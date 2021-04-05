В Полтаве предприниматели вышли на протест из-за карантина: митингующие перекрывают движение центральными улицами города. ФОТОрепортаж

В Полтаве проходит протест предпринимателей из-за карантинных ограничений. Митингующие перекрывают центральные улицы города.

Об этом сообщает издание "Змист", передает Цензор.НЕТ.

Предприниматели, работающие на рынках Полтавы, требуют открыть рынки. Протестующие планируют обратиться к Президенту Украины с просьбой выразить недоверие председателю Полтавской областной государственной администрации. Также предприниматели требуют выплаты социальной помощи от правительства и равных условий для работников различных рынков в условиях локдауна.

Протестующие перекрыли въезды на улице Сенной и Зыгина. Теперь машин на дороге нет. Общественный транспорт тоже не может ехать. Автобусы разворачиваются, а троллейбусы стоят.







