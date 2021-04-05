Злоумышленники подделывали официальные документы и продавали фальшивые евро на Ривненщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила группировку, участники которой организовали на Ривненщине сбыт крупных сумм фальшивых евро, а также занимались подделкой документов государственного образца. Качественно сделанные подделки не идентифицировало даже устройство для проверки денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, злоумышленники на территории Ривненской и Волынской областей занимались сбытом готовых фальшивых банкнот за 50% от номинальной стоимости евро. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи, а сбыт осуществляли большими партиями, не менее 10 тыс. евро в "одни руки".

Во время 9 обысков, проведенных по месту жительства и в автомобилях фигурантов уголовного производства, обнаружены и изъяты:



- чистые бланки паспортов граждан Украины;

- разрешения на использование труда иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

- печати и штампы государственных учреждений с признаками подделки;

- почти 7 кг янтаря-сырца;

- большая сумма наличности.



В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины двум фигурантам уже сообщено о подозрении, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточный домашний арест.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются источники происхождения поддельной валюты и лица, причастные к ее изготовлению и реализации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Волыни пограничники сорвали контрабандный заплыв через Западный Буг, - ГПСУ. ФОТО









