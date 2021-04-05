РУС
Циклон "Сероя" обрушился на Индонезию, более 70 человек погибли, тысячи людей эвакуированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Наводнения и оползни, вызванные тропическим циклоном Сероя в группе островов на юго-востоке Индонезии и Восточного Тимора, унесли жизни не менее 76 человек, тысячи людей эвакуированы.

В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенггара погибли 55 человек и 40 пропали без вести в результате циклона, который вызвал внезапные наводнения, оползни.

Отмечается, что более 400 человек были эвакуированы, а тысячи - пострадали.

В Восточном Тиморе, который делит остров Тимор с Индонезией, 21 человек погиб в результате оползней, внезапных наводнений и упавшего дерева, в основном в столице Дили, более 1500 человек были эвакуированы.

Обрушились несколько мостов, упали деревья и заблокировали некоторые дороги в Индонезии, как минимум одно судно затонуло в результате сильной волны, вызванной циклоном, что усложнило поисково-спасательные операции.

Президент Джоко Видодо выразил соболезнования и призвал жителей следовать указаниям полевых офицеров во время экстремальной погоды.

Циклон Сероя обрушился на море Саву на юго-западе от острова Тимор рано утром в понедельник.

Местные СМИ сообщают, что в течение следующих 24 часов интенсивность циклона может усилиться, что приведет к еще большему количеству дождя, волн и ветров.

Циклон Сероя обрушился на Индонезию, более 70 человек погибли, тысячи людей эвакуированы 01
Циклон Сероя обрушился на Индонезию, более 70 человек погибли, тысячи людей эвакуированы 02
Циклон Сероя обрушился на Индонезию, более 70 человек погибли, тысячи людей эвакуированы 03
Циклон Сероя обрушился на Индонезию, более 70 человек погибли, тысячи людей эвакуированы 04
Циклон Сероя обрушился на Индонезию, более 70 человек погибли, тысячи людей эвакуированы 05
Циклон Сероя обрушился на Индонезию, более 70 человек погибли, тысячи людей эвакуированы 06

