии».
Правда, до этого депутатам раздали другой текст, где прямо говорилось о необходимости установки памятника конкретно «куликовцам». Именно его зачитывал во время сессии Черноиваненко.
По нашим данным, голосование за этот провокационный документ было необходимо Барвиненко, чтобы протащить https://dumskaya.net/news/odesskiy-raysovet-v-dva-raza-menshe-vydelil-sred-140243/ программу , по которой собрание «простимулировало» будущих сотрудников райгосадминистрации на миллионы гривен.
Увы, обсуждать поведение главы райсовета и заявлять о фальсификации итогов голосования «слуги» не спешат.
Как бы то ни было, никаких правовых последствий это решение районного собрания иметь не будет - в отличие от политических.
04.04.2021 22:14 Ответить
Круто !
04.04.2021 22:15 Ответить
Падал я кадысь на такой верёвке... -- с парашютом отказался!

показать весь комментарий
04.04.2021 22:17 Ответить
молодці, хлопці! відпрацювання складних впрв на навчаннях допоможе уникнути помилок у бойових обставинах, якщо знадобиться. усім хто регоче в темі раджу хоч раз спробувати так само "погойдатись" під брюхом гвинтокрила у повному спорядженні...
04.04.2021 22:21 Ответить
Дуже круто...
04.04.2021 22:44 Ответить
Прям цирк дю солей.
04.04.2021 22:58 Ответить
Цирк Дю Солей обанкротился и прекратил существование
05.04.2021 01:34 Ответить
Куди ці ДЛБи збираються дисантуватись,в Крим чи в ЛуганДон? Хом'як-Іловайський вміє тікати ,а не наступать.
04.04.2021 23:09 Ответить
 
 