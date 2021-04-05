РУС
Чиновница исполнительной службы задержана при получении 100 тыс. грн взятки в Херсоне, - Нацполиция. ФОТО

В Херсоне полицейские задержали сотрудницу исполнительной службы при получении 100 тыс. гривен неправомерной выгоды. Оперативникам Управления стратегических расследований в Херсонской области стало известно, что 27-летняя государственный исполнитель исполнительной службы одного из районных отделов в Херсоне предложила частному предпринимателю помощь в снятии ареста с недвижимого имущества.

Вчера, 4 апреля, правоохранители задокументировали противоправную деятельность госслужащей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Херсонской области.

Подчеркивается, что женщина на собственном автомобиле встретилась с предпринимателем в оговоренном месте и получила от последнего деньги в долларовом эквиваленте (3500 долларов США), что задокументировали следователи областного главка полиции и работники Управления стратегических расследований под процессуальным руководством областной прокуратуры.

"Злоумышленница была задержана в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Она уведомлена о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Решается вопрос об избрании судом в отношении подозреваемой меры пресечения. Продолжаются следственные действия", - следует из сообщения правоохранителей.

Читайте также: На Львовщине чиновник Госводагентства попался на взятке 104 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

взятка (6216) задержание (6699) Нацполиция (16702) Херсон (3018) чиновник (1561)
Та такої дрібноти сотні тисяч в Україні !!! Іх мають сотнями ,щодня ,на нари пакувати !!!))))
05.04.2021 12:31 Ответить
10 років дуже гарний термін для такого хабара.Вийде у 37 і буде брати далі, якщо дадуть.
05.04.2021 12:32 Ответить
10 років,з конфіскатом та люстрацією ближчого оточення !!!))))
05.04.2021 12:38 Ответить
Не заплатил взятку податковой или держпраци - они тебе штраф,в обход судебной системы,плюс сразу же арешт майна,тоже в обход судебной ситемы,а потом ты уже полностью готов платить выконавцу что не остаться без штанов.
05.04.2021 12:43 Ответить
Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі !!)))
05.04.2021 12:50 Ответить
Знаете, что вы можете сделать с вашим имуществом после снятия ареста? Н И Ч Е Г О! Потому, что исполнители "забывают" снять арест в базе данных. А знаете почему они "забывают"? Потому что закон им это позволяет делать! Они не несут никакой ответственности за свою "забывчивость".
05.04.2021 12:56 Ответить
Забудькуватість,це черговий привід здерти хабаря !!!)))
