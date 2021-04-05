РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9262 посетителя онлайн
Новости Фото
10 958 18

18-летняя киевлянка за 200 грн продавала в Facebook спецпропуска для общественного транспорта Киева, - прокуратура. ФОТО

Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева дознаватели подразделения дознания Святошинского УП ГУНП в г.Киеве разоблачили 18-летнюю жительницу Киева, которая пыталась сбыть поддельные спецпропуска для проезда в общественном транспорте на период локдауна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что девушка разместила в социальной сети "Facebook" информацию о продаже спецпропусков для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц Киева.

Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа) и решается вопрос об уведомлении о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве выдали уже 437 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте, еще 63 тыс. - выдадут сегодня, - КГГА

18-летняя киевлянка за 200 грн продавала в Facebook спецпропуска для общественного транспорта Киева, - прокуратура 01

Автор: 

Киев (25994) подделка (446) прокуратура (5058) транспорт (1760)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Добра дівчинка!! І не дорого продавала,розуміла скрутне становище пересічних киян !!!)))
показать весь комментарий
05.04.2021 12:45 Ответить
+11
Вы думаете ей нужно баллотироваться от партии слуг народа ?
Простая девушка и такая внимательная и добрая к людям
И новое как раз лицо
показать весь комментарий
05.04.2021 12:51 Ответить
+9
Молодец! всего 18, а такая предприимчивая, отзывчивая и совсем не хапуга!)))
показать весь комментарий
05.04.2021 12:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добра дівчинка!! І не дорого продавала,розуміла скрутне становище пересічних киян !!!)))
показать весь комментарий
05.04.2021 12:45 Ответить
Вы думаете ей нужно баллотироваться от партии слуг народа ?
Простая девушка и такая внимательная и добрая к людям
И новое как раз лицо
показать весь комментарий
05.04.2021 12:51 Ответить
Дуже чуйна та лагідна дівчинка !!!)))
показать весь комментарий
05.04.2021 12:52 Ответить
Перший досвід лохотронщика?
показать весь комментарий
05.04.2021 12:53 Ответить
Молодец! всего 18, а такая предприимчивая, отзывчивая и совсем не хапуга!)))
показать весь комментарий
05.04.2021 12:49 Ответить
от на олікс продають за 300- беріть поки є!!!
показать весь комментарий
05.04.2021 12:52 Ответить
Не нашел, к сожалению.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:42 Ответить
всм а это что запрещено..еще олх есть мое дело шо продавать...
показать весь комментарий
05.04.2021 13:00 Ответить
Сама делала? Или кто помогал? Или те, кто "помогал" не для нашей полиции?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:22 Ответить
Уявляєте - посвідчення працівника стратегічного підприємства - не дійсне, а вшива бумажка, виготовлена на паршивому принтері. яку може виготувати навіть 18 річна дівчина -дійсна
показать весь комментарий
05.04.2021 13:24 Ответить
завтра меторо заполнится. Люди як вода завжди выхид знайдуть.Только не ходы искать а греблю валить с чинушами надо. Или они нас задавят что не понятно.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:31 Ответить
Жаль дівчину.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:55 Ответить
Та невже!
показать весь комментарий
05.04.2021 14:25 Ответить
ні на йоту не жаль і тільки тюрма, в 18 років воно вже мошенник
показать весь комментарий
05.04.2021 15:15 Ответить
прокуратура не хоче перевірити вру, КМУ, опу, чи сцикотно?
показать весь комментарий
05.04.2021 14:26 Ответить
А в чем преступление? это не государственный документ...и какой от этого ущерб государству...? Чрезвычайного положения, значит спецпропуск изначально незаконен...
показать весь комментарий
05.04.2021 14:45 Ответить
Если бы она делала бесплатно то да, а так незаконное обагощения . Налоги она не платила.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:09 Ответить
 
 