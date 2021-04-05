РУС
9 540 25

Стадион "Металлург" реконструируют в Кривом Роге: Новые трибуны, тренерские, спортзалы, комментаторские и VIP-зона. ФОТОрепортаж

В рамках реконструкции стадиона "Металлург" в Кривом Роге обустраивают современную, качественную и безопасную спортивную арену по стандартам ФИФА и УЕФА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

"В этом году по программе Президента "Большая стройка" в области строим бассейны и реконструируем стадионы. Самый масштабный проект - "Металлург" в Кривом Роге. Работы уже начались", - сообщил первый замглавы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

На стадионе "Металлург", за его более чем 50-летнюю историю, проходили легендарные матчи. Затем стадион долгое время стоял заброшенный, а трибуны находились аварийном состоянии.

Стадион Металлург реконструируют в Кривом Роге: Новые трибуны, тренерские, спортзалы, комментаторские и VIP-зона 01

"Начатая масштабная реконструкция - очень важное событие для Кривого Рога. Хочется, чтобы стадион "Металлург" стал одной из лучших арен области и настоящей гордостью горожан. А еще хорошей базой для развития спорта", - сказал нардеп "Слуги народа" Юрий Корявченков.

После реконструкции стадиона на нем будет "живой" газон со специальной системой полива и подогрева. Также построят новые трибуны на 19 тыс. зрителей, среди которых будут предусмотрены и места для людей с инвалидностью. Установят мощные прожекторы для освещения, электронные табло.

Стадион также будет оснащен современной пожарной и охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения. Для удобства зрителей будут сделаны несколько выходов, оснащенные электронными турникетами. Вокруг стадиона обустроят беговые дорожки и зону для прыжков с шестом.

Стадион Металлург реконструируют в Кривом Роге: Новые трибуны, тренерские, спортзалы, комментаторские и VIP-зона 02

В помещениях под трибунами обсутроят спортивные залы, раздевалки и тренерские. Можно будет заниматься тяжелой атлетикой, боксом, фитнесом, каратэ и греко-римской борьбой. Построят также 4-этажное здание с VIP-зоной, комментаторскими и местами для журналистов.

Как сообщалось, заместитель главы ОП и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что президентская программа строительства инфраструктуры в 2021 году расширится на несколько важных направлений - "Большая реставрация" культурных памятников Украины, доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг, развитие сети региональных авиахабов, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами.

Стадион Металлург реконструируют в Кривом Роге: Новые трибуны, тренерские, спортзалы, комментаторские и VIP-зона 03

Топ комментарии
+18
У нас не хватает денег врачам и больным ковидом, а оно тратит народные деньги на свои хотелки. Гопота криворожская.
05.04.2021 09:22 Ответить
+16
Какого лысого за бюджетные деньги реконструируют игрушку "величайшего"?
05.04.2021 09:20 Ответить
+15
вся инфраструктура города разваливается, страна воюет, а они миллионы вкидывают в никому ненужный стадион города у которого нет даже команды. Лишь бы ********
05.04.2021 09:22 Ответить
дорог нет, ямы, они стадион делают
05.04.2021 09:19 Ответить
так патріотичненько...великому місту - великий футбол
ми писали, що боротьбою з контрабандистами громадян позбавлять не лише недорогих одягу та взуття, а й закарпаття - футболу(команда минай)
а ще писали, що залізна руда під боротьбу з контрабандою не ввійшла і це додасть наснаги криворізькому футболу
ось як воно виходить
05.04.2021 09:29 Ответить
Какого лысого за бюджетные деньги реконструируют игрушку "величайшего"?
05.04.2021 09:20 Ответить
У вєлічайшаго піар понад усьо.
05.04.2021 09:23 Ответить
Стадион "Металлург" реконструируют в Кривом Роге: Новые трибуны, тренерские, спортзалы, комментаторские и VIP-зона - Цензор.НЕТ 4577
05.04.2021 09:24 Ответить
А фігалі стадіон, на якому раніше грав приватний Бєнін клуб Кривбас, реконструюють за державні кошти???

У нас навіть до Євро-2012 за державні кошти лише 2 стадіони зробили - побудували львівський і реконструювали Олімпійський, бо ці стадіони не належать жодному клубу!
05.04.2021 09:21 Ответить
вся инфраструктура города разваливается, страна воюет, а они миллионы вкидывают в никому ненужный стадион города у которого нет даже команды. Лишь бы ********
Зато какая тема для очередного видосика.
05.04.2021 09:25 Ответить
великае будивнцЫтво в одной фотке. Голая задница строителя олицетворяет власть зеленых подонков...
Стадіон "Металург" реконструюють у Кривому Розі: Нові трибуни, тренерські, спортзали, коментаторські та VIP-зона - Цензор.НЕТ 4915
05.04.2021 09:26 Ответить
Бассейны для юзика гыгыгыгы
05.04.2021 09:29 Ответить
Буба полетів в Катар поговорити про ЧС-2022 (заодно погріти депільоване пузико, те, що заважає танцювати і свого особистого спонсора - Зе-Лєнку), думаю стадіон - для наступного мундіалю в Кривому Розі. Місто заслужило на свято футбола, бо породило найвеличнішого лідера на Землі за всю історію людства.
05.04.2021 09:34 Ответить
А еще будет построен международный аэропорт, который сможет принимать самые большие самолеты в мире, такие как Airbus A380. Будут прорыты каналы к Черному морю, чтобы в порт Кривой Рог могли заходить океанские суда. И постепенно УЕФА и ФИФА перенесут свои штаб-квартиры в Кривой Рог. И на окраине города будет построен космопорт, куда причалят межгалактические футбольные звездолеты. В Кривой Рог, который станет центром проведения всегалактических чемпионатов мира по футболу. А президентом межгалактической федерации по футболу выберут маму бубочки, Римму.
Ну, как в Нью-Васюках.
05.04.2021 09:44 Ответить
А Металург відповідає високим стандартам УЄФА та ФІФА ?
05.04.2021 09:46 Ответить
Мабуть так, бо який смисл такого грандіозного будівництва... тим більше у Кривому Розі.
05.04.2021 10:05 Ответить
смысл один - распил бабла...
05.04.2021 13:34 Ответить
Ще один доказ того, що президент в нашій країні ЇБАНАТ...
05.04.2021 09:55 Ответить
треба робити,ба ще хлопчиком найвеличніший президент всесвіту лузгав на цьому стадіоні семки)
05.04.2021 10:35 Ответить
Треба там тоді монумент Вови в юності з сємками і на кортах?
05.04.2021 10:40 Ответить
ну ось як піде ще на другу ходку в презизенти тоді вдячні городяни і встановлять.
05.04.2021 10:49 Ответить
Самая большая в мире шаурмячная.
МестА для неотложных дел будут реконструировать? Или какая разница?
Уникальный стадион - одноэтажки выше трибун.
05.04.2021 10:57 Ответить
Может это бассейн?
05.04.2021 11:18 Ответить
президентская программа строительства инфраструктуры в 2021 году расширится... ...развитие сети региональных авиахабов, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами



Сегодня уже апрель. Т.е. через восемь месяцев єто все будет?
05.04.2021 11:16 Ответить
да. это сейчас ох как надо. без стадиона никак...
05.04.2021 11:48 Ответить
 
 