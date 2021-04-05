18-летняя киевлянка за 200 грн продавала в Facebook спецпропуска для общественного транспорта Киева, - прокуратура. ФОТО

Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева дознаватели подразделения дознания Святошинского УП ГУНП в г.Киеве разоблачили 18-летнюю жительницу Киева, которая пыталась сбыть поддельные спецпропуска для проезда в общественном транспорте на период локдауна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что девушка разместила в социальной сети "Facebook" информацию о продаже спецпропусков для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц Киева.

Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа) и решается вопрос об уведомлении о подозрении. Следственные действия продолжаются.

