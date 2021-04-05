Стадион "Металлург" реконструируют в Кривом Роге: Новые трибуны, тренерские, спортзалы, комментаторские и VIP-зона. ФОТОрепортаж
В рамках реконструкции стадиона "Металлург" в Кривом Роге обустраивают современную, качественную и безопасную спортивную арену по стандартам ФИФА и УЕФА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
"В этом году по программе Президента "Большая стройка" в области строим бассейны и реконструируем стадионы. Самый масштабный проект - "Металлург" в Кривом Роге. Работы уже начались", - сообщил первый замглавы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.
На стадионе "Металлург", за его более чем 50-летнюю историю, проходили легендарные матчи. Затем стадион долгое время стоял заброшенный, а трибуны находились аварийном состоянии.
"Начатая масштабная реконструкция - очень важное событие для Кривого Рога. Хочется, чтобы стадион "Металлург" стал одной из лучших арен области и настоящей гордостью горожан. А еще хорошей базой для развития спорта", - сказал нардеп "Слуги народа" Юрий Корявченков.
После реконструкции стадиона на нем будет "живой" газон со специальной системой полива и подогрева. Также построят новые трибуны на 19 тыс. зрителей, среди которых будут предусмотрены и места для людей с инвалидностью. Установят мощные прожекторы для освещения, электронные табло.
Стадион также будет оснащен современной пожарной и охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения. Для удобства зрителей будут сделаны несколько выходов, оснащенные электронными турникетами. Вокруг стадиона обустроят беговые дорожки и зону для прыжков с шестом.
В помещениях под трибунами обсутроят спортивные залы, раздевалки и тренерские. Можно будет заниматься тяжелой атлетикой, боксом, фитнесом, каратэ и греко-римской борьбой. Построят также 4-этажное здание с VIP-зоной, комментаторскими и местами для журналистов.
Как сообщалось, заместитель главы ОП и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что президентская программа строительства инфраструктуры в 2021 году расширится на несколько важных направлений - "Большая реставрация" культурных памятников Украины, доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг, развитие сети региональных авиахабов, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами.
ми писали, що боротьбою з контрабандистами громадян позбавлять не лише недорогих одягу та взуття, а й закарпаття - футболу(команда минай)
а ще писали, що залізна руда під боротьбу з контрабандою не ввійшла і це додасть наснаги криворізькому футболу
ось як воно виходить
У нас навіть до Євро-2012 за державні кошти лише 2 стадіони зробили - побудували львівський і реконструювали Олімпійський, бо ці стадіони не належать жодному клубу!
Ну, как в Нью-Васюках.
МестА для неотложных дел будут реконструировать? Или какая разница?
Уникальный стадион - одноэтажки выше трибун.
Сегодня уже апрель. Т.е. через восемь месяцев єто все будет?