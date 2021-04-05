РУС
Злоумышленники подделывали официальные документы и продавали фальшивые евро на Ривненщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила группировку, участники которой организовали на Ривненщине сбыт крупных сумм фальшивых евро, а также занимались подделкой документов государственного образца. Качественно сделанные подделки не идентифицировало даже устройство для проверки денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, злоумышленники на территории Ривненской и Волынской областей занимались сбытом готовых фальшивых банкнот за 50% от номинальной стоимости евро. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи, а сбыт осуществляли большими партиями, не менее 10 тыс. евро в "одни руки".

Во время 9 обысков, проведенных по месту жительства и в автомобилях фигурантов уголовного производства, обнаружены и изъяты:

- чистые бланки паспортов граждан Украины;
- разрешения на использование труда иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;
- печати и штампы государственных учреждений с признаками подделки;
- почти 7 кг янтаря-сырца;
- большая сумма наличности.


В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины двум фигурантам уже сообщено о подозрении, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточный домашний арест.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются источники происхождения поддельной валюты и лица, причастные к ее изготовлению и реализации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Волыни пограничники сорвали контрабандный заплыв через Западный Буг, - ГПСУ. ФОТО

Злоумышленники подделывали официальные документы и продавали фальшивые евро на Ривненщине, - СБУ 01
Злоумышленники подделывали официальные документы и продавали фальшивые евро на Ривненщине, - СБУ 02
Злоумышленники подделывали официальные документы и продавали фальшивые евро на Ривненщине, - СБУ 03
Злоумышленники подделывали официальные документы и продавали фальшивые евро на Ривненщине, - СБУ 04
Злоумышленники подделывали официальные документы и продавали фальшивые евро на Ривненщине, - СБУ 05

на фейсбучик приходит такая спам рассылка..
черти вообще страх потеряли и не боятся действовать в открытую!
Злоумышленники подделывали официальные документы и продавали фальшивые евро на Ривненщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 6710
показать весь комментарий
05.04.2021 11:48 Ответить
Это обычные зеки-разводилы. У Назаренка есть выпуск. Если вкратце - приходит рулончик туалетной бумаги сверху обмотанный купюрой-сувениром. К фальшивомонетничеству вышеописанный случай отношения не имеет.
показать весь комментарий
05.04.2021 11:56 Ответить
Одним из направлений по развалу совка было печатание левых совковых рублей.
Этих умельцев надо поставить на производство кацапских тугриков
показать весь комментарий
05.04.2021 12:27 Ответить
Не очень понятно, для чего продавать евро, которые не идентифицировало даже устройство для проверки денег. Наклепай себе бабла и живи сто лет.
показать весь комментарий
05.04.2021 11:50 Ответить
про дырки в "Дії"

Злоумышленники подделывали официальные документы и продавали фальшивые евро на Ривненщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 7585
показать весь комментарий
05.04.2021 11:52 Ответить
Злоумышленники подделывали официальные документы и продавали фальшивые евро на Ривненщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8131
показать весь комментарий
05.04.2021 11:53 Ответить
по ссылке подробно но много тех.подробностей и спец.сленга
https://******.it/2021/04/04/diia-city-fail/?__cf_chl_jschl_tk__=187*************************************-1617612318-0-AY9kv__B6uceISbpWxVSdzEPZKMxU3VC3bewctATHBkUcH0Bsd0uloV57VyQvff_Ql72g6GAw23D4ENJpQBA1-SGmEo97bZjvatBELEo-_QPQtCLt4lQA2ftXaGt847gVJ5qn4TQSeweirJG8bTUfe1AK6sP206Jw1B3fzHDkS9Jo6ljv1AUzU_s1jAjAoIONaisQwKgjfJwFsNiGGaXh2IhY8-oVYh0kDgvomUFhge8BbOZOhzpLsyRM3R-FGN9DC3C9JSKtt2Ofht2R_4S9UbmavcraRhYAVDfOaQC0hHxtQ_NkKmsb5YLKqjN_fe8iRSoXJQHQGuRuJyVS-q9r_RcRE-UKymOsmjndmxyXrflmXxpVgxmDDyFXtDYkbmWjpH5TPMWZdIaMG-7441rPZwlWHI9hQPTgKPuKoPw7dXs Вайтишники из «ИТ Ассоциации» держали репозитории «Дія City» в открытом доступе
показать весь комментарий
05.04.2021 11:53 Ответить
Нагрели походу какого то крупного чинушу и все всполошились .
показать весь комментарий
05.04.2021 12:33 Ответить
шок и зависть им памятники ставить мнеб одну такую бумажечку хотяб или пачечку.((
показать весь комментарий
05.04.2021 13:03 Ответить
 
 