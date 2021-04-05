Стартовали работы по ремонту 13 км Северо-Восточного обхода Киева, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

13 км дороги Р-03 - Северо-Восточного обхода Киева планируют отремонтировать уже в этом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "Укравтодор".

Организация-подрядчик ЗАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" в рамках президентской программы "Большая стройка" на этой неделе начала ремонтные работы на участке км 0+000 - км 0+950. Дорожные работники сейчас осуществляют фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия и устройство щебеночно-песчаной смеси с добавлением цемента и крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

В ходе работ будет укреплена обочина, устроен верхний слой асфальтобетонного покрытия, установлены новые дорожные знаки и сделана разметка.

В "Укравтодоре" отмечают, что дорога общей протяженностью 26,4 км имеет стратегическое значение для Киевского региона и Бориспольского района в целом, ведь соединяет между собой две международных автодороги М-03 Киев - Харьков - Должанский и М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи. В обход Борисполя именно этой дорогой движется грузовой транспорт.

На трассе в прошлом году уже было обновлено 5 км дороги и отремонтирован путепровод через железную дорогу. В 2021 году "Укравтодор" всего планирует отремонтировать около 200 км дорог государственного значения в Киевской области.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах программы на 2021 год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений по всей Украине.

