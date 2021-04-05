РУС
В Полтаве предприниматели вышли на протест из-за карантина: митингующие перекрывают движение центральными улицами города. ФОТОрепортаж

В Полтаве проходит протест предпринимателей из-за карантинных ограничений. Митингующие перекрывают центральные улицы города.

Об этом сообщает издание "Змист", передает Цензор.НЕТ.

Предприниматели, работающие на рынках Полтавы, требуют открыть рынки. Протестующие планируют обратиться к Президенту Украины с просьбой выразить недоверие председателю Полтавской областной государственной администрации. Также предприниматели требуют выплаты социальной помощи от правительства и равных условий для работников различных рынков в условиях локдауна.

Протестующие перекрыли въезды на улице Сенной и Зыгина. Теперь машин на дороге нет. Общественный транспорт тоже не может ехать. Автобусы разворачиваются, а троллейбусы стоят.

В Полтаве предприниматели вышли на протест из-за карантина: митингующие перекрывают движение центральными улицами города 01
В Полтаве предприниматели вышли на протест из-за карантина: митингующие перекрывают движение центральными улицами города 02
В Полтаве предприниматели вышли на протест из-за карантина: митингующие перекрывают движение центральными улицами города 03
В Полтаве предприниматели вышли на протест из-за карантина: митингующие перекрывают движение центральными улицами города 04

+18
Протестующие планируют обратиться к Президенту Украины Дальше можно не читать...
05.04.2021 12:06 Ответить
+16
Классика:

В Полтаве предприниматели вышли на протест из-за карантина: митингующие перекрывают движение центральными улицами города - Цензор.НЕТ 8227
05.04.2021 12:09 Ответить
+12
Вся страна должна выйти, иначе это ковидное мракобесие никогда не прекратится и уничтожит Украину
05.04.2021 12:01 Ответить
Вся страна должна выйти, иначе это ковидное мракобесие никогда не прекратится и уничтожит Украину
05.04.2021 12:01 Ответить
Над людьми ставят опыты ! Испытывают грань где лопнет терпение.
05.04.2021 12:07 Ответить
Возможно следующий раз (после птичьего, свиного гриппа, Н1N1 Лихорадки Эбола и СПИДА) наверное придумают эпидемию диареи и расстройства желудка. И на улицах будут проверять наличие пробки в заднице
05.04.2021 12:10 Ответить
Это верно. Заодно облегчить давление на пенсионный фонд "естественным", так сказать, путём... И вакцину закупать не придётся. Ты молодец, что догадался.
05.04.2021 12:07 Ответить
Идиот, процент вымирания стариков (как и остальных возрастных категория) нее изменился.
Посмотри статистику. Не от журналистов, а их госстатистики в любой стране
В Украине например за 10 месяцев 2020 года (последнею что видел) смертность снизилась по сравнению с прошлыми годами
05.04.2021 12:14 Ответить
Ну шо ж ты так. Я тебя хвалю, а ты быкуешь. Впрочем, выходи скорее - раньше выйдешь, раньше ляжешь
05.04.2021 12:16 Ответить
Вот почему в нормальных странах людей обеспечивают средвами 💰 для проживания перед лохдаунами, а у нас наоборот - подымают расценки на жизнь ???!!!
05.04.2021 12:10 Ответить
У кого аренда, вообще пипец. Думаешь, почему рынки бунтуют?
05.04.2021 12:13 Ответить
рынки им откроют, но скоро им торговать будет нечем - основные оптовые в хмельницком и под одессой уже напрямую ощущают решение снбо по конрабанде, указ о котором подписал президент
05.04.2021 12:19 Ответить
Ирония - они как раз очень активно голосовали за потерпевшего вiслюка и моносброд...
05.04.2021 12:26 Ответить
отак от...
у блокадному ленінграді від голоду насамперед помирали родичі 25-тисячників, які в 32-33р творили голод в україні
05.04.2021 12:33 Ответить
С блокадой ленинграда вообще кучерявая история, начиная с того, почему эта блокада, собственно, возникла, ведь германцы окружили ленинград не со всех сторон...
05.04.2021 12:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/425456 А это зеленожопые торговцев "маринуют" , готовят перехватить потоки контрабанды плюс увеличить цены для "мудрого" нарида на ТНП, когда взмолятся сами торгаши- Дайте что-нибудь! Им дадут- сначала трылей и потом товар по завышенным ценам. Без лоха- у зелеоногнойных жизнь плоха!
05.04.2021 13:11 Ответить
Вони можуть піти попрацювати санітарами в ковідні відділення.
05.04.2021 12:28 Ответить
В Полтаве предприниматели вышли на протест из-за карантина: митингующие перекрывают движение центральными улицами города - Цензор.НЕТ 9959
05.04.2021 12:15 Ответить
А надел бы маску - был бы шанс...
05.04.2021 13:31 Ответить
Город "Х" с 250 тыс. населения, в красной зоне. На позапрошлых выходных парки этого города были битком набиты людьми с детьми и все без масок! Прошло больше недели а в городе "Х" заболеваемость падает. Диво дивное. Похоже эту статистики нам рисуют из потолка. Такое впечатление что цель изжить малый и средний бизнес в угоду большому!
05.04.2021 12:17 Ответить
Ношение маски не влияет на передачу
А в статистику Кавида включают все гриппы и ОРВИ. Грипп и ОРВИ ведь у этих дуриков почти исчезли в статистике
05.04.2021 12:31 Ответить
Не сами ж они включают, народ активно у себя ищет корону чуть не при каждых соплях, отсюда и второе заражение, и третье. И эти протестующие протестуют, но в масках, т.е. они не против карантинных мер, лишь бы их не трогали.
05.04.2021 12:53 Ответить
Пузатый на втором фото явно нос высунул (а длжен беречься, ожирение увеличивает риск осложнений при ковиде, да и об окружающих думать надо). Человек в красной куртке за ним вообще на подбородок маску стянул. Если они на камеру это делают, то при торговле и подавно. Каждому клиенту бесплатный довесок.
05.04.2021 13:35 Ответить
Врать не устали?
https://censor.net/ru/news/3257666/*********************************************************************
05.04.2021 14:07 Ответить
Налоги платить обязан,а вот работать не имеешь права,как и протестовать,замечательное у нас правительство.
05.04.2021 12:18 Ответить
Налоги не самая большая проблема. Главная засада - аренда.
05.04.2021 12:56 Ответить
зеленожопые диверсанты и мародеры парализовали экономику и нормальную жизнь в Украине. ни в одной стране мира, общественный транспорт не перекрывался.
клоунов пора сносить
05.04.2021 12:33 Ответить
На важные переходы поставить светофоры. И поставить патруль полиции - штрафовать пешеходов за переход на красный свет. Штраф увеличить в 10-100 раз.
05.04.2021 12:43 Ответить
Краще свєтофор засунь собі в сраку.
05.04.2021 12:59 Ответить
Краще витягни свєтофор із свої.
05.04.2021 13:50 Ответить
Эти барыги уже достали всех!
05.04.2021 12:48 Ответить
Продавалы дешёвые валите на заводы-там и в карантин рабы пашут как проклятые.Или вы думаете,что если вы станете,то экономика схлопнется?Да вы свиньи пережиток 90-х.Без всех вас гниды и супермаркеты справятся,тем более там даже цены ниже.СУПЕРМАРКЕТЫ платят налоги,выдают чеки.А вы купили перепродали-вот ваша вся философия бизнеса мрази паршивые...
05.04.2021 13:01 Ответить
Всем кассовые аппараты!!!уже скоро
05.04.2021 13:17 Ответить
А как хотели? В Европу только так. Там на рынках вся ханыжня с кассовыми аппаратами.
06.04.2021 08:12 Ответить
Как бы не Новые Санжары - 2. То они бьют окна в автобусах со страху, при том что везут здоровых людей. То они уже в пик эпидемии устраивают массовые сборища. Хотя их тоже понять можно.

Зато хорошо погуляли на 8е марта в душненьких ресторанчиках, подышали друг с дружкой одним воздухом. Так сказать, обменялись ковидной флорой и фауной.

В стране в которой открыть окна это страшный московско-патриархальный церковный грех болеть и умирать будут ещё и ещё. Одно радует, полуграмотные совки с совковой психологией, которые ни одной полезной книги не прочитали за 25-35 лет, тоже не вечные и повсеместного иммунитета у них к ковиду нет.

Когда их не станет, может наконец-то молодежь протрезвеет, посмотрит в ютюбе как живут в цивилизованных местах и сами так будут пытаться жить. А то совки недобитые такую уродливую систему построили что прожирает все ресурсы. По-совковски.
05.04.2021 13:01 Ответить
стадане пуганых барыг идиотов...барыжку опять хочят а работать не хочят нищенки...
05.04.2021 13:01 Ответить
Теперь видно, где собрались зарплатные боты и провокаторы, разжигающие пандемию... Спасибо этому "ресурсу"... Работайте, хлопчики.
05.04.2021 13:35 Ответить
врага нужно бить его же оружием - не там ходите вельмишановне панство - надо закрыть на
карантин опу зезедента, монораду и кабмин имени 40% ввп- пусть сидят дома без зарплаты
естественно..... каркнтин так карантин...........
06.04.2021 01:13 Ответить
 
 