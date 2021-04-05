РУС
Стартовали работы по ремонту 13 км Северо-Восточного обхода Киева, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

13 км дороги Р-03 - Северо-Восточного обхода Киева планируют отремонтировать уже в этом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "Укравтодор".

Организация-подрядчик ЗАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" в рамках президентской программы "Большая стройка" на этой неделе начала ремонтные работы на участке км 0+000 - км 0+950. Дорожные работники сейчас осуществляют фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия и устройство щебеночно-песчаной смеси с добавлением цемента и крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

В ходе работ будет укреплена обочина, устроен верхний слой асфальтобетонного покрытия, установлены новые дорожные знаки и сделана разметка.

В "Укравтодоре" отмечают, что дорога общей протяженностью 26,4 км имеет стратегическое значение для Киевского региона и Бориспольского района в целом, ведь соединяет между собой две международных автодороги М-03 Киев - Харьков - Должанский и М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи. В обход Борисполя именно этой дорогой движется грузовой транспорт.

На трассе в прошлом году уже было обновлено 5 км дороги и отремонтирован путепровод через железную дорогу. В 2021 году "Укравтодор" всего планирует отремонтировать около 200 км дорог государственного значения в Киевской области.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах программы на 2021 год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений по всей Украине.

Стартовали работы по ремонту 13 км Северо-Восточного обхода Киева, - Укравтодор 01
Стартовали работы по ремонту 13 км Северо-Восточного обхода Киева, - Укравтодор 02
Стартовали работы по ремонту 13 км Северо-Восточного обхода Киева, - Укравтодор 03

дороги (2513) Киевская область (4292) Укравтодор (663) Большая стройка (728)
Афигенно важное и своевременное занятие в красной зоне карантина!
Еще и все работнички без масок...
05.04.2021 11:01 Ответить
Рокадные дороги
05.04.2021 11:01 Ответить
13 км... Вау!
05.04.2021 11:09 Ответить
13 км по цене 1300 км.
05.04.2021 11:14 Ответить
Это где?
05.04.2021 11:14 Ответить
Речь идет в том числе и об "Бориспольской окружной". Дорога -аж из двух полос, ее просто "шаманят", ни о каком расширении до 4-х полос и речи нет. Вот тебе и "Северный обход", пар и свисток.
05.04.2021 11:35 Ответить
І скільки цей асфальт витримає?Видно ж порушення технології:основа не підготовлена,асфальт холодний.
05.04.2021 11:48 Ответить
Смотрю на фото - жалкое зрелище! Убогая техника, праздно смотрящие люди. Это и есть "велике будивництво"???!!!
05.04.2021 13:26 Ответить
 
 