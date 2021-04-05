Чиновница исполнительной службы задержана при получении 100 тыс. грн взятки в Херсоне, - Нацполиция. ФОТО

В Херсоне полицейские задержали сотрудницу исполнительной службы при получении 100 тыс. гривен неправомерной выгоды. Оперативникам Управления стратегических расследований в Херсонской области стало известно, что 27-летняя государственный исполнитель исполнительной службы одного из районных отделов в Херсоне предложила частному предпринимателю помощь в снятии ареста с недвижимого имущества.

Вчера, 4 апреля, правоохранители задокументировали противоправную деятельность госслужащей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Херсонской области.

Подчеркивается, что женщина на собственном автомобиле встретилась с предпринимателем в оговоренном месте и получила от последнего деньги в долларовом эквиваленте (3500 долларов США), что задокументировали следователи областного главка полиции и работники Управления стратегических расследований под процессуальным руководством областной прокуратуры.

"Злоумышленница была задержана в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Она уведомлена о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Решается вопрос об избрании судом в отношении подозреваемой меры пресечения. Продолжаются следственные действия", - следует из сообщения правоохранителей.

